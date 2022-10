FCL-Trainer Frick hofft auf Einsatz von Balotelli in Sion

FC Luzern «Ich hoffe, Balotelli spielt gegen uns»: Mario Frick gibt sich vor dem Auswärtsspiel in Sion zuversichtlich Schwierige Aufgabe für den FC Luzern am Samstag (18.00) in Sion. Doch FCL-Trainer Mario Frick weiss, wie man die Walliser besiegt. Interview: Turi Bucher Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit Sie FCL-Trainer sind, hat Luzern alle drei Partien gegen den FC Sion gewonnen. Haben Sie eine Methode?

Mario Frick: Nein, das habe ich nicht. Aber wir spielen gerne im Wallis. Sion ist zwar, abgesehen von der Niederlage gegen Winterthur, sehr heimstark. Aber wichtig ist vor allem, wie wir selber auftreten. Nämlich mit sehr viel Intensität. Ich bin überzeugt, die haben auch Respekt vor uns.

FCL-Trainer Mario Frick im Siena-Dress (als er gegen Inter Mailand und Mario Balotelli spielte). Bild: Getty Images (Siena, 20. Dezember 2008)

Was für ein Sion erwarten Sie am Samstagabend? Angriffig? Vorsichtig? Risikofreudig? Zurückhaltend?

Sion will sicher die letzte Heimblamage gegen Aufsteiger Winterthur ausmerzen. Und der Gegner tritt mental gestärkt an, nachdem er zuletzt auswärts bei den Grasshoppers ein 1:4 noch in ein 4:4 verwandelte. Eines ist klar: Im Tourbillon ist es immer heiss.

Ein Unentschieden wie zuletzt beim 1:1 in Genf gegen Servette wäre für den FCL auch schon gut.

Wir wollen in Sion drei Punkte holen. Mit Ausnahme von den Young Boys sind alle noch sehr wenig konstant, jeder kann jeden schlagen. Nun, ich würde wie GC letzte Woche auch gerne mit 4:1 gegen Sion führen. Dies hier ist eine ganz wichtige Phase. Gelingen dir zwei konstante Leistungen, zwei Siege, dann bist du vorne mit dabei.

Möchten Sie, dass Sion-Superstar Mario Balotelli gegen Luzern spielt, oder wäre es Ihnen lieber, wenn er auf der Ersatzbank sitzen würde?

Wir rechnen damit, dass er von Beginn weg spielt. Ja, ich hoffe und wünsche mir, dass er gegen uns spielt. Dafür wurde er doch in die Schweiz geholt, er ist eine Attraktion für die Super League.

Was halten Sie von Balotelli?

Er ist ein Instinktfussballer. Ein Freigeist. Er ist immer noch einer, der auf dem Rasen den Unterschied machen kann. Im Jahr 2008, als ich bei Siena in der Serie A engagiert war, spielte ich gegen Balotelli.

Mario gegen Mario?

Balotelli war 18 und spielte mit Inter Mailand gegen uns. Schon damals gab es einen grossen Hype um ihn. Wir haben schliesslich 1:2 verloren.

Bei Sion – Luzern stehen zwei ausserordentliche Torhüter auf dem Feld. Hier der Deutsche Marius Müller, dort der Österreicher Heinz Lindner. Wer ist der bessere Goalie?

Das wäre jetzt ziemlich komisch, wenn ich sagen würde, Lindner sei der Bessere. Ich denke, wir haben den besten Torhüter der Super League. Aber ich habe grossen Respekt vor Lindner. Ich erinnere mich, wie wir letzte Saison in Basel verloren, weil Lindner ein Dutzend Torchancen von uns parierte.

Wie geht es eigentlich dem uruguayischen Stürmer Joaquín Ardaiz. Wann schiesst er das erste Tor?

Ich habe eben erst im Training lange mit ihm geredet. Joaquín ist sehr willig. Aber er muss lernen, für die Mannschaft zu arbeiten. In Schaffhausen konnte er den Ball laufen lassen. Hier, in der Super League, muss er auch gegen den Ball arbeiten und krampfen. Er hat ja seine Torchancen, und das ist ein gutes Zeichen. Sein erstes Tor? Geben Sie ihm noch ein bisschen Zeit.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen