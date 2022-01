FC Luzern: Luca Jaquez und Ardon Jashari erhalten Profivertrag

Fussball Luca Jaquez und Ardon Jashari erhalten beim FC Luzern erste Profiverträge Der FCL hat zwei weitere Talente langfristig an den Klub gebunden: Innenverteidiger Luca Jaquez und Mittelfeldspieler Ardon Jashari unterschrieben diese Woche ihre ersten, bis zum 30. Juni 2025 gültigen Profiverträge. Jetzt kommentieren 27.01.2022, 09.45 Uhr

Luca Jaquez. Bild: PD

Entsprechend den gezeigten Leistungen und seiner positiven Entwicklung hat Luca Jaquez seinen ersten Profivertrag erhalten, wie der FC Luzern am Donnerstag mitteilte. Der 18-jährige Innenverteidiger absolvierte beim FC Luzern die gesamte Nachwuchsausbildung und konnte bereits in der Vorbereitung auf die Saison 2021/22 regelmässig mit der 1. Mannschaft des FCL trainieren. Nachdem der U19-Nationalspieler in den letzten beiden Vorrundenspielen auch Teil des Kaders der 1. Mannschaft war, absolvierte er die komplette Vorbereitung auf die Rückrunde mit der Mannschaft von Mario Frick und konnte dabei nachhaltig überzeugen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Ardon Jashari. Bild: PD

Mit dem 19-jährigen Ardon Jashari bindet der FCL den Captain der U21 ebenfalls langfristig an den Klub. Der ballsichere und technisch versierte Mittelfeldspieler überzeugte laut Mitteilung mit starken Leistungen in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Saison 2021/22 und konnte dabei in seiner Entwicklung nochmals einen weiteren Schritt nach vorne machen.

«Luca und Ardon haben während der Vorbereitung ihre positive Entwicklung bestätigt», wird FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitiert.

«Beide Spieler besitzen grosses Potenzial – und wir wollen sie dabei begleiten, dieses zukünftig voll ausschöpfen zu können.»

Die beiden Jungtalente wurden vom FCL mit einem bis am 30. Juni 2025 gültigen Profivertrag ausgestattet. (zim)

