Der FC Luzern feiert gegen den FC St. Gallen den ersten Saisonsie

Fussball Mit Anti-Celestini-Stil zum ersten Saisonsieg: Luzern gelingt im elften Spiel der Befreiungsschlag Endlich der erste Vollerfolg für den FC Luzern in dieser Saison: 2:0 (1:0) gegen ein angeschlagenes St. Gallen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 24.10.2021, 20.37 Uhr

Geschafft! Der FC Luzern durfte am frühen Sonntagabend nach elf Spielen den ersten Sieg in der laufenden Saison verbuchen. «Zweieinhalb Monate mussten wir auf diesen Sieg warten», sagte Luzerns Trainer Fabio Celestini nach dem 2:0 (1:0) daheim gegen den FC St. Gallen. «Wir haben kein perfektes Spiel gezeigt, aber in unserer Situation sind perfekte Spiele unmöglich.»

Der FCL-Coach ging damit auch auf die Kontroverse um seinen bevorzugten Stil des gepflegten Spielaufbaus ein. Denn davon war im Heimspiel gegen St. Gallen nichts zu sehen. Es war ein Kampf, ein Krampf, nicht gepflegt und nicht berauschend. Statt Kombinationsfussball war da sehr viel Hauruck, sehr viel Schweiss auf dem Rasen. Und siehe da: Der FC Luzern gewinnt. «Unser Selbstvertrauen steht im Moment nicht bei hundert Prozent», erklärte sich Celestini, «deshalb waren mir Energie und Solidarität als Basis in diesem Spiel wichtiger.» Was für ihn zählte, war diesmal nicht der gepflegte Fussball, «sondern nur die drei Punkte.» Ja, die FCL-Mannschaft praktizierte in diesem Kampf am Tabellenende ganz offensichtlich einen Anti-Celestini-Stil, nicht für das Auge, aber vielmehr für den Sessel des Trainers. Eine Niederlage hätte den Trainerstuhl wohl heftig wackeln lassen. Doch die Fangesänge- und Ovationen in den letzten Minuten des Spiels waren unmissverständlich: Der FCL hatte zwar nicht schön gespielt – aber wie sich diese Mannschaft mit harter Arbeit auf die Siegerstrasse rackerte, das wird insbesondere auf der Stehrampe geschätzt und begrüsst.

St. Gallen in der ersten Halbzeit besser als der FCL

Dabei waren die Gäste aus St. Gallen in der ersten Halbzeit die bessere, weil gefährlichere Mannschaft, mit einem Übergewicht im Mittelfeld und mit den konkreteren Tormöglichkeiten. Es brauchte zwei starke Paraden von Luzerns Ersatzkeeper Vaso Vasic in der 9. Minute, beide Male hatte Victor Ruiz versucht, sein Team in Führung zu bringen, mit dem Fuss und mit dem Kopf.

Beide FCL-Tore fallen nach Eckbällen

Und wo war der FCL? Der Führungstreffer für den FCL kam aus dem Nichts. Der erste Eckball, von Samuele Campo in der 26. Minute getreten, holperte durch den Fünferraum, und Stürmer Dejan Sorgic reagierte am schnellsten, drückte den Ball über die Torlinie. Zehn Minuten später traf Gästestürmer Kwadwo Duah nur den Pfosten.

Erstaunlich und irgendwie auch erschreckend, dass vom Zeidler-Team nach der Pause nichts mehr kam. Umso besser für Luzern: In der 52. Minute konnten die Luzerner den zweiten Corner treten. Verteidiger Marco Burch köpfelte den Ball an die Latte, doch Dauerläufer Ibrahima Ndiaye stand und reagierte richtig, nickte zum 2:0 ein.

Ibrahima Ndiaye (links) und Marco Burch jubeln nach dem 2:0. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 24. Oktober 2021)

Luzern hatte später noch die eine oder andere Kontermöglichkeit, um das Resultat zu erhöhen, doch es blieb beim 2:0. «Ich kann mich gar nicht erinnern, wann wir das letzte Mal drei Punkte geholt haben», sagte Luzerns Pascal Schürpf hinterher mit einem Schmunzeln. Schürpf hatte rund 25 Minuten vor Schluss nach langer Verletzungszeit sein Comeback im FCL-Team gegeben.

Die Spieler lassen sich nach der Partie von den Fans feiern. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 24. Oktober 2021)

Der FC Luzern (jetzt 9 Punkte) gab mit diesem Sieg das Tabellenschlusslicht an Lausanne (7 Punkte) ab, überholte auch noch das punktgleiche St. Gallen dank der besseren Tordifferenz. Die Luzerner, jetzt auf Rang 8, haben aber hoffentlich registriert, dass sie die drei Punkte gegen ein ziemlich harmloses St. Gallen geholt haben. «Wir haben gut begonnen», sagte Peter Zeidler, der Trainer der Ostschweizer, «aber nach dem 0:1 haben wir Wirkung gezeigt.» Damit meinte Zeidler: Einmal in Rückstand geraten, war St. Gallen angeschlagen, wankte, «und wir sind nicht zurückgekommen, wir haben nicht mehr daran geglaubt, es kam nix mehr.»

FCL-Trainer wird am nächsten Sonntag 46 Jahre alt

Die Luzerner Mannschaft und ihr Trainer Fabio Celestini können nach diesem verdienten Sieg nur kurz durchschnaufen. Am Mittwoch ist im Cup-Achtelfinal beim FC Schaffhausen (Challenge League) der nächste Sieg gefordert.

Und vier Tage später, am Sonntag, dem 31. Oktober, muss der FCL auswärts beim Letzten Lausanne antreten. Celestini feiert an diesem Tag seinen 46. Geburtstag. Wir würden dann lieber zum zweiten Saisonsieg gratulieren.

Dejan Sorgic sprach von einem grossen Stein, der ihm vom Herzen gefallen sei. «Wir haben sehr lange darauf gewartet, dieser erste Saisonsieg tut der ganzen Mannschaft gut», sagte der 32-jährige FCL-Stürmer aus Unterägeri. Ein «Riesenkrampf» sei es gewesen, «wir haben sehr viel Aufwand betrieben, um St. Gallen 2:0 zu besiegen. Zwei Standardtore haben das Spiel entschieden.» Den wichtigen ersten Treffer schoss Sorgic: Er drückte einen Eckball am zweiten Pfosten über die Linie. Hatte sein Torerfolg auch damit zu tun, dass er die Captainbinde vor dem Spiel Christian Gentner übergeben konnte? «Das hat mich befreit», bestätigte er.

Das Tor gegen St. Gallen ist erst der zweite Saisontreffer von Sorgic in seinem zehnten Ligaspiel. Im Vorjahr hatte er 13 Mal getroffen in total 31 Partien, damit war er Luzerns Top-Goalgetter.

Für den Captainwechsel zeichnete Fabio Celestini verantwortlich. «Ich versuche, in jedem kleinen Detail eine gute Lösung für uns zu finden. Dazu gehörte, dass ich Christian Gentner für die Partie gegen St. Gallen zum Captain machte. Dejan Sorgic hat eine super Antwort darauf gegeben», freute sich der Luzern-Coach. Ob Sorgic am Mittwoch im Cup-Achtelfinal in Schaffhausen wieder Spielführer ist, oder Gentner die Binde weiterhin trägt, das wusste Celestini noch nicht. «Für mich zählt im Moment einzig der erste Sieg.»

Luzern – St. Gallen 2:0 (1:0)

Swisspor-Arena. – 10 769 Zuschauer. – SR Schnyder.

Tore: 26. Sorgic (Campo) 1:0. 52. Ndiaye (Burch) 2:0.

Luzern: Vasic; Schulz, Burch, Badstuber, Sidler; Campo (69. Schürpf), Gentner, Wehrmann (85. Ndenge), Ugrinic; Sorgic (86. Alounga), Ndiaye (69. Ndiaye).

St. Gallen: Zigi; Lüchinger (46. Youan), Nuhu, Stillhart (80. Diarrassouba), Traore; Diakité; Görtler, Ruiz, Schmidt (65. Schubert); Duah (80. Guillemenot), Besio (65. Babic).

Bemerkungen: Luzern ohne Müller, Frydek, Farkas, Cumic und Alabi (alle verletzt). St. Gallen ohne Jacovic (gesperrt), Stergiou, Kempter, Staubli und Kräuchi (alle verletzt). 36. Pfostenschuss Duah. 52. Lattenkopfball von Burch. Verwarnungen: 39. Sorgic, 57. Besio, 60. Wehrmann, 87. Guillemenot, 90. Traore (Fouls).