Fussball FCL-Trainingsstart mit oder ohne Ardon Jashari? Der junge Captain soll vor Transfer ins Ausland stehen Beim FC Luzern bittet Trainer Mario Frick morgen Montag (10 Uhr) zum ersten Training nach den Weihnachtsferien. In knapp drei Wochen beginnt die zweite Saisonhälfte mit dem Heimspiel gegen den FC Zürich. Die Zeichen verdichten sich, dass das FCL-Juwel Ardon Jashari bereits im Januar zu einem attraktiven ausländischen Klub wechselt. Daniel Wyrsch 2 Kommentare 01.01.2023, 13.02 Uhr

Verabschiedet sich Ardon Jashari demnächst vom FC Luzern und wechselt ins Ausland? Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 22. Oktober 2022)

Ardon Jashari verbrachte nach Weihnachten einige Tage in London. Der 20-jährige Baarer hatte die Gelegenheit, seinen Kumpel Granit Xhaka zu besuchen – und den Captain der Schweizer Nationalmannschaft mit dessen Klub Arsenal beim 3:1-Heimsieg gegen West Ham live im Stadion in Aktion zu sehen. Ein Wechsel zum Leader der Premier League wird für Jashari derzeit aber nicht in Frage kommen.

«Sky Sport» (siehe unten stehenden Instagram-Post) präsentiert die ausländischen Vereine, die für den Schweizer WM-Teilnehmer von Katar realistische neue Arbeitgeber sind: Aus der Bundesliga zählen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt dazu. Aus der Premier League buhlt Leeds United um den FCL-Mittelfeldspieler, aus der Serie A kämpft Maradona-Klub SSC Napoli um die Dienste von Jashari. Und auch der 52-fache schottische Meister Celtic Glasgow hat die Fühler nach dem hoffnungsvollen Jung-Internationalen mit nordmazedonischen Wurzeln ausgestreckt.

Celtic Glasgow könnte der passende Startort im Ausland sein

Wie unsere Zeitung erfahren hat, könnte Celtic der ideale Einstiegsklub für Jashari im Ausland sein. Beim grün-weissen Traditionsverein aus Glasgow sollte das Ausnahmetalent aus der Innerschweiz viel Spielpraxis bekommen – mitunter nimmt Celtic regelmässig an der Champions League teil. Übrigens: Der Klub hat im stimmungsvollen Celtic-Park mit 57'900 den dritthöchsten Zuschauerschnitt aller Vereine aus Grossbritannien (hinter Arsenal und Manchester United).

«Skysporttransfer» nimmt den blau-weissen Fans übrigens die Hoffnung, dass Ardon Jashari noch länger in Luzern Fussball spielt. Die Macher schreiben:

«Der FC Luzern wird seinen Captain verlieren – nur das Ziel ist noch unklar.»

Und auch der Zeitpunkt ist noch offen. Obwohl einiges darauf hindeutet, dass der Captain die Mannschaft von Mario Frick schon im Januar-Transferfenster verlassen könnte. Möglicherweise wird Jashari am Montag (10 Uhr) gar nicht mehr zum Trainingsauftakt auf der Allmend erscheinen.

Der FCL hatte seinen WM-Fahrern Mohamed Dräger, der mit Tunesien in Katar teilnahm, und Ardon Jashari zwischen drei und vier Wochen Urlaub vor der Wiederaufnahme der Vorbereitung gegeben. Trainer Frick sagte Anfang Dezember nach dem Achtelfinal-Aus der Schweiz gegen Portugal (1:6) und dem kurzen WM-Debüt von Jashari: «Jetzt kann Ardon in seine wohlverdienten Ferien, um am 2. Januar mit freiem Kopf wieder bei uns anzufangen.» Dabei unterstrich der FCL-Coach die Erwartungen an den jungen Mann: «Er wird für uns den Unterschied machen im Frühling.»

Willkommene Millionen in der lähmenden Lage

So weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Das hat auch mit der angespannten Lage zu tun, in der sich der FC Luzern befindet. Bekanntlich wird der aktuelle Verwaltungsrat um Präsident Stefan Wolf sowie Vizepräsident und Aktionär Josef Bieri gegen Swisspor-Patron Bernhard Alpstaeg vor Gericht um Macht und Mehrheit beim Innerschweizer Fussball-Aushängeschild streiten. Der FCL befindet sich dadurch in einer lähmenden Situation, braucht dringend finanzielle Mittel. Letzte Saison betrug das Minus 3,2 Millionen Franken.

Zwischen sechs bis acht Millionen Euro Ablöse sollen die Luzerner und Berater Agron Krasniqi für Ardon Jashari fordern. Auch diese Zahl dürfte realistisch sein. Damit würde der Spieler, der erst vor einem Jahr von Mario Frick für die Super League entdeckt wurde, zum Rekordverkauf des FCL.

Deutliche Schwächung der Mannschaft

In der Meisterschaft und im Cup müssen die Innerschweizer aber aller Voraussicht nach ohne ihren besten Spieler auskommen. Die Sechstplatzierten starten am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr mit dem Heimspiel gegen Meister und Schlusslicht FC Zürich in den zweiten Teil der Saison. Danach folgen in der Liga in Basel und zu Hause gegen Leader YB weitere brisante Partien. Im Cup muss der FCL am Dienstag, 31. Januar, um 19 Uhr im Achtelfinal auswärts gegen Challenge-Ligist FC Thun antreten.

Im Rahmen der Vorbereitung trainiert das Frick-Team vom kommenden Freitag, 6. Januar, bis Samstag, 14. Januar, im traditionellen Wintercamp in Marbella (Südspanien). Dort werden die Luzerner unter anderem ein Testspiel gegen Bundesligist Mainz bestreiten.

