FUSSBALL Neuer Cheftrainer für das Frauenteam des FC Luzern Urs Bachmann wird neuer Trainer für das Super-League-Team der Frauen beim FCL. Zuletzt war er Cheftrainer bei den Frauen des FC Solothurn in der NLB. 04.07.2022, 11.46 Uhr

Neuer Cheftrainer bei den FCL-Frauen: Urs Bachmann. Bild: pd

Urs Bachmann tritt die Nachfolge von Edvaldo Della Casa an, der den Verein zum Saisonende verlassen hat. Bachmann hat verschiedene Trainerstationen im Männer- und Frauenfussball durchlaufen, unter anderem beim SC Derendingen und beim FC Solothurn. Zuletzt war Bachmann als Trainer der FC Solothurn Frauen in der NLB tätig, wo er auch technischer Leiter und Frauenfussballverantwortlicher war.

«Wir haben uns für Urs Bachmann entschieden, weil er in Solothurn sportlich sehr erfolgreich gearbeitet hat und Erfahrung in der Förderung talentierter junger Spielerinnen aus der Region sammeln konnte. Zudem besitzt er fundierte Kenntnisse über vereinsbezogene Integrationsprozesse, die sehr wertvoll für uns sind», lässt sich FCL-Präsident Stefan Wolf in einer Medienmitteilung zitieren.

Auch der neue Cheftrainer kommt in der Medienmitteilung zu Wort: «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung, wobei mich besonders die spannende Teamstruktur aus erfahrenen, ambitionierten Spielerinnen und vielversprechenden jungen Talenten reizt». (sfr)