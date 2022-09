Fussball FCL-Spielmacher Jakub Kadak: «Ich hoffe, ich kann eine ähnliche Karriere wie Marek Hamsik machen» Mit Jakub Kadak hat der FC Luzern einen international umworbenen Spieler mit grossem Potenzial verpflichtet. Der Slowake zeigt eine erstklassige Arbeitseinstellung: So nimmt er den Cup-Gegner von heute Samstag (16 Uhr), die AC Bellinzona, sehr ernst. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 17.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jakub Kadak ist 21 Jahre jung. Anfang Sommer entschied er sich, erstmals den Schritt ins Ausland zu wagen. «Es war eine schwierige Zeit für mich, Ich hatte Angebote aus Dänemark und vom belgischen Klub Gent», erzählt der offensive Mittelfeldspieler. Die Verantwortlichen seines Vereins AS Trencin wollten, dass er nach Belgien wechselt, weil die beiden Klubs partnerschaftlich verbunden sind. «Doch mir fehlte die Überzeugung.»

Dann habe sein Berater den Kontakt zum FC Luzern hergestellt. Bei den Gesprächen via Handy und Facetime mit dem Sportchef «vermittelte mir Remo Meyer einen hervorragenden Eindruck und gab mir ein sehr gutes Gefühl», so Kadak. Einfluss auf den Zuschlag des umworbenen Offensivmanns hatte ausserdem die moderne Infrastruktur:

«Ich sah Bilder der tollen Trainingsanlage, des Stadions und des Sportgebäudes daneben. Sofort wusste ich: das mag ich.»

Jakub Kadak (Mitte) freut sich zusammen mit Asumah Abubakar (links) und Max Meyer (rechts) über sein erstes Ligator für den FC Luzern – das 5:0 am letzten Samstag gegen Winterthur. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Bei Jakub Kadak handelt es sich nicht um irgendeinen Spieler aus der Slowakei: Der U21-Internationale zählt zu den hoffnungsvollsten Kräften des Landes. Für seinen Ausbildungsverein AS Trencin schoss er bei den Profis in 94 Spielen 26 Tore und bereitete 17 vor. Mit 17 Jahren und drei Monaten hatte er bei den Profis debütiert, wurde später Captain.

Vom Trainingsplatz beordert, um die Trainingssteuerung einzuhalten

Zurück auf die Allmend: Kadak ist mit grossen Ambitionen in die Innerschweiz gekommen. «Ich will mich verbessern. Der Trainingsplatz, der Kraftraum, das zur Verfügung gestellte Material sind top. Hier kann ich arbeiten und weiterkommen.» Dazu passen die Beobachtungen am Trainingsfeld: Öfter muss Assistenzcoach Claudio Lustenberger oder ein anderer Trainer Kadak und zwei, drei weitere Profis auffordern, die Schussübungen nach dem Mannschaftstraining zu beenden. «Die Belastungssteuerung muss eingehalten werden», erklärt Lustenberger.

Der slowakische Mittelfeldspieler Marek Hamsik (rechts) in einem Testspiel gegen die Schweiz und ihren damaligen Captain Gökhan Inler. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone (Trnava, 14. Nobember 2015)

Auch die Swisspor-Arena ist nach dem Geschmack von Kadak:

«Das Stadion und unsere Fans sind unglaublich. Ich musste mich zuerst an die Atmosphäre gewöhnen, denn in Trencin verfolgten maximal 1000 Leute unsere Heimspiele.»

Dabei spielt der Klub in der höchsten Liga.

Unterstützung von seiner Freundin und dem Ehepaar Frydek

Dennoch ist Kadak stolz auf seine 55 000 Einwohner zählende Heimatstadt: «Trencin ist ebenfalls schön und nicht allzu gross. Ähnlich wie Luzern – nur ohne See. Wir haben schöne Schlösser, it’s magic», sagt er. In die Hauptstadt Bratislava wollte er nicht, gegen grössere Citys habe er allerdings nichts. «Egal, ob gross oder klein. Ich mag es, wenn eine Stadt etwas Extra hat wie Luzern», wo ihm der See und die Berge gefallen.

Die Freundin hat Kadak in die Schweiz begleitet. Sie unterstützt ihn, kocht und macht den Haushalt. Die beiden wohnen zusammen in Littau. Besonders gut verstehen sie sich mit dem Tschechen Martin Frydek und dessen Ehefrau. «Sie helfen sehr, damit wir uns hier schneller und besser zurechtzufinden. Die Familie und die Freunde zu Hause in Trencin vermissen wir aber schon», stellt Jakub Kadak ehrlich fest.

Erstes Meisterschaftstor auf Traumpass von Jashari erzielt

Vergangenen Samstag in Winterthur ist Kadak endlich sein erstes Ligator gelungen. Er steuerte zum 6:0-Kantersieg das 5:0 bei. Ein technisch brillanter Treffer sowohl in der Vorbereitung von Ardon Jashari wie in der Vollendung durch Jakub Kadak. Trainer Mario Frick über seinen mannschaftsdienlichen Mann hinter den Spitzen: «Er betreibt viel Aufwand, doch dafür hat er sich noch zu wenig belohnt.» Der Slowake weiss, dass er noch effizienter werden muss im Abschluss. Eine Umstellung sei die Unterlage: In Trencin spielt man auf Plastik, hier auf Naturrasen.

Frick schätzt die Beidfüssigkeit von Kadak und wie er tief in die freien Räume geht. Der FCL-Coach vergleicht ihn mit dem 135-fachen Nationalspieler der Slowakei: «Er erinnert mich an den jungen Marek Hamsik.» Der Ex-Napoli-Star ist das Vorbild von Kadak. «Ich hoffe, ich kann eine ähnliche Karriere wie Marek Hamsik machen», sagt er und denkt schon an die nächste Partie von heute Samstag (16 Uhr) im Cup-Sechzehntelfinal:

«Das wird kein Spaziergang. Ich habe nachgeschaut: Bellinzona ist Fünfter der Challenge League. Doch wir müssen dort einfach weiterkommen.»

Jashari muss sich noch gedulden fürs erste Nati-Aufgebot Die beiden 20-jährigen Mittelfeldspieler Ardon Jashari vom FCL und Fabian Rieder von YB wurden noch nicht fürs Nationalteam aufgeboten. Coach Murat Yakin sagte an der Medienkonferenz vom Freitag: «Ihnen gehört die Zukunft. Jashari braucht internationale Spiele, wir beobachten ihn im U21-Nationalteam.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen