Fussball «Ich möchte bald selber Tore erzielen»: Wird Mittelfeldkämpfer Nicky Beloko der nächste Kamerun-Star und Publikumsliebling beim FC Luzern? Der 22-jährige Nicky Beloko hat bei seiner FCL-Premiere überzeugt. Vor dem Spiel in Lugano am kommenden Sonntag spricht der Neuzugang über seine Kindheit und seine Ambitionen. Unser Porträt.

Der Kamerun-Schweizer Nicky Beloko war ein bisschen überrascht, dass er beim Startspiel von Beginn weg spielte. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 28. Juli 2022)

«Bitte um Verständnis», heisst es vom FCL vor dem Treffen mit dem neuen Mittelfeldspieler Nicky Beloko, «sehr gesprächig ist er nicht». Arrogant? Überhaupt nicht. Ziemlich schüchtern, das schon. Eigentlich genau das Gegenteil davon, wie sich Beloko in den ersten Partien für den FC Luzern präsentiert hat. Auf dem Rasen nämlich geht der Kamerun-Schweizer zur Sache. Seine Stärke: Zweikämpfe gewinnen, den Gegner zum Ballverlust zwingen, Balleroberung und sofortiger Raumgewinn mit einem schnellen Pass an den Teamkollegen.

Zwar hat Beloko für den FCL erst einen Ernstkampf absolviert, beim 0:0 gegen Schweizer Meister FC Zürich, aber Trainer Mario Frick war schon nach den diversen Testspielen ziemlich überzeugt vom Transfer des 22-Jährigen von Xamax Neuchâtel nach Luzern. «Genauso wie Ardon Jashari für den FCL und für die Super League eine Entdeckung wurde, könnte das auch Nicky Beloko werden.»

Und Nicky Beloko könnte nach Stürmer Jean-Michel Tchouga (43), der zwischen 2004 und 2009 für den FCL Tor um Tor erzielte, in Luzern der nächste Publikumsliebling aus dem zentralafrikanischen Kamerun werden.

Bis zum 12. Altersjahr nur Pausenplatz-Fussball

Im Meisterschaftsauftaktspiel gegen den FCZ holte Beloko sich jedenfalls rundum Bestnoten ab, wurde gar als bester Mann auf dem Letzigrundrasen bezeichnet. Nun, um die Euphorie ein wenig zu dämpfen, ein paar weitere gute Spiele muss er schon noch bieten. Beloko selber sagt: «Ich kann noch besser spielen als in Zürich. Ich weiss, was ich kann. Ich brauche noch ein wenig Angewöhnungszeit.» Er sei sogar ein bisschen überrascht gewesen, dass der Trainer ihm sofort vertraut und ihn von der ersten Minute weg eingesetzt habe.

Markiert bei seiner FCL-Premiere Präsenz: Nicky Beloko (links). Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 23. Juli 2022)

Aufgewachsen ist Nicky Beloko im Südwesten von Kamerun, in der 60'000-Einwohner-Stadt Ebolowa. Roger Milla, Samuel Eto’o, Rigobert Song? Klar, Klein-Nicky eiferte den Kamerun-Fussballstars auf dem Pausenplatz nach. Mehr aber, Fussball im Klub zum Beispiel, lag nicht drin: Mama Ginelle Rita hob den Mahnfinger von der Schweiz aus, die schulische Ausbildung war ihr für den jüngeren von zwei Söhnen viel wichtiger. Schliesslich lehrt der Ältere heute als Professor an der Universität in Ebolowa.

Nicky folgte seiner Mutter im Alter von elf Jahren in die Schweiz. Im beschaulichen Aigle wieder dasselbe: Nicky wollte Fussball spielen, die Mutter war dagegen. Erst als das Fragen und Flehen nicht aufhören wollte, erst als Nicky selbst ohne Einverständnis der Mama ins Training ging, gab die Mutter nach. Auf die Juniorenzeit in Aigle mit 13 Jahren folgte der Wechsel nach Vevey, dann zum FC Sion und weiter zu den U19-Talenten des Serie-A-Klubs Fiorentina. Von den Italienern wurde er nach Belgien zu Gent ausgeliehen, und vor rund anderthalb Jahren kam Beloko zurück in die Schweiz, in die Challenge League zu Neuchâtel Xamax.

Ndiaye zeigt ihm, wo man in Luzern essen kann

Beloko hat auch diverse Länderspiele für die Schweizer U15- bis U20-Auswahlen bestritten, wäre aber immer noch für das A-Team von Kamerun spielberechtigt. «Im Moment aber», sagt er, «konzentriere ich mich auf meine Leistungen beim FC Luzern.»

Und nun also der Schritt von der zweithöchsten Schweizer Liga eine Stufe höher. «Ich musste nicht lange überlegen», sagt Beloko, als die Anfrage und das Angebot von FCL-Sportchef Remo Meyer kam. «Meine Luzerner Teamkollegen haben mich gut aufgenommen. Sie kümmern sich sehr um mich. Ich verbringe viel Zeit mit Ibrahima Ndiaye, weil er wie ich die französische Sprache spricht. Er hilft mir auch neben dem Platz, ruft mich an, dann gehen wir zusammen essen.»

Der Unterschied zwischen Westschweiz und Deutschschweiz, zwischen Challenge und Super League? Beloko sagt:

«Die Mentalität ist anders als in der Romandie. Hier geht man disziplinierter, fokussierter an die Sache ran.»

Die Intensität in der Challenge League sei zwar sehr hoch, so Beloko, «aber in der Super League ist noch mehr taktisches Geschick und Spielintelligenz gefragt».

Wo hat Beloko seine Stärken und Schwächen auf dem Rasen? Er beginnt mit den Schwächen: «Wenn das Spiel und der Gegner keine grosse Intensität haben, dann kann es passieren, dass ich nachlässig werde.» Seine Stärken sind bereits oben beschrieben, und Beloko erklärt sie gleich selbst nochmals: «Ich bin ein Spieler mit grossem physischem Einfluss zwischen den beiden Strafräumen. So kann ich viel zum Offensivspiel des FCL beitragen. Natürlich möchte ich bald auch selber Tore erzielen und Vorlagen zu FCL-Toren geben.» Ein weiteres Beloko-Plus: «Ich bin bisher noch nie schwer verletzt gewesen.»

«Wir müssen etwas aus Lugano mitnehmen»

Beloko ist überzeugt, dass der FC Luzern in dieser Saison eine gute Rolle spielen kann. «Mit dieser Mannschaft haben wir wirklich gute Möglichkeiten, uns in der Tabelle nach vorne orientieren zu können.» Aber die Saison ist, insbesondere für den FCL, noch sehr jung. Am Sonntag steht in Lugano erst das zweite Spiel auf dem Programm. «Wir müssen etwas aus Lugano mit nach Luzern nehmen», sagt Beloko und meint damit natürlich Punkte.

Zurzeit bewohnt Beloko noch ein Hotelzimmer, bald geht es in die eigene Wohnung im Krienser Mattenhof-Quartier. Und jetzt, wo ihr Nicky mit beiden Beinen im Leben steht, kann auch Ginelle Rita beruhigt ihren Sohn seinen Weg finden lassen. Die Mama ist vor rund einem Monat nach Ebolowa zurückgekehrt, wird nur noch von Zeit zu Zeit auf Besuch kommen. Hoffentlich mal zu einem FCL-Spitzenspiel, vielleicht neben Jean-Michel Tchouga auf der Tribüne sitzend…

1 Kommentar René Bättig vor 28 Minuten 1 Empfehlung Beloko machte in der Tat gegen einen schwachen FCZ ein gutes Spiel. Trotzdem verstehe ich diesen "Hype", notabene nach einem Spiel in in der Super League in keiner Weise. Lasst dem Jungen Zeit sich zu entwickeln und gebt ihm nicht jetzt schon das Gefühl, er sei ein Star!Dies ist - meiner Meinung nach - der falsche Weg und dürfte nicht zielführend sein!Das Kader des FC Luzern ist kaum genügend für die Super League und daran ändert auch ein Beloko nichts. Die Transfers sind bis jetzt wenig überzeugend und es fehlt nach wie vor an Qualität und zwar sowohl in der Defensive als auch im Sturm und dann vor allem fehlt ein Regisseur!Man muss blauäugig sein, wenn man davon ausgeht, dass der FCL mit diesem Kader in der Super League ein Rolle spielt. Ausser dem FC Winterthur machen mir Mannschaften wie GC, Sion, Lugano einen gefestigten, guten Eindruck und der FCL, ohne weitere wirkliche Verstärkungen, kann da wohl nur schwer mithalten.Auch für junge entwicklungsfähige Spieler wäre es wichtig, sich an guten, erprobten Team Leadern orientieren zu können. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen