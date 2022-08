Fussball «Kneze» zählt zu den Trümpfen von Charleroi – und kann weiter von der Topliga träumen Seit einem Jahr spielt der Ex-FCL-Profi Stefan Knezevic (25) bei Charleroi. Im belgischen Klub wird der heissblütige Innenverteidiger aus dem Luzerner Seetal geschätzt. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 03.08.2022, 18.29 Uhr

Sicherer Wert in der Abwehr des RSC Charleroi: Stefan Knezevic (rechts) klärt vor Gent-Angreifer Tarik Tissoudali. Bild: Peter De Voecht/Freshfocus (Gent, 21. Mai 2022)

Knapp drei Wochen nach dem Cupsieg mit dem FC Luzern wechselte Stefan Knezevic vor dem Trainingsstart im Sommer 2021 überraschend nach Belgien. Nur Eingeweihte wussten, dass der damals 24-jährige Innenverteidiger beim RSC Charleroi unterschrieben hatte. Der FCL legte dem im Klub ausgebildeten Seetaler mit serbischer Herkunft keine Steine in den Weg. Denn «Kneze», wie der beliebte Kicker gerufen wird, hatte sich immer vorbildlich für die Blau-Weissen eingesetzt.

Dank wertvollen Beziehungen des Beraters

Sein Berater Milos Malenovic ermöglichte dank den Beziehungen den Wechsel zu Charleroi, in jüngeren Jahren spielte der 37-jährige Ex-Profi in den Niederlanden und knüpfte dabei auch Kontakte nach Belgien.

Stefan Knezevic sagte in einem seiner raren Interviews zu «Le Soir», einer Zeitung aus Brüssel:

«Die Wahl, nach Charleroi zu gehen, ist mir sehr leicht gefallen.»

Entscheidend seien die Gespräche mit dem Coach und Geschäftsführer gewesen. «Ich mag ihre Strategie, wie sie spielen wollen. Und ich denke, dass ich das System schnell adaptieren werde. Ich denke auch, dass es der richtige Moment ist, um die Schweiz zu verlassen, denn ich bin in einem guten Alter – weder zu jung noch zu alt.»

Der Luzerner hat in der belgischen Jupiler Pro League sofort reüssiert, verpasste praktisch keinen Pflichtmatch mit Charleroi: 39 sind es inzwischen saisonübergreifend, dabei hat der Abwehrmann ein Tor geschossen und drei Treffer vorbereitet.

Parallelen zu Jonas Omlin bei Montpellier

Für Charleroi war die erste Saison unter dem erst 31-jährigen Coach Edward Still ein Erfolg: Auf Rang 6 qualifizierte sich der Klub für die Playoffs, dort beendeten die Wallonen die Saison auf Platz 7. Der belgisch-britische Doppelbürger Still setzt in der Dreierabwehr auch in der kürzlich begonnenen neuen Spielzeit auf Knezevic mit der Nummer 3 (beim FCL war’s die Nummer 4). Gemäss dem Journalisten Benjamin Helson von «Sudinfo Sports» vertraut «Professor» Still dem Schweizer. Helson bezeichnet «Kneze» als «einer von Stills Trümpfen».

Stefan Knezevic geht es ähnlich wie dem früheren FCL-Mitspieler Jonas Omlin, der Nationalgoalie hat sich bei Montpellier in der französischen Ligue 1 ebenfalls in einem ruhigen und gut geführten Umfeld weiterentwickeln können – und spielt vielleicht bald in der englischen Premier League bei Leicester.

Für Stefan Knezevic scheint ein Transfer derzeit nicht geplant – bei den Kontakten von Manager Malenovic darf ein unerwarteter Wechsel allerdings nie ausgeschlossen werden. Zumindest über die zukünftigen Möglichkeiten hat sich das Duo Knezevic/Malenovic natürlich Gedanken gemacht. «Mein Ziel ist es, später in einer grösseren Liga zu spielen», hatte «Kneze» unserer Zeitung nach seinem Profi-Einstand in einem grossen Match – dem Luzerner Cup-Halbfinal-Aus im Penaltyschiessen am 5. April 2017 in Sion – von seinen Träumen erzählt.

Stefan Knezevic (rechts) gratuliert FCL-Keeper Marius Müller nach einem gehaltenen Elfmeter gegen Servette in der Swisspor-Arena. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 4. Februar 2021)

Verbandsboss Bayat und die Liga als Sprungbrett?

Gemäss Ex-Thun-Coach Marc Schneider ist die belgische Liga ein ideales Sprungbrett für die Premier League oder Bundesliga. Schneider coachte letzte Saison Beveren in der 2. Liga Belgiens. «Die Jupiler Pro League ist eine der am meisten gescouteten Ligen», so der neue Trainer von Greuther Fürth (2. Bundesliga).

Ein Vorteil für «Kneze» könnte zudem sein, dass Charleroi-Geschäftsführer Mehdi Bayat zugleich Präsident des Königlichen belgischen Fussballverbandes ist. Der französisch-iranische Sportmanager ist einer der schillerndsten Figuren im dortigen Fussball. Wie Malenovic wird es auch Bayat nicht an einflussreichen Beziehungen fehlen. Und das heissblütige Kämpferherz «Kneze» tut alles, damit seine Karriere möglichst noch höher hinaus geht.

