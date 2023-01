Fussball FCL-Überraschungsmann Ismajl Beka spielt auch in Basel Abwehrmann Ismajl Beka (23) debütierte beim FC Luzern im Heimspiel gegen den FC Zürich in der Startelf. Mario Frick setzt am Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) auswärts gegen den FC Basel wieder auf den 1,97-Meter-Hünen in der Innenverteidigung. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Schon im Trainingslager in Marbella bei den Fleissigsten des FC Luzern. Ismajl Beka sagt jetzt: «In der Vorbereitung lief’s mir gut, darum hoffte ich auf meine Chance.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 9. Januar 2023)

Im Fussball kann es schnell gehen. Ismajl Beka hatte vor dem Start der zweiten Saisonhälfte von der Erfahrung her die schlechtesten Karten der vier Luzerner Innenverteidiger. In der Vorrunde kam der 23-Jährige, der Ende August vom FC Wil zum FCL gewechselt war, nur zu drei kurzen Teileinsätzen und total 50 Minuten Spielzeit. Marco Burch hatte 15, Denis Simani 14 Partien durchgespielt. Das 19-jährige FCL-Talent Luca Jaquez hatte immerhin zwei Spiele bis zum Ende und eines bis zur 73. Minute absolviert. In der Startformation gegen Zürich (2:2-Remis) stand am vergangenen Samstag zusammen mit Marco Burch zur Überraschung fast aller Ismajl Beka.

Er selbst rechnete nicht damit, in der Super League erstmals von Anfang an zu spielen, aber völlig unerwartet kam die Nominierung für ihn nicht: «In der Vorbereitung lief’s mir gut, darum hoffte ich auf meine Chance.»

Erst kurz vor dem Spiel vom Startelfplatz erfahren

Dass er im Heimspiel gegen den FCZ anfängt, habe er erst wenige Stunden vor dem Spiel bei der Teamsitzung vom Trainer erfahren. «Das war besser, in der kurzen Zeit bis zum Anpfiff konnte ich mir nicht zu viele Gedanken machen, ich musste einfach meine maximale Leistung auf den Platz bringen», erzählt Beka. Zu Beginn des Spiels sei er dann aber doch etwas nervös gewesen. «Aber nach dem ersten Ballkontakt konnte ich das Rundherum, die Kulisse mit den Zuschauern, ausblenden.»

Der frühere Spieler des FC Wil und FC Rapperswil-Jona befand sich im sogenannten Tunnel, er fokussierte sich ganz aufs Spiel, die fast 14'000 Fans im Stadion waren lediglich eine Art Begleiterscheinung. Gerade für junge, noch unerfahrene Spieler ist es entscheidend, wenn sie mit der deutlich grösseren Zuschauerkulisse bei den Profis umgehen können. Beka hilft dabei der Umstand, dass FCL-Coach Mario Frick auf ihn setzt. «Ich bin froh, das Vertrauen des Trainers zu spüren.»

Stärken zur Geltung gebracht, aber bei Gegentoren beteiligt gewesen

Insgesamt machte der mit einer Körperlänge von 1,97 Meter aktuell grösste Luzern-Spieler eine gute Figur gegen den FC Zürich. Mit einem Kopfball auf eine Eckballvorlage prüfte er sogar FCZ-Goalie Zivko Kostadinovic. «Leider konnte ich den Ball nicht mit genügend Druck aufs Tor köpfeln», moniert Beka. Aber er sei mit seiner Leistung im ersten Super-League-Match über die volle Spielzeit zufrieden: «Ich stellte meine Kopfball- und Zweikampfstärke unter Beweis, zeigte zudem, dass ich mit dem Ball im Spielaufbau etwas anzufangen weiss.»

Der Neue in der zentralen FCL-Abwehr: Ismajl Beka ist mit einer Körperlänge von 1,93 Meter der grösste Spieler des Kaders. Am letzten Samstag spielte er gegen Zürich erstmals in der Startelf. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 21. Januar 2023)

Für die Note 5 und damit eine richtig gute Leistung reichte es dem in Frauenfeld geborenen und in Wil gross gewordenen Fussballer nicht, weil er in der Schlussphase an den beiden Gegentoren beteiligt war. Zum 1:2-Anschlusstor in der 89. Minute köpfelte Beka in Bedrängnis zum Zürcher Neuling und Joker Roko Simic, der die ungewollte Vorlage zu einem spektakulären Volleyschuss nützte. Beka: «Ich versuchte, den Ball weg zu köpfeln. Insgesamt hätten wir diese Aktion aber sicher besser verteidigen müssen.»

Beim 2:2-Ausgleich in der 93. Minute ging ein Eckball voraus, den Beka verursachte. Er sagt dazu: «Ich wollte an der Grundlinie rausspielen, aber Tosin setzte mich derart unter Druck, dass mir nichts anderes übrig blieb, als den Ball über die Grundlinie zu befördern.» Beim Corner verlor Luzern die Grundordnung, wieder war der 19-jährige Kroate zur Stelle: Simic schoss auch den Treffer zum 2:2-Endstand.

Beka glaubt daran, beim FCB drei Punkte zu holen

Beka mag den verlorenen zwei Punkten nicht nachtrauern. Er ist froh, wenn am Samstag (20.30 Uhr, SRF 2) das nächste Spiel ansteht. Diesmal geht’s zum FC Basel in den St.-Jakob-Park mit wohl weit mehr als 20'000 Fans. Frick hat sich bereits am Freitag festgelegt:

«Ismajl Beka wird auch gegen den FCB in unserer Innenverteidigung stehen.»

So kommt der Mann mit Wurzeln im Kosovo nach total nur 13 Challenge-League-Spielen (alle für Wil) schon zum fünften Einsatz in der höchsten Liga. So schnell kann es im Fussball gehen. Und Beka sagt – was Frick sicher gefällt: «Wir fahren mit der Überzeugung nach Basel, um dort zu gewinnen.»

Beloko: 7 Gelbe in letzten 9 Spielen Nicky Beloko ist beim FC Luzern zuständig für die Balleroberungen. Kein Spieler erkämpft sich den Ball so oft wie der 22-jährige Mittelfeldspieler mit Schweizer Pass und Wurzeln in Kamerun. Allerdings wird Beloko den Innerschweizern am Samstag im Auswärtsspiel gegen den FC Basel fehlen. Im Restartmatch am vergangenen Samstag zu Hause gegen den FC Zürich (2:2) holte sich der kräftige Profi bei einem harten Foulspiel bereits seine achte Verwarnung im 13. Ligaeinsatz für den FCL. Das bedeutet: Beloko muss in Basel seine zweite Gelbsperre dieser Saison absitzen. Die Statistik zeigt zudem, dass Beloko in den letzten neun Partien nicht weniger als sieben gelbe Karten gezeigt bekam. Das ist zu viel – auch für den «Verwarnungskönig» des FCL, findet sein Trainer Mario Frick: «Er muss in den Zweikämpfen künftig cleverer agieren.»

