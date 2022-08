Fussball Nach hektischer Sion-Partie: FC Luzern legt Einspruch gegen Sperre von Pascal Schürpf ein Der FC Luzern reagiert auf die verhängten Sanktionen der Swiss Football League. Am vergangenen Wochenende wurden im Spiel gegen Sion gleich drei FCL-Spieler mit Rot unter die Dusche geschickt. Der FCL legt Einspruch gegen die drei Spielsperren von Pascal Schürpf ein.

Der 2:0 FCL-Heimsieg gegen den FC Sion schlägt weiterhin hohe Wellen. Nach dem Spiel sagte Trainer Mario Frick: «Eine solche Kartenflut habe ich noch nie erlebt.» Einer der Leidtragenden war Flügelstürmer Pascal Schürpf: «Das ist meine erste rote Karte. Es war total unabsichtlich und niemals rot. Alain Bieri kennt mich und weiss eigentlich, dass ich ein fairer Spieler bin.»

Das sagte Pascal Schürpf nach der Partie Video: PilatusToday

Nun legt der FC Luzern Einspruch gegen die verhängte Drei-Spiele-Sperre ein. Dies schreibt die SFL auf ihrer Webseite. «Eine Spielsperre muss Pascal Schürpf jedoch so oder so absitzen», sagt Mediensprecher Philippe Guggisberg auf Anfrage von PilatusToday. Luzerns Nummer 11 wird am kommenden Sonntag, beim Heimspiel gegen Servette Genf, also nicht spielberechtigt sein.

Der FC Luzern wollte sich auf Anfrage nicht weiter dazu äussern. «Zu laufenden Verfahren sagen wir nichts», meint Mediensprecher Markus Krienbühl.