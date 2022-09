Fussball FCL-Spieler Jashari fühlt sich sofort wohl in der Nati – beim Uno-Spielen lernt er Xhaka, Akanji und Embolo näher kennen FCL-Shootingstar Ardon Jashari hat aus der Schweizer Nationalmannschaft viele positive Eindrücke mit in die Swisspor-Arena genommen. Der 20-jährige Baarer ist heiss aufs Heimspiel vom Sonntag (16.30 Uhr) gegen Leader YB. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.08 Uhr

Der Luzerner Ardon Jashari (Mitte) bei seinem Nationmannschaft-Debüt gegen die Tschechen Vaclav Jemelka (links) und Tomas Soucek. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 27. September 2022)

Rückblende, Sonntag, 18. September: Um 21.30 Uhr klingelt das Handy von Ardon Jashari. Am anderen Ende der Leitung ist Murat Yakin, er lädt den 20-jährigen FCL-Mittelfeldspieler zum Zusammenzug für die letzten beiden Spiele der Nations League gegen Spanien und Tschechien ein. Zuerst ist der Baarer gemäss eigenen Angaben «schockiert, weil ich nicht damit rechnete, denn ich stand nicht auf Pikett».

Trotzdem kommt die rationale Seite von Jashari zum Tragen: «Da der Trainer in mir einen Spieler für die Zukunft des Nationalteams sieht, habe ich die Einladung natürlich sehr gerne angenommen.» Die Mutter fährt den Zuger am Montag in der Früh mit dem Auto nach Bad Ragaz zum Zusammenzug.

«Dort warteten viele Paparazzi vor dem Hotel. Ich fühlte mich, als ob ich bei einem Champions-League-Final oder Award wäre.»

Weniger locker ins Training gegangen als in Luzern

Anschliessend wird er dem Staff vorgestellt, Jashari bekommt ein Einzelzimmer im Fünfsterne-Hotel Grand Resort Bad Ragaz. Erst zum Mittagessen trifft der Neuling die Mitspieler im Saal. Er sei sehr positiv von allen aufgenommen worden, betont er.

Am Nachmittag steht das erste Nati-Training auf dem Programm. «So locker wie beim FCL bin ich nicht ins Training gegangen», erzählt er ehrlich.

«Ich kannte die Spieler nicht, sie mich nicht. Ich wollte von Anfang an Akzente setzen und meine Fähigkeiten zeigen.»

Natürlich sei es ihm in erster Linie darum gegangen, Erfahrungen zu sammeln. «Von den Stars zu lernen – auf und neben dem Platz.» Das ist dem jungen Profi, dessen Eltern aus Nordmazedonien stammen, gelungen. «In der Freizeit bin ich viel mit Granit zusammen gewesen, habe viele Dinge lernen können.» Zum Kontakt mit Captain Xhaka ist es am Jasstisch gekommen:

«Granit hat zusammen mit Manuel Akanji und Breel Embolo Uno gespielt. Breel meinte, ich soll mich doch zu ihnen setzen.»

Nachdem er zuerst nur zuschaut, spielt er gegen die bekannten Cracks. «Ich bin ein offener Typ, habe mich gleich verhalten wie in Luzern.» Der zehn Jahre ältere Xhaka mit über 100 Länderspielen und seiner Leader-Aura hat Jashari besonders beeindruckt. Dass sich in den eineinhalb Wochen eine frische Freundschaft entwickelte, freut den FCL-Profi.

«Ich schätze es sehr, wie er sich im mich kümmerte.»

Länderspiel-Neuling Ardon Jashari (Nummer 19) schaut nach der gewonnenen Partie gegen Tschechien in St. Gallen bewundernd hoch zum Captain und Vorbild Granit Xhaka. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (St.Gallen, 27. September 2022)

Spekulationen um Arsenal lächelt er weg

Bei der Rückkehr zum Klub hört er am Mittwoch kurz aus London von Xhaka. Der Basler spielt bekanntlich seit sechs Jahren bei Arsenal. Es heisst, die «Gunners» hätten die Fühler nach Jashari ausgestreckt. Der Luzerner lächelt die Spekulationen weg, dass er mit Xhaka ab Januar im selben Premier-League-Klub spielen könnte.

«Granits Karriere ist vorbildlich, ich möchte einmal auf sein Level kommen. Ob ich dereinst bei Arsenal oder bei einem anderen Verein aus einer Top-5-Liga spielen werde, weiss ich nicht. Zuerst gilt es, mich hier in Luzern weiter zu entwickeln.»

Beim 2:1-Sieg in Saragossa gegen das grosse Spanien muss Jashari auf der Tribüne zusehen. «Vom FCL in die Nati ist ein grösserer Schritt als von einem anderen Klub. Darum war ich nicht enttäuscht, dass mein Name nicht auf der 21-Mann-Aufgebotsliste stand.»

Seinem Klub ist der Zuger dankbar: «Ich bin in Luzern Profi geworden, das habe ich nicht nur dem Talent, sondern auch der hervorragenden Ausbildung zu verdanken.»

Drei Minuten fühlen sich für Jashari wie ein durchgespielter Match an

Er beschreibt seine Nati-Premiere am Dienstag in St. Gallen beim 2:1-Sieg über Tschechien: «Die drei Spielminuten haben sich angefühlt wie 90. Für jeden Fussballer, der in der Schweiz geboren ist und Profi wird, ist es ein Traum, für die Nati zu spielen. Erst noch war ich Schweiz-Fan an der WM und EM.» Hofft er jetzt auf die Aufnahme ins WM-Kader für Katar?

«Der Trainer entscheidet, ich wäre bereit. Eine WM mit 20 gibt es nicht alle Tage. Das wäre noch einmal eine andere Liga.»

Am Sonntag ist Jashari mit dem FCL zurück in der Super League – es kommt zum reizvollen Heimspiel gegen Leader YB. Als frischgebackener Nationalspieler gehe er nicht motivierter in die Partie als vorher, sagt der junge FCL-Captain:

«Ich bin ein Winnertyp, will jedes Spiel gewinnen. Gegen YB, das ist eine der geilsten Partien der Liga. Wir müssen alle heiss sein und jeder für den anderen gehen.»

