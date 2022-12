Fussball Lucas Alves denkt oft an die Zeit beim FCL und sagt über seinen Verein in den Emiraten: «Der Klub macht alles für dich» Der brasilianische Innenverteidiger und ehemalige FCL-Publikumsliebling Lucas Alves spielt seit Juli für Al-Nasr aus Dubai, wo die WM in Katar nahe ist. Dank Ruben Vargas fliegt er zu den Schweizer Spielen in Doha. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 06.12.2022, 18.32 Uhr

Luca Alvas bei einem seiner ersten Spiele für den FC Luzern. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 12. Februar 2017)

Viereinhalb Jahre spielte Lucas Alves für den FC Luzern. Von Januar 2017 bis Mai 2021. Nach dem Cupsieg löste der einsatzfreudige Fanliebling aus Brasilien den noch ein Jahr gültigen Vertrag mit den Innerschweizern auf. Lucas, wie er sich nennt, wollte eine neue Herausforderung, ein neues Abenteuer.

Al-Tai in Saudi-Arabien bot dem Innenverteidiger neue Perspektiven und Verdienstmöglichkeiten. Allerdings hatte das Abenteuer einen Haken: Die Gehaltszahlungen des Klubs aus der Saudi Pro League (1. Liga) blieben plötzlich aus, Lucas beendete die Zusammenarbeit nach 19 Pflichtspielen und suchte sich ab Ende Januar 2022 einen neuen Verein. «Meine Situation war nicht einfach, am letzten Tag der Transferperiode fand ich in Griechenland einen Klub.»

Bei PAS Lamia wurde der inzwischen 30-jährige Südamerikaner fündig. Die mittelgriechische Stadt zählt 75'000 Einwohner. «Drei Monate verpflichtete ich mich bei Lamia, ich spielte alle Partien durch – und wir sind in der Super League geblieben», sagt Lucas über die intensive Zeit beim Erstligisten.

Unter Thorsten Fink in den Emiraten gespielt

Schon vorher war klar, dass der Brasilianer im Sommer zu einem Klub an den Persischen Golf zurückkehren würde. Der Al-Nasr SC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) holte Lucas Anfang Juli in seine Reihen. Dort hiess sein Trainer bis zum 5. November Thorsten Fink, ehe der ehemalige Coach von Basel, GC und dem Hamburger SV aufgrund des fehlenden Erfolgs entlassen wurde. Für Lucas änderte sich nicht viel: Auch unter dem Kroaten Goran Tomic hat er in der zentralen Abwehr einen Stammplatz.

Kürzlich gelang dem Ex-Luzerner im Cup sein erstes Tor für Al-Nasr. Für alle seine drei neuen Arbeitgeber hat Lucas nunmehr je ein Tor erzielt. Für den FCL schoss er in 98 Ligaspielen fünf Treffer. Spezialität des 1,93 Meter grossen Abwehrbrocken sind Kopfballtore.

Topfitter Lucas ist schlanker geworden

Übrigens hat Lucas beim Al-Nasr SC in Dubai abgenommen. Er bestätigt: «Ich habe drei bis vier Kilos meines früheren Gewichts verloren.» Das habe zum einen mit den hohen Temperaturen (bis zu 47 Grad im Sommer, jetzt im Winter meist um die 30 Grad) zu tun und zum anderen mit dem Spielstil. Lucas erklärt:

«Während in der Schweiz und in Europa mehr in die Zweikämpfe gegangen wird und es oft zu Körperkontakt kommt, zählt hier die Laufarbeit mehr.»

Er ist zufrieden beim aktuellen Arbeitgeber: «Ich spiele für einen grossen Verein, das Stadion ist schön, die Trainingsanlagen sind super. Der Klub macht alles für dich, anderseits ist der Druck gross.» Im Moment steht Al-Nasr nur auf Platz 12, gemäss Lucas hat das Team das Potenzial in den Top 5 zu spielen. Die meisten Spieler stammen aus dem eigenen Land, den VAE, der Rest der Mannschaft besteht aus ausländischen Profis. Diese kommen aus dem Oman, Gambia, den Kapverden, Marokko, Portugal. Lucas und sein 22-jähriger Innenverteidiger-Partner Glauber vertreten bei Al-Nasr die Fussballnation Brasilien.

Ronaldo nicht als Mitspieler, sondern nur an der WM erleben

Übrigens: Um Verwechslungen vorzubeugen, muss erklärt sein, dass es auch in Saudi-Arabien einen Erstligisten mit fast identischem Namen gibt: Dieser heisst Al-Nassr FC. Der Klub möchte Cristiano Ronaldo verpflichten. Lucas hätte sich gefreut, wenn der portugiesische Superstar zu seinem Team Al-Nasr gewechselt wäre. Er sagt lächelnd:

«Ronaldo mit seiner Mentalität, das wäre eine grossartige Erfahrung gewesen.»

CR7 mit Portugal sieht er heute Abend dank der Einladung von Ruben Vargas gegen die Schweiz in Katar. Schon beim WM-Spiel seiner Brasilianer gegen die Schweiz durfte Lucas dank seines Luzerner Freundes Vargas dabei sein.

«Ich habe Ruben gesagt, du schiesst ein Tor gegen Portugal, die Schweiz gewinnt und bleibt im Turnier. Dann werde ich zum Viertelfinal wieder in 40 Minuten aus Dubai nach Doha fliegen»,

erzählt Lucas, der immer noch oft an seine Zeit beim FC Luzern denkt.

