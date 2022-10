Fussball Doppeltorschütze Sorgic und Burch schiessen den FCL zum 3:1-Sieg gegen GC Der FC Luzern ist gegen GC die bessere Mannschaft. Dejan Sorgic glänzt gegen die Zürcher mit einem Doppelpack. Silvio Frei, Zürich 29.10.2022, 19.52 Uhr

Gegen GC fehlt neu Asumah Abubakar mit einer Verletzung. Im Sturm startet der FCL mit Dejan Sorgic in der Mitte, während Sofyan Chader und Pascal Schürpf auf den Flügeln agieren.

Dejan Sorgic jubelt mit seinen Teamkollegen nach dem Treffer zum 1:0. Bild: Michael Buholzer / KEYSTONE

9. Minute: Ein FCL-Einwurf wird von Pascal Schürpf via Kopf zu Sofyan Chader weitergeleitet. Dieser leitet ebenfalls via Kopf zu Dejan Sorgic weiter. GC-Verteidiger Georg Margreitter kommt nicht zwischen Sorgic und Ball. Alleine vor Goalie Justin Hammel lässt sich Sorgic diese Chance nicht entgehen und trifft zum 1:0 für Luzern.

23. Minute: Max Meyer tritt einen Freistoss in den Strafraum. Schürpf kommt an den Ball und leitet den Ball zu Marco Burch weiter. Der Alpnacher trifft via Kopf zum 2:0.

Marco Burch (links) erzielt das 2:0 für die Luzerner. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

43. Minute: Einen holprigen Kurzpass von Goalie Marios Müller kann Burch nicht kontrollieren. Hayao Kawabe luchst Burch den Ball ab und spielt auf Christian Herc. Dieser lässt sich die Chance nicht entgehen und erzielt den Anschlusstreffer für die Zürcher.

65. Minute: Ardon Jashari tritt einen Freistoss. Den hohen Ball kann Sorgic aus der Luft direkt abnehmen. Mit voller Wucht haut er die Direktabnahme ins hohe Eck. Ein Traumtor.

Der FCL startet gut in die Partie und spielt vor allem in der gegnerischen Hälfte. Nach nur gerade einmal neun Minuten kommt es denn auch bereits zum ersten Treffer für die Luzerner. Nach einer schlechten GC-Abwehr profitiert Sorgic und erzielt das 1:0.

Auch nach dem Führungstreffer bleibt Luzern die bessere Mannschaft und kommt zu weiteren Chancen. Die GC-Defensive wirkt alles andere als gefestigt in der Startphase. Der FCL kann denn auch noch ein zweites Mal von der Schwäche der GC-Abwehr profitieren und kommt durch den Obwaldner Burch zum zweiten Treffer.

Auch nach dem zweiten Treffer bleibt der FCL die spielbestimmende Mannschaft. Wie aus dem nichts kommt GC aber zum Anschlusstreffer. Burch kann einen Pass von Müller nicht kontrollieren und Herc erzielt daraufhin den Anschlusstreffer für die Zürcher. Ein Fehler der so kurz vor Halbzeit nicht passieren dürfte.

Für einmal war Hammel schneller am Ball als Sorgic. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

In der zweiten Halbzeit ist es erneut der FCL der vor 5117 Fans im Letzigrund durch Chader zur ersten guten Torchance kommt. Nur wenige Minuten später gibt es dann den ersten Wechsel beim FCL. Christian Gentner ersetzt den heute unauffälligen Meyer. Es läuft die 65. Minute als Sorgic mit einem Traumtor die Luzerner Führung wieder ausbaut. Gegen seine wuchtige Direktabnahme hat Goalie Hammel keine Chance.

Man of the Match: Doppeltorschütze Dejan Sorgic. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Nach 76 Minuten ist Schluss für Doppeltorschütze Sorgic. Zusammen mit Schürpf verlässt er den Platz. Für sie kommen Ardaiz und Klidje. Luzern ist im Letzigrund klar die bessere Mannschaft. In der 83. Minute kommt auch noch ein bisschen Glück dazu, als GC-Spieler Mertian Shabani nur die Latte trifft. Nachdem in den letzte Minuten noch Chader für Samuele Campo den Platz verlässt ist denn auch Schluss im Letzigrund. Der FCL hat dieses Spiel verdient gewonnen.

Grasshoppers – Luzern 1:3 (1:2)

Letzigrund. – 5117 Zuschauende. – SR Cibelli.

Tore: 9. Sorgic (Chader) 0:1. 23. Burch (Schürpf) 0:2. 43. Herc (Kawabe) 1:2. 65. Sorgic (Freistoss Jashari) 1:3.

Grasshoppers: Hammel; Bolla, Margreitter (46. Ribeiro), Seko, Schmid; Ndenge (76. De Carvalho), Herc; Morandi (46. Dadashov), Kawabe, Pusic (62. Shabani); Schettine (76. Demhasaj).

Luzern: Müller; Dräger, Simani, Burch, Dorn; Beloko, Jashari; Chader (90. Campo), Max Meyer (60. Gentner), Schürpf (76. Klidjé); Sorgic (76. Ardaiz). Bemerkungen: Grasshoppers ohne Abrashi, Hoxha, Jeong, Kacuri, Momoh, Moreira und Nadjack (alle verletzt). Luzern ohne Abubakar, Frydek, Kadak und Leny Meyer (alle verletzt). – Verwarnungen: 37. Beloko (Foul), 45. Simani (Reklamieren), 54. Kawabe, 90. Dadashov (beide Foul).

Als Nächstes steht beim FCL kein Spiel im Vordergrund, sondern die ausserordentliche GV der FCL Holding AG am Donnerstag, 3. November 2022. Bei dieser wird aller Voraussicht nach Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg den Verwaltungsrat absetzten und sich selbst installieren.