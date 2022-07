Mario Frick (47) ist in Chur geboren und spielte als Junior beim FC Balzers und bei den Grasshoppers. Als Profi stürmte er in der Schweiz für St. Gallen, Basel, Zürich und GC. In Italien war er ein respektierter Torschütze bei Arezzo, Hellas Verona, Ternana und Siena. Für Liechtenstein absolvierte er 125 Länderspiele und erzielte 16 Tore. Frick, der bereits Grossvater ist, war vor seinem Wechsel nach Luzern Trainer des FC Vaduz in der Challenge League und in der Super League. Sein fussballerisches Vorbild ist der ehemalige holländische Stürmer Marco van Basten. Der FCL-Trainer wohnt in Stansstad, spielt in seiner Freizeit gern Golf, nennt «Gladiator» von Ridley Scott als seinen Lieblingsfilm. Und Musik? Frick hört gerne den kanadischen R&B-Sänger The Weeknd.

Er verfolgt zurzeit auch die Fussball-EM der Frauen. «Ich schaue mir fast jedes Spiel an. Der Fortschritt ist enorm, es ist faszinierend. Ich sage das sehr gern, weil ich mich in den letzten Jahren zu den grössten Kritikern des Frauenfussballs gezählt habe. Natürlich darf man den Vergleich mit dem Männerfussball nicht machen.» Nachdem Frick mit dem FCL den Ligaerhalt geschafft hatte, verabschiedete er sich für zehn Tage in die Badeferien nach Gran Canaria. Von der kanarischen Insel vor der Nordwestküste von Afrika brachte Frick eine schöne Anekdote mit nach Luzern: «Ein FCL-Fan ist mir fünfzig Meter ins Wasser nachgeschwommen und hat mich herausgebeten, damit seine Freundin ein Foto machen kann.» Frick fühlt sich wohl in Luzern. Er sagt: «Ich darf ruhig sagen, dass Luzern die schönste Stadt der Schweiz ist. Der See, die Berge, die wunderschöne Innenstadt. Das passt mir.» (tbu)