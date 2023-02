fussball FCL-Spielmacher Max Meyer – was läuft da mit seinem Ex-Klub Schalke? Max Meyer ist der Topskorer und konstant beste Spieler des FC Luzern. Der 27-jährige Deutsche hat noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Doch lässt der Mittelfeldmann in Interviews durchblicken, dass ihn eine Rückkehr in die Bundesliga reizen würde. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 20.02.2023, 17.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Technisch herausragender Mittelfeldspieler: Max Meyer. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 5. Februar 2023)

16 Ligaspiele hat er absolviert, sieben Tore und drei Assists stehen auf dem Konto von Max Meyer. Der frühere Schalke-Profi ist damit der Topskorer des FC Luzern. Natürlich rückt der 27-jährige Mittelfeldspieler mit einem solchen Leistungsausweis auch wieder in den Fokus der Medien seines Heimatlandes. Weckt Meyer ebenfalls das Interesse von deutschen Klubs? Er selbst sagte Anfang Jahr im Trainingslager in Marbella zu unserer Zeitung: «Es gibt keinen Grund, Luzern zu verlassen.»

Allerdings zeigte sich Max Meyer offen. Und er ist keiner, der falsche Versprechen macht. Auf die Frage, ob er seinen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag beim FC Luzern erfülle, antwortete er: «Stand jetzt ist nichts anderes geplant. Auf jeden Fall spiele ich die Rückrunde hier – sie soll möglichst erfolgreich sein.»

Viel Lob für den FCL und Frick

Vor dem Meisterschaftsspiel am Sonntag in St. Gallen (2:2) hatte Max Meyer sport1.de ein ausführliches Interview gegeben. Der Luzerner Leistungsträger äussert sich offen wie in den Gesprächen mit unserer Zeitung. Für den Schweizer Super-League-Klub gibt's nur lobende Worte aus seinem Mund: «Es lief für mich vom ersten Tag an toll. Die Stadt ist überragend und ich fühle mich sehr wohl im Verein.»

Eine überaus positive Kritik erhält die Mannschaft des FCL und Coach Mario Frick: «Ich bin sofort gut aufgenommen worden vom Team und habe gleich viel Vertrauen vom Trainer gespürt.» Meyer erklärt, warum er nach zwei, drei schwierigen Jahren seine Leistung bringen konnte: «Weil ich regelmässig gespielt habe und in meinen Rhythmus gekommen bin. Das war in den vergangenen Jahren nicht immer so.»

Profi mit Herzblut

Edeltechniker Meyer betont, wie wichtig es für ihn ist, dass man auf ihn setzt. «Ich habe in den Vereinen zuletzt nie komplett das Vertrauen gespürt wie jetzt. Gerade fühle ich mich echt richtig gut.» Nach insgesamt zweieinhalb Jahren bei Crystal Palace in der Premier League wechselte der Mann aus Oberhausen zum 1. FC Köln, von dort wurde er zu Fenerbahce Istanbul transferiert und schliesslich zum FC Midtjylland ausgeliehen, mit den Dänen wurde er Cupsieger, ehe er zurück zu Fenerbahce wechselte.

Beim türkischen Spitzenklub musste er im Sommer 2022 alleine oder in kleinen Gruppen trainieren. «Das macht keinen Spass, aber ich bin mit Herzblut Fussballprofi und bin froh, diese Phase überstanden zu haben.» Max Meyer ist ein Profi, der nichts lieber macht als Fussball spielen. Im FCL-Trainingscamp in Marbella erzählte er:

«Am liebsten würde ich wie früher jeden Tag stundenlang kicken.»

Seine Ballsicherheit, Übersicht und sein Dribbling verdankt er dem Umstand, dass er zwischen dem 10. und 14. Altersjahr neben dem Klubfussball auch Futsal spielte. Für Punktspiele fuhr er mit seinen Freunden extra in die benachbarten Niederlande.

Bundesliga bleibt spannende Bühne

Im Interview mit sport1.de geht Max Meyer auf einen Vergleich zwischen Luzern und seiner erfolgreichen Zeit auf Schalke ein: «Auf Schalke war es in meinem letzten Jahr bei Domenico Tedesco ähnlich. Da konnte ich auch befreit aufspielen. Da merkte ich, dass ich gebraucht werde. Ich bin wieder mit 100 Prozent Freude dabei.» Und: «Der Wechsel nach Luzern war goldrichtig.» Anders als zum Beispiel bei Midtjylland sei er nicht ausgeliehen, sondern habe für zwei Jahre unterschrieben. Das Wichtigste sei, zu spielen. «Das macht mich glücklicher als alles andere.»

Bei sport1.de bestätigt Meyer seine Liebe zu Schalke: «Ich schaue mir fast jedes Spiel an, wenn es geht. Leider droht wieder der Abstieg. Ich hoffe, dass es Schalke noch schafft, in der Liga zu bleiben.» Träumt er von einer Rückkehr in die Arena auf Schalke? Meyer: «Aktuell ist das kein Thema. Und es wäre auch meinem jetzigen Verein gegenüber nicht fair, denn in Luzern bekam ich eine grosse Chance. Ich möchte wie gesagt erst mal beim FCL bleiben, hier fühle ich mich total wohl.» Ganz ausschliessen will er ein Comeback in der deutschen Eliteliga nicht:

«Die Bundesliga bleibt aber immer spannend, das ist doch klar. Wenn ich nochmals die Chance dazu bekomme, werden wir das ganz in Ruhe bewerten.»

Max Meyer (Mitte) bejubelt mit seinen Luzerner Mitspielern die 2:1-Führung im Auswärtsspiel gegen St. Gallen. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (St. Gallen, 19. Februar 2023)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen