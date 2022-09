Fussball FCL-Trainer Frick zum 48. Geburtstag mit Rekordsieg beschenkt – und er schreibt Klubgeschichte wie einst Fringer Erst einmal hatte der FC Luzern in der Super League einen 6:0-Vollerfolg errungen. Im Dezember 2009 gelang der Rekorderfolg gegen den FC Aarau. Drei Tage nach dem Wiegenfest von Coach Mario Frick gewinnt sein Team ebenfalls 6:0 in Winterthur. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Mario Frick applaudiert seiner Mannschaft beim 6:0-Kantersieg in Winterthur. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Mario Frick feierte am Mittwoch seinen 48. Geburtstag, drei Tage später beschenken ihn seine Spieler mit einem Rekordsieg. Einen 6:0-Erfolg wie am Samstag beim Aufsteiger Winterthur hat der FC Luzern in der Super League erst einmal vor fast 13 Jahren gefeiert: Am 6. Dezember 2009 besiegten die Innerschweizer im Ausweichstadion Gersag in Emmen den FC Aarau ebenfalls mit 6:0. FCL-Trainer war damals Rolf Fringer (heute 65-jährig und Blue-Fussball-Experte).