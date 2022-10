Fussball Rundumschlag von Bernhard Alpstaeg: Das sagen Donatoren und Fans Der Rundumschlag von Bernhard Alpstaeg gegen die Klubführung des FC Luzern hat nicht nur den Verwaltungsrat verärgert. Auch Fans und Donatorenklubs äussern sich kritisch – und fordern ein Ende des Streits. Cyril Aregger und René Barmettler 1 Kommentar 10.10.2022, 16.30 Uhr

Fan-Protest gegen Bernhard Alpstaeg beim FCL-Heimspiel gegen YB. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Oktober 2022)

Mit seiner Attacke gegen die Klubführung hat Bernhard Alpstaeg, Mehrheitsaktionär des FC Luzern, nicht nur den Verwaltungsrat gegen sich aufgebracht. Auch die Fans stellen sich dezidiert auf die Seite der Klubführung. Banner am Heimspiel gegen YB sowie – am Geburtstag von Bernhard Alpstaeg – aussen an der Swisspor-Arena künden ebenso vom Ärger der Fans wie zahlreiche Beiträge im Fan-Forum, in welchen in klaren Worten der Rücktritt Bernhard Alpstaegs gefordert wird.