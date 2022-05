Fussball Herber Schlag für den FCL: Topskorer Filip Ugrinic wechselt zu YB Der Luzerner Führungsspieler Filip Ugrinic verlässt den FC Luzern und spielt zukünftig in Bern. Ugrinic hatte noch einen Vertrag bis 2024. 8 Kommentare Aktualisiert 31.05.2022, 16.05 Uhr

Filip Ugrinic verlässt den FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 29. Mai 2022)

Wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt, verlässt das Luzerner Eigengewächs Filip Ugrinic den FC Luzern und wird sich per sofort dem BSC Young Boys anschliessen. Der ehemalige FC-Kickers-Junior durchlief beim FCL den grössten Teil seiner Nachwuchsausbildung, bevor er 2016 den Sprung in die 1. Mannschaft des FC Luzern schaffte. In der Zwischenzeit wurde Ugrinic zum absoluten Führungsspieler und hatte massgeblichen Anteil am Cupsieg der vergangenen Saison sowie am erfolgreichen Ligaerhalt.

Filip Ugrinic war in der abgelaufenen Saison mit acht Toren und sieben Assists der Super-League-Topskorer des FC Luzern. In den beiden Barrage-Spielen gegen Schaffhausen schoss er am letzten Sonntag in der ausverkauften Swisspor-Arena den Treffer zum 2:0-Endstand im Rückspiel und zum 2:2-Remis im Hinspiel hatte er einen Assist beigesteuert.

In der Medienmitteilung des FCL wird Ugrinic wie folgt zitiert: «Es fällt mir schwer, meinen Klub zu verlassen, dennoch habe ich den Wunsch, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen. Ich bin dem FCL dankbar für alles, was er mir in den vergangenen Jahren ermöglicht hat. Für mich war insbesondere auch wichtig, dass man eine Lösung findet, die für den FC Luzern gut ist und ich glaube, dies konnte man erreichen. Ich möchte mich bei allen Fans für die unglaubliche Unterstützung bedanken, die ich in den vergangenen Jahren erleben durfte – ich werde dies nie vergessen!»

Filip Ugrinic, flankiert von YB-Sportchef Steve von Bergen und Christoph Spycher, Delegierter des Verwaltungsrates. Bild: PD

Über die Transfersumme haben die beiden Vereine Stillschweigen vereinbart. Der Betrag dürfte jedoch über 3 Millionen Franken sein.

Christoph Spycher, bei den Young Boys der Gesamtverantwortliche der Sportabteilung, wird im Communiqué der Berner wie folgt zitiert: «Es ist beeindruckend, wie sich Filip Ugrinic in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir freuen uns sehr, dass sich mit Filip Ugrinic einer der begehrtesten Spieler der Super League für YB entschieden hat. Er wird mit seinen sportlichen Qualitäten, seiner Mentalität und seinem Charakter ein wichtiges Element in unserer Mannschaft sein. Wir planen mit ihm auf einer Aussenposition im Mittelfeld, dank seinen vielseitigen Fähigkeiten kann er aber auch auf anderen Positionen für Unberechenbarkeit sorgen.» (sfr/dw)

Filip Ugrinic durchlief die gesamte Nachwuchsabteilung beim FCL. Bild: PD Das FCL-Eigengewächs schaffte 2016 den Sprung in die 1. Mannschaft. Bild: Martin Meienberger (03. Derember 2016) Filip Ugrinic bei einem Europa League-Flug im Jahr 2017. Bild: Martin Meienberger (12. Juli 2017) Auch beim Leistungstest überzeugte Ugrinic jeweils. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. Juni 2021) Filip Ugrinic erhält die Auszeichnung zum LUKB Best Player. Bild: Martin Meienberger (Luzern, 19. Mai 2022) Er nahm sich immer wieder Zeit für die Fans: Ugrinic, anlässlich des Cup-Spiels in Cham. Bild: Philipp Schmidli (Cham, 15. August 2021) Vor rund zwei Wochen jubelte Filip Ugrinic über ein Tor gegen seinen künftigen Verein YB. Martin Meienberger(Luzern, 19. Mai 2022) Ugrinic avancierte zu einem Leistungsträger beim FCL, zuletzt traf er im Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen. Bild: Martin Meienberger (Luzern, 29. Mai 2022)

8 Kommentare Hugo Wespi vor etwa 3 Stunden 2 Empfehlungen Der Ausverkauf geht munter weiter! Wer geht als Nächster? Immerhin gibt es von YB gutes Geld, damit RM wieder ein paar abgehalfterte Bundesliga Stars einkaufen kann! Einfach nur traurig! Quo vadis FCL? 2 Empfehlungen Daniel Lötscher vor etwa 2 Stunden 1 Empfehlung Zum Glück schliesst man noch Verträge ab. So kommt man zu Transfereinnahmen. Es zahlt sich aber nur aus, wenn man das Geld dann auch richtig einsetzt. Und da ist beim jetzigen Sportchef Zweifel angebracht. In Luzern musste man schon vielfach mitansehen, dass Spieler den FCL verliessen ohne Transfer einnahmen. Dagegen machte man den Fehler, dass man schlechte Spieler mit langen Verträgen an den FCL gebunden hatte. Ich trauere Ugrinic nicht nach. Die 3 Millionen oder mehr kann man gut investieren bsp. in einen Schaub. Der würde dem FCL mehr bieten. Aber der will wohl nicht mehr zurück kommen. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen