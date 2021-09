Nach Spiel FCL gegen Grasshoppers: Wo ist der Plan?

Fussball Lieber FCL: Wo, bitte schön, ist der Plan? Der FC Luzern holt gegen die Grasshoppers beim 1:1 (1:0) nur einen Punkt – und muss noch froh sein. Arthur Bucher Jetzt kommentieren 12.09.2021, 19.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

FCL-Trainer Fabio Celestini findet die Lösung nicht, um gegen GC endlich den ersten Saisonsieg zu erringen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 11. September 2021)

Der FC Luzern enttäuscht weiter, kommt in der Super League einfach nicht vorwärts. Im Heimspiel gegen die Grasshoppers bot der FCL eine einigermassen gute (1.) Halbzeit und eine ziemlich schwache (2.) Halbzeit.

Verteidiger Silvan Sidler, bezeichnenderweise mit Weitschüssen der Torschütze der letzten beiden FCL-Tore (gegen GC am Samstag und gegen Lausanne davor), sprach es nach der unbefriedigenden Leistung gegen die Zürcher deutlich aus: «Der Punkt bringt uns nicht wirklich weiter. Aber am Schluss des Spiels müssen wir über diesen einen Zähler sogar noch glücklich sein.»

Es wirkte schon sehr beunruhigend, als der spielfreudige GC-Offensivmann Petar Pusic nach dem 1:1 in Luzern sagte: «Wir sind definitiv nicht zufrieden mit diesem 1:1. Wir kamen immer besser ins Spiel, haben immer mehr dominiert. Der Sieg lag vor unseren Füssen. Wir waren nach der Pause klar die bessere Mannschaft, ich habe den FCL in der zweiten Halbzeit nicht mehr gesehen.» Man kann Pusic keinen befangenen Übereifer ankreiden, er hatte schlicht: recht!

Celestini fand das Rezept gegen die Grasshoppers nicht

Pusics Trainer Giorgio Contini erklärte später an der Pressekonferenz: «Wir haben uns nach dem 0:1 in der ersten Halbzeit über Wasser gehalten. Aber danach hatten wir viel mehr Ballbesitz, hatten Kraft bis zum Schluss. Das freut mich. Dieses 1:1, es hat einen bitteren Nachgeschmack für beide Teams.» Contini meinte wohl: Weil GC hätte gewinnen können; weil Luzern sich im Vorfeld viel erhofft, aber dann zu wenig geleistet hatte.

FCL-Trainer Fabio Celestini hatte in den vergangenen Wochen beinahe aufdringlich immer wieder betont, die Verantwortung für die misslungenen Leistungen liege bei ihm. Nach dem 1:1 gegen GC sagte er unverblümt: «Die Leistung war nicht gut genug, um das zweite Tor zu erzielen. Am Schluss hätten wir auch verlieren können und müssen unserem Torhüter ‹Danke› sagen.» Celestini bedauerte auch, dass seinem Stürmer Dejan Sorgic das 2:0 nicht gelang.

«Es wäre so wichtig für ihn gewesen.»

Es wäre auch wichtig für den FCL gewesen.

Wenn es seinen Spielern nicht gelingt, beste Torchancen zu verwerten, ist der Trainer in der Regel machtlos. Aber was auf den Coach zurückfällt: Wo, bitte schön, ist der Plan? Denn der FCL fiel gegen GC in der zweiten Halbzeit planlos auseinander, hatte keine Antwort gegen das imponierende und frisch vorwärtsstürmende, andere blau-weisse Team. Als die Gästemannschaft zusehends das Spiel zu diktieren und dirigieren begann, versuchte es Celestini zwar mit neuen Impulsen von der Ersatzbank. Aber: Ein Plan, der Plan B, legte sich nicht übers Spielfeld, war nicht ersichtlich. GC fand im Mittelfeld bis zum FCL-Strafraum extrem viel Freiräume für schnelle Angriffe vor. Das FCL-Rezept? Nicht vorhanden. Das Heimteam hätte in diesem letzten Drittel des Spiels unbedingt wieder mehr beruhigenden Ballbesitz gebraucht, Ballbesitz auch, der den Gegner müde machen und destabilisieren kann. Das FCL-Rezept? Nicht vorhanden. Und so blieb es bis zum Schluss.

Zwei deutsche Lichtblicke bei den Luzernern

Nicht unerwähnt bleiben dürfen die Lichtblicke im Spiel des FC Luzern. Sie kommen aus Deutschland. Innenverteidiger Holger Badstuber zog die GC-Pässe wie ein Leuchtturm an, blockte vieles ab und spedierte das meiste weg. Es war Badstubers beste Leistung im FCL-Trikot. Und Torhüter Marius Müller verzauberte mit Händen und Füssen jene Bälle, bei denen Badstuber nicht zur Stelle war.

Der FCL muss nun am nächsten Samstag (18.00) zum Cup-Sechzehntelfinal beim Erstligisten Buochs antreten. Achtung: Buochs wurde auch schon für die Young Boys zum peinlichen Stolperstein, das war 2014. Danach kehrt Luzern auswärts gegen Sion in die Meisterschaft zurück.

Der FC Sion spielte am Sonntag in Lausanne 1:1 – was wiederum bedeutet, dass Lausanne mit diesem Punktgewinn den FC Luzern auf den letzten Tabellenrang verdrängt.

In der 2. Halbzeit verschwunden Die Partie FCL – GC begann mit einem Paukenschlag: Luzerns Verteidiger Silvan Sidler drückte aus mehr als 29 Metern ab – GC-Goalie André Moreira konnte nur zuschauen, wie der Ball zum 1:0 ins Netz flog. Im letzten Spiel (gegen Lausanne) hatte Sidler ähnlich getroffen, damals zum 1:1. Stürmer Dejan Sorgic, letzte Saison mit 13 Saisontreffern bester FCL-Torschütze, hätte in der 7. Minute auf 2:0 erhöhen müssen. Sorgic setzte seinen Kopfball drei Meter vor dem GC-Tor stehend als Aufsetzer daneben. Als Ex-FCL-Stürmer Shkelqim Demhasaj vier Minuten später von einem Horrorquerpass von Filip Ugrinic hätte profitieren können, seinen Schuss aber weit übers FCL-Tor platzierte, war klar: Diese Partie ist noch lange nicht entschieden. Und sie wurde – nachdem der FCL den Rest der 1. Halbzeit einigermassen gut im Griff hatte – zum Leidensweg. Denn: Die Luzerner Mannschaft von Trainer Fabio Celestini verschwand irgendwie, war nach der Pause nicht mehr richtig präsent. GC war jetzt die klar bessere Mannschaft auf dem Platz, dominierte, spielte offensiv schnell, druckvoll, so, wie man es sich vom FCL gewünscht hätte. Sorgic konnte in der 55. Minute zwar noch alleine aufs GC-Tor laufen, doch danach waren die Grasshoppers insgesamt klar überlegen. Letztlich war es Comeback-Goalie Marius Müller zu verdanken, dass der FC Luzern das Feld nach dem Schlusspfiff nicht als Verlierer verlassen musste. Den GC-Ausgleich in der 51. Minute konnte Müller zwar nicht verhindern – das 1:1 kam durch einen Flachschuss von Christian Herc, dies nach dem Querpass von Bendegúz Bolla und nachdem Demhasaj diesen Ball geschickt durchgelassen hatte. Müller lenkte später einen Bolla-Aufsetzer in Corner (53.), wehrte den Schuss von Léo Bonatini mit dem Fuss ab (67.) und parierte die Direktabnahme von Dominik Schmid reflexschnell (87.) (tbu.)

Luzern – Grasshoppers 1:1 (1:0)

Swisspor-Arena. – 9217 Zuschauer. – SR Staubli.

Tore: 3. Sidler 1:0. 51. Herc (Bolla) 1:1.

Luzern: Müller; Sidler, Burch, Badstuber, Frydek; Gentner (75. Wehrmann), Schulz (64. Cumic), Ugrinic; Campo (64. Tasar); Ndiaye, Sorgic (88. Alounga).

Grasshoppers: Moreira; Loosli, Margreitter (77. Cvetkovic), Gomes (73. Arigoni); Bolla, Diani, Herc, Schmid; Pusic (61. Kawabe); Demhasaj (61. Bonatini), Da Silva (73. Momoh).

Bemerkungen: Luzern ohne Schürpf, Ndenge und Alabi (alle verletzt). Grasshoppers ohne Abrashi, Santos, Morandi (alle verletzt) und Campana (Rückreise von Länderspiel mit Ecuador). 29. Pfostenschuss Ugrinic. Verwarnungen: 63. Gomes (Unsportlichkeit), 63. Ugrinic (Unsportlichkeit), 81. Kawabe, 84. Herc, 89. Ndiaye (Fouls), 91. Tasar (Ballwegschlagen).