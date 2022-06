FCL: Mohamed Dräger verlängert um ein Jahr

Fussball Mohamed Dräger bleibt eine weitere Saison beim FCL – mit Kaufoption Der Leihvertrag des 25-jährigen Tunesiers wurde um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juli 2023 verlängert. 17.06.2022, 19.56 Uhr

Mohamed Dräger bleibt beim FC Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Gute Neuigkeiten für Fans des FC Luzern: Mohamed Dräger bleibt dem FC Luzern eine weitere Saison erhalten. Wie der Klub am Freitagabend mitteilt, wurde der Vertrag des 25-jährigen Verteidigers bis zum 30. Juli 2023 verlängert – inklusive Kaufoption.

«Mohamed Dräger konnte uns mit seinen Qualitäten sofort weiterhelfen und war eine klare Verstärkung für unsere Mannschaft»,

lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren. Weiter sagt Meyer: «Es war ein erklärtes Ziel von uns, «Mo» weiterhin in unserem Kader zu haben und entsprechend freuen wir uns, dass auch er von den sportlichen Perspektiven des Klubs überzeugt ist.»

Der Tunesier wechselte im Winter von Nottingham Forest zu den Innerschweizern und war massgeblich am Ligaerhalt beteiligt – er erzielte drei Tore. Dräger kommt aus der Nachwuchsakademie des SC Freiburg und spielte in Deutschland unter anderem auch für den SC Paderborn in der 1. Bundesliga. Ausserdem bestritt Dräger zehn Partien für Olympiakos Piräus. (pl)