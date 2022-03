FC Luzern verliert gegen FC Zürich 0:2 – die Reaktionen

Fussball «Nach dem Rückstand fielen wir etwas in ein Loch»: FCL unterliegt starkem Bald-Meister FCZ Nach vier Pflichtspielen ohne Niederlage verliert der FC Luzern zu Hause gegen den souveränen FC Zürich 0:2. Daniel Wyrsch und Janick Wetterwald Jetzt kommentieren 02.03.2022, 23.52 Uhr

Man wusste beim FC Luzern, dass mit dem FC Zürich ein anderer Brocken wartet als in den vorangengegangen Partien. Die sehr geschlossen und diszipliniert auftretenden Zürcher waren denn auch von einer anderen Qualität. Die Mannschaft von André Breitenreiter ist in dieser Verfassung nicht zu vergleichen mit Sion und schon gar nicht mit dem klaren Schlusslicht Lausanne-Sport, welche die Luzerner in dieser Rückrunde jüngst bezwingen konnten. Auch Servette, bei dem der FCL vor anderthalb Wochen ein 1:1-Remis holte, ist deutlich weniger gut als der FCZ – und vom drittklassigen Cup-Kontrahenten Biel, den die Innerschweizer 5:0 besiegten, ganz zu schweigen.

Das vom früheren Luzern-Spieler Marinko Jurendic hervorragend zusammengestellte Ensemble aus Zürich spielte in Luzern nicht spektakulär, aber trat als homogene und bestens vorbereitete Einheit auf. Dem hoch pressenden Gegner hatten die Gastgeber nichts entgegenzusetzen. Zwar kam der FCL gut ins Spiel, wie auch sein Trainer Mario Frick nach dem Match feststellte: «Wir hatten viel Energie, begannen wirklich gut, aber verteidigten beim Gegentor zum 0:1 schlecht.» In der 17. Minute kam der FCZ zu diesem Treffer. Auf der linken Seite hatte Adrian Guerrero gegen Mohamed Dräger viel Platz, so konnte er im Mittelfeldzentrum Zürichs Routinier Blerim Dzemaili anspielen. Der frühere Schweizer Internationale düpierte die Luzerner Hintermannschaft mit einem Klassepass auf Stürmer Assan Ceesay, der alleine vor Keeper Marius Müller keine Mühe hatte, das frühe Führungstor zu erzielen.

Zürichs Stürmer Assan Ceesay (links) bezwingt Luzerns Torhüter Marius Müller zum 1:0. Bild: Benjamin Soland / Freshfocus (Luzern, 2. März 2022)

Campo zur Schonung aufs YB-Spiel ausgewechselt

Für den FCL wurde die Aufgabe dadurch natürlich nicht einfacher. Die Gäste bewiesen in ihrer Abwehrarbeit enorme Disziplin. Für Spielmacher Samuele Campo gab es keinen Quadratmeter Raum, um seine Kreativität am Ball unter Beweis zu stellen. Bereits in der Halbzeitpause entschied Luzern-Coach Frick, die Nummer 10 in den zweiten 45 Minuten nicht mehr einzusetzen. In der Medienkonferenz nach dem Match erklärte Frick: «Samuele Campo konnte sich gegen den stark dagegenhaltenden Widersacher nicht entfalten. Im Hinblick auf unser nächstes Spiel am Samstag in Bern wollte ich, dass er Kräfte spart, um uns dort zu helfen.» Bedeutet im Umkehrschluss, dass sich der Liechtensteiner Trainer gegen den aktuellen Meister mehr Chancen ausrechnet als gegen diesen bestechend auftretenden FCZ.

Luzerns Marco Burch (links) im Zweikampf mit Zürichs Wilfried Gnonto. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (2. März 2022)

Frick stellte in der zweiten Halbzeit sein Spielsystem um. «Wir mussten eine zehnminütige Druckphase überstehen», analysierte Zürich-Coach André Breitenreiter richtig. Doch seine Mannschaft wackelte nur leicht während dieser Zeit, aber 100-prozentige Torchancen konnte sich der FCL nicht herausspielen. Immer wieder für gute Aktionen sorgte immerhin Stürmer Asumah Abubakar. Der frühere Krienser rannte sich die Lunge aus dem Leib, lief immer wieder die Dreierabwehrkette der Gäste an. Aber irgendwie war der 24-jährige aus Ghana mit portugiesischem Pass auch eine Art Alleinunterhalter im Angriff der Luzerner. Nur in der 58. Minute schafften es Mohamed Dräger und Marvin Schulz einmal, für einen gefährlichen Angriff mittels Doppelpass zu sorgen. Yanick Brecher musste die scharfe Flanke von Dräger wegfausten, der für den verletzten Martin Frydek eingewechselte Silvan Sidler versuchte mit einen Weitschuss davon zu profitieren. Symptomatisch für diese Partie blockte ein Zürcher Verteidiger den Abschluss.

Frick ist überzeugt, dass Zürich Meister wird

Die dritte Niederlage des FCL im dritten Saisonvergleich gegen Zürich wurde bereits in der 78. Minute Tatsache: Nach einem Corner des eingewechselten Ante Coric drückte der ebenfalls eingewechselte Wilfried Gnonto den Ball am zweiten Pfosten zum 2:0 über die Linie. Super-Joker Gnonto entschied den Match. Der FCZ führt die Tabelle zwölf Spieltage vor Schluss nun mit 13 Punkten Vorsprung an. Das Breitenreiter Team wurde von seinen zahlreichen Fans wie der neue Schweizer Meister gefeiert. Die Zürcher werden bald ihren 13. Titel der Klubhistorie erringen – davon ist FCL-Coach Frick überzeugt: «Wir hatten viel Energie, aber Zürich noch mehr. Das ist ein sehr guter FCZ, der Meister wird.»

FCL-Captain Marco Burch bilanzierte nach der Niederlage: «Wir hätten in der Offensive etwas entschlossener agieren müssen. Die letzte Überzeugung vorne hat gefehlt. In der Defensive war natürlich das Ziel, kein Gegentor zu kassieren – das ist einfacher gesagt als getan.» Es sei eine schwierige Aufgabe gewesen gegen einen solch starken Gegner. Samuele Campo fasste das Spiel so zusammen: «Wir sind gut gestartet in die Partie, aber auch Zürich war sofort präsent. Nach dem frühen Rückstand fiel die Mannschaft dann etwas in ein Loch.» Der FCL-Spielmacher sah aber eine Steigerung nach der Pause. «Wir konnten auch dank den eingewechselten Spielern nochmals Druck machen. Am Ende hat Zürich aber verdient gewonnen.»

Marco Burch im Interview nach dem Spiel Video: PilatusToday

Angesprochen auf seine Torchance, die er bereits früh im Spiel hatte, sagte Campo: «Es war ein Missverständnis zwischen Abubakar und mir – das kann passieren. Aber wenn wir gegen den FCZ in dieser Form hätten punkten wollen, dann hätten wir uns cleverer anstellen müssen.» Ob diese Niederlage, weil sie gegen den souveränen Leader Super League zu Stande kam, weniger schlimm ist als andere? «Wir gingen auf den Platz, um zu gewinnen. Verlieren ist nie schön, egal gegen welchen Gegner.» (jwe)

Samuele Campo im Interview nach dem Spiel Video: PilatusToday

Luzern – Zürich 0:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 9708 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 17. Ceesay (Dzemaili) 0:1. 78. Gnonto (Corner Coric) 0:2.

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Frydek (30. Sidler); Jashari; Schulz (72. Emini), Ugrinic (61. Gentner); Campo (46. Kvasina); Cumic (72. Ndiaye), Abubakar.

Zürich: Brecher; Omeragic, Kryeziu, Aliti; Doumbia; Boranijasevic, Marchesano (75. Coric), Dzemaili (75. Mets), Guerrero (91. Khelifi); Tosin (67. Gnonto), Ceesay (67. Kramer).

Bemerkungen: Luzern ohne Sorgic, Schürpf, Rupp und Monney (alle verletzt). Zürich ohne Gogia (verletzt). – Verwarnungen: 40. Abubakar, 47. Simani, 55. Jashari, 69. Kramer, 70. Dzemaili, 86. Omeragic (alle Foul).

