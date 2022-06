Fussball Jetzt ist es definitiv: Joaquín Ardaiz stösst per sofort zum FC Luzern Verstärkung für die Offensive des FC Luzern: Vom FC Schauffhausen stösst per sofort der 23-jährige Stürmer Joaquín Ardaiz zum FCL. Der Vertrag mit dem Uruguayer wurde am Samstagmorgen in Luzern unterzeichnet und läuft bis zum 30. Juni 2025. 25.06.2022, 16.03 Uhr

Bild: Martin Meienberger

«Mit Joaquín können wir unserem Offensivspiel eine zusätzliche Komponente hinzufügen», kommentiert FCL-Sportchef Remo Meyer den Transfer des Uruguayers in einer Mitteilung. «Er konnte in Lugano bereits erste Erfahrungen auf höchstem Niveau sammeln und stellte nun in Schaffhausen seine Torgefahr eindrücklich unter Beweis. Wir haben seine positive Entwicklung in den letzten Jahren interessiert beobachtet und sind überzeugt, dass er uns in den kommenden Spielzeiten weiterhelfen wird.»

Die letzte Saison absolvierte Ardaiz beim FC Schauffhausen (20 Tore in 40 Spielen) und hatte «massgeblichen Anteil daran, dass der Klub bis zuletzt um einen Platz in der Super League kämpfen konnte».

Rückennummer 19

Zuvor wechselte er auf die Saison 2017/18 zum ersten Mal nach Europa und schloss sich zunächst Royal Antwerpen an. Nach einer Saison in Belgien und Stationen in Frosinone (Italien) und Vancouver wechselte der schnelle und technisch versierte Linksfuss zum FC Lugano in die Super League.

Joaquín Ardaiz wird beim FC Luzern die Rückennummer 19 tragen und ab kommender Woche mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren.

Über die Transfermodalitäten wurde zwischen dem FC Luzern und dem FC Schaffhausen Stillschweigen vereinbart. (zfo)