Grosse Moral: FCL Unentschieden nach einem 0:2-Rückstand

Fussball Grosse Moral bewiesen: Der FCL erringt nach einem 0:2-Rückstand noch ein Unentschieden Der Slowene Zan Celar trifft für die Tessiner doppelt. Filip Ugrinic und Marko Kvasina sorgen für einen verdienten Punkt für den FC Luzern. Silvio Frei 03.04.2022, 16.06 Uhr

Heute befinden sich Lorik Emini und Christian Gentner zurück in der Startaufstellung. Da Gentner zurück in der Startelf ist, übernimmt er auch wieder die Captainbinde von Marco Burch. Marvin Schulz und Ardon Jashari fehlen gelbgesperrt.

37. Minute: Reto Ziegler tritt einen Freistoss. Der Ball landet bei Žan Celar. Der Slowene trifft aus wenigen Metern an Müller vorbei ins Tor. Es steht 1:0 für die Gäste.

Celar (verdeckt von Daprela und Dräger) trifft zum 1:0 für die Luganesi Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 3. April 2022)

56. Minute: Der Slowene Celar läuft über Links und findet viel Raum vor. Er zieht Richtung Tor los und versenkt den Ball eiskalt an Müller vorbei. Es steht 2:0 für die Tessiner. Bereits der zweite Streich für Celar.

59. Minute: Ganz toll gemacht: Ugrinic steht vor Torhüter Saipi und hebt den Ball locker über den Tessiner Schlussmann vorbei ins Tor. Der Anschlusstreffer für die Luzerner.

86. Minute: Ein hoher Ball in den Strafraum. Kopfball-Monster Kvasina steigt hoch und trifft zum verdienten Ausgleich.

Kopfball-Monster Kvasina trifft zum Ausgleich Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

Bereits früh kommen die Tessiner zu zwei Eckbällen, die Luzerner Verteidigung ist jedoch wach und klärt die Bälle ohne Probleme. Bei der Auslösung des Gegenstoss hapert es jedoch noch in den Anfangsminuten. Nach rund 9 Minute kommt der FCL zu seiner ersten Chance, ein Freistoss von Campo findet den Kopf von Gentner, der Ball fliegt jedoch mehrere Meter über das Tor. Die ersten 15 Minuten sind attraktiv und beide Mannschaften kommen zu Abschlüssen, eine zwingende Torchance fehlt bisher jedoch noch.

Nach einer Ecke kommt Frydek in der 20. Minute von ausserhalb des Strafraums zu einem Abschluss. Ein strammes Geschoss, dass nur knapp über die Latte segelt. In den folgenden zehn Minuten bleibt Spektakelfussball Mangelware. Beide Mannschaften sind bemüht, stehen jedoch auch defensiv solide. Das Geschehen auf dem Platz findet vornehmlich zwischen den beiden Strafräumen statt. In der Swisspor-Arena herrscht aber weiterhin eine tolle Stimmung, rund 15'113 Zuschauer haben dank einer Aktion der Luzerner Kantonalbank den Weg ins kalte Stadion gefunden.

Nach einem Lugano-Freistoss in der 37. Minute trifft der Slowene Celar zum 1:0 für die Tessiner. Der FCL wirkt ein wenig geschockt. Nur wenige Minuten später muss Müller einen gefährlichen Schuss von Lavanchy spektakulär retten. Die Tessiner sind brandgefährlich, wenn es schnell nach vorne geht. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte kommt der FCL noch zu zwei Grosschancen. Aber weder der Schuss von Gentner noch Simanis Kopfball können Torhüter Saipi überwinden. Das hätte der Ausgleich sein müssen.

Dräger und Co. tun sich gegen Lugano in der ersten Halbzeit schwer Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 3. April 2022)

Die zweite Halbzeit beginnt sogleich mit einer Chance für den FCL, aber auch dieser Ball segelt über die Latte. In der 50. Minuten kochen bei Simani und Celar die Emotionen über, man geht sich ein bisschen ruppig an. In der Folge gibt es je eine gelbe Karte. Es läuft die 56. Minute, als Celar sein zweites Tor schiesst. Aber nur wenige Minuten später trifft Ugrinic herrlich zum Anschlusstreffer. Trainer Frick nimmt nach dem Anschlusstreffer auch gleich noch einen Doppelwechsel vor. Gentner und Emini verlassen den Platz, für sie kommen Ndiaye und Wehrmann.

In der Folge ist der FCL weiterhin bemüht. Man spürt, diese Mannschaft glaubt wieder an sich. An der Seitenlinie versucht Frick seiner Mannschaft auch noch einmal einen Schub zu geben: Er bringt Tasar und Kvasina für Abubakar und Cumic. Auch mit dem fünften Wechsel kommt noch mehr Offensiv-Power. Sorgic kommt für Campo auf den Platz. Zu diesem Zeitpunkt bleiben den Leuchtenstädter noch rund 12 Minuten für den Ausgleich.

Und tatsächlich: In der 86. Minute trifft Kopfball-Monster Kvasina zum verdienten Ausgleich. In der 92. Minute dann aber fast noch der Schock. Lugano schiesst beinahe ein Tor. Aber dabei bleibt es: Luzern holt sich gegen Lugano einen wichtigen Punkt.

Hat den Torschützen zum 2:2 eingewechselt: Trainer Mario Frick Bild: Urs Flüeler / KEYSTONE (Luzern, 3. April 2022)

«Die erste Halbzeit war eine Enttäuschung. In den ersten 45. waren wir zu wenig präsent.»

«Wir haben eine grosse Moral bewiesen. Gegen Lugano einen 0:2-Rückstand zu kehren ist nicht selbstverständlich.»

Luzern – Lugano 2:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 15113 Zuschauer. – SR Horisberger.

Tore: 38. Celar 0:1. 56. Celar 0:2. 59. Ugrinic 1:2. 86. Kvasina 2:2.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek; Gentner (60. Ndiaye), Emini (60. Wehrmann), Campo (79. Sorgic), Ugrinic; Cumic (70. Tasar), Abubakar (70. Kvasina).

Lugano: Saipi; Custodio, Daprelà, Ziegler; Lavanchy, Lovric, Rüegg, Facchinetti (9. Valenzuela/71. Hajrizi); Sabbatini (81. Haile-Selassie), Bottani (72. Aliseda), Celar (72. Amoura).

Bemerkungen: Luzern ohne Schulz, Jashari (beide gesperrt), Schürpf, Monney und Loretz (alle verletzt). Lugano ohne Maric (gesperrt) und Guidotti (verletzt).

Verwarnungen: 50. Celar (Unsportlichkeit), 50. Simani (Unsportlichkeit), 53. Frydek (Foul), 83. Wehrmann (Foul), 85. Saipi (Unsportlichkeit/Zeitspiel), 90. Tasar (Foul), 93. Lavanchy (Unsportlichkeit/Zeitspiel).

Nach dem heutigen Unentschieden gibt es nächsten Samstag die Chance, den Rückstand auf GC zu verringern. Im Letzigrund trifft man im Direktduell auf die Grasshoppers. Also ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel.