Mario Frick ist neuer Trainer des FC Luzern

Fussball Jetzt ist es fix: Mario Frick wird neuer Trainer des FC Luzern Der FC Luzern und Mario Frick sind sich einig. Der 47-jährige Liechtensteiner hat beim FCL einen Vertrag bis im Juni 2023 unterschrieben. 21.12.2021, 15.05 Uhr

Mario Frick wird neuer Trainer des FC Luzern. Bild: Laurent Gilliéron / Keystone

Der FC Luzern hat am Dienstag bestätigt, worüber seit Tagen spekuliert wurde: Mario Frick wird neuer Cheftrainer des FC Luzern. Der 47-Jährige wird den Medien am Mittwochnachmittag vorgestellt. Mario Frick hat beim FC Luzern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterzeichnet.

Frick war zuletzt Trainer des FC Vaduz in der Challenge League und schloss die Hinrunde auf dem ersten Platz ab. Als Fussballer spielte er einst in der Serie A bei Hellas Verona und der AC Siena und in der Schweiz beim FC Basel, FC Zürich, bei GC und dem FC St.Gallen. Frick ist mit 16 Treffern Liechtensteins Rekordtorschütze sowie der Spieler mit den meisten Länderspielen (125)

Auch Roman Matter wechselt zum FCL

Gemeinsam mit Mario Frick wird auch Assistenztrainer Roman Matter zum FC Luzern wechseln. Der 40-jährige Schweizer war bereits beim FC Vaduz Co-Trainer von Mario Frick.

FCL-Sportchef Remo Meyer sagt: «Wir haben in den vergangenen Wochen mehrere Optionen evaluiert und haben bei Mario Frick sofort gespürt, dass er uns aus dieser schwierigen Situation herausführen kann. Mit Mario erhalten wir einen ambitionierten Trainer, der sich der Herausforderung, den FC Luzern in der Liga zu halten, unbedingt stellen will. Wir sind überzeugt davon, dass uns die Erfahrungen, die Mario Frick in den vergangenen Jahren sammeln konnte, dabei helfen werden, in der Rückrunde den Turnaround zu schaffen und die Mannschaft wieder zu einer siegeshungrigen Einheit zu formen.»

Und Mario Frick lässt sich in der Mitteilung des FC Luzern wie folgt zitieren: «Ich freue mich enorm, ab sofort als Cheftrainer des FC Luzern arbeiten zu dürfen.» Und weiter:

«Ich bin mir bewusst, dass mich in der Innerschweiz eine grosse Herausforderung erwarten wird – gleichzeitig bin ich aber auch überzeugt davon, dass wir alle gemeinsam wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden werden.»

Es werde viel zu tun geben, so Frick weiter. (rem)

