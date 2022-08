Fussball FCL-Stürmer Ibrahima Ndiaye wird gemäss diversen Quellen zum wohl neuen ägyptischen Meister Zamalek wechseln Luzern-Angreifer Ibrahima Ndiaye steht unmittelbar vor einem Transfer in die Egyptian Premier League zum klaren Leader Zamalek, das berichten unter anderem ägyptische Medien. In den nächsten Stunden oder Tagen dürfte der Wechsel von «Ibra» offiziell bestätigt werden. Ein offener Punkt ist bis jetzt offensichtlich die Ablösesumme. Daniel Wyrsch 1 Kommentar 18.08.2022, 22.30 Uhr

Ibrahima Ndiaye (rechts) freut sich über seinen letzten Sieg mit dem FC Luzern vor knapp zwei Wochen in Lugano (2:1) zusammen mit Nicky Beloko (links) und Varol Tasar (Mitte). Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Lugano, 7. August 2022)

Das Geheimnis um den neuen Klub des beliebten FCL-Angreifers Ibrahima Ndiaye ist gelüftet: Der 24-jährige Senegalese kehrt nach Ägypten zurück, wo er bis Sommer 2019 bei Wadi Degla spielte. Und zwar zum designierten neuen Meister Zamalek SC.

Der Traditionsklub aus Kairo steht vor seinem 15. Gewinn der Landesmeisterschaft. Der 1911 gegründete Verein wird seit acht Jahren vom Rechtsanwalt Mortada Mansour präsidiert. Cheftrainer ist der Portugiese Jesualdo Ferreira. Ibrahima Ndiaye wird mit Zamalek im 74'000 Zuschauer fassenden Cairo International Stadium die Heimspiele bestreiten.

Unterschiedliche Transfersummen werden kolportiert

Bei der Ablöse für Ndiaye divergieren die genannten Summen zwischen 600'000 und 1 Million Euro. Wahrscheinlich feilschen der FC Luzern und der Zamalek SC zusammen mit Berater Sascha Empacher um die Höhe des Transfers sowie weitere Vertragspunkte. Darum dauert es bis zur Unterschrift unter den neuen Vertrag länger als vorerst angenommen. Die vor drei Jahren an Wadi Degla überwiesene Transfersumme wird der FCL mit dem Verkauf des Spielers plus/minus wieder einnehmen.

Dass Ndiaye die Zentralschweizer, die er in der Saison 2020/21 mit vier enorm wichtigen Toren zum ersten Cupsieg seit 29 Jahren schoss, verlässt, ist aber beschlossene Sache. Wie FCL-Coach Mario Frick in einem Interview mit unserer Zeitung sagte, nimmt der Senegalese nicht mehr am Trainingsbetrieb teil.

Die Trennung von Ibra schmerzt Frick und ganzen FCL

Frick bezeichnete den in der Mannschaft, beim Klub und den Fans äusserst beliebten «Ibra» als tollen Fussballer und Menschen, dem sie viele wichtige Tore zu verdanken hätten. Er sagte, sie werden ihn in Luzern vermissen, «sein Abschied tut weh».

Andererseits war der Liechtensteiner Frick so ehrlich, um festzuhalten, dass der «Freestyle-Fussballer» Ndiaye (aus taktischer Sicht) unter ihm einen schweren Stand hatte und meist nur als Einwechselspieler zum Zug kam.

