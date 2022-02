FC Luzern spielt gegen Genève Servette 1:1-Unentschieden

Fussball Neuzugang Marko Kvasina trifft: Der FC Luzern spielt in Genf 1:1-Unentschieden Der FC Luzern dominiert die erste Halbzeit im Stade de Genève klar, wirkte aber nach dem Gegentreffer verunsichert. Die Mannschaft von Mario Frick kommt in der Schlussviertelstunde zurück und gleicht in der 87. Minute verdient aus. Pascal Linder 20.02.2022, 18.23 Uhr

Stürmer Marko Kvasina, der Neuzugang von KV Oostende, ist heute erstmals spielberechtigt. Der 1,95 Meter grosse und 88 Kilo schwere Stürmer aus Österreich muss allerdings vorerst noch auf der Bank platznehmen. Im Vergleich zum Spiel gegen den FC Sion gibt es keine Änderungen im FCL-Kader. Marco Burch führt die Frick-Elf mit der Captain-Binde auf den Platz.

53. Minute: Die Luzerner bringen den Ball an der Strafraumkante nicht weg, wobei Genfs Chris Bedia profitieren kann. Er schiebt dankend zum 1:0 ein.

Die Genfer jubeln über das 1:0. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Genf, 20. Februar 2022)

87. Minute: Eine Flanke von Martin Frydek landet beim freihstehenden Marko Kvasina - dieser köpfelt das Leder aus rund sechs Meter in die Maschen.

Einstand nach Mass: Marko Kvasina jubelt über den Ausgleichstreffer. Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE (Genf, 20. Februar 2022)

Der FC Luzern hat mittlerweile 14 Punkte auf dem Meisterschaftskonto und somit zwei Zähler Vorsprung auf den Tabellenletzten – vergangene Woche konnten die Innerschweizer nach dem 1:0-Heimsieg gegen Sion die rote Laterne an Lausanne abgeben. Vor dem Spiel gegen Genève Servette war die Devise für den FC Luzern klar: Den Aufwärtstrend festigen. Der heutige Gegner aus Genf kassierte letztes Wochenende eine 1:5-Klatsche gegen St.Gallen – entsprechend möchten sich die Grenats gegen Luzern rehabilitieren.

Doch zu Beginn der Partie ist der FC Luzern die spielbestimmende Mannschaft - die Gäste machen das Spiel breit. Die Luzerner setzen in der sechsten Spielminute eine erste Duftmarke in der Offensive: Asumah Abubakar spielt auf Samuele Campo, dessen Schuss abgefälscht wird und nur knapp über das Gehäuse segelt.

Wenig später gibt es den ersten Freistoss für den FC Luzern, Marvin Schulz kommt zum Abschluss, doch Servette-Keeper Jeremy Frick pariert gekonnt. Der FC Luzern hat nach rund 20 Spielminuten über 65 Prozent Ballbesitz - ein engagierter Auftritt der Leuchtenstädter.

Der FC Luzern zeigt eine engagierte Startphase: Denis Simani im Zweikampf mit Genfs Alex Schalk. Bild: Martial Trezzini / KEYSTONE (Genf, 20. Februar 2022)

Bislang hat FCL-Keeper Marius Müller einen ruhigen Nachmittag, erst in der 27. Minute wird es in seinem Revier zum ersten Mal brenzlig: Genfs Miroslav Stevanovic spielt zur Mitte auf Alex Schalk – sein Abschluss verfehlt das Ziel nur knapp. Auf der anderen Seite kommen die Luzerner zu zwei weiteren Standards - beide Versuche bleiben erfolglos. Die Mannschaft von Mario Frick bleibt in den folgenden Minuten bemüht, doch der erste Durchgang endet torlos. Fazit zum Pausenpfiff: Der FC Luzern macht mehr fürs Spiel und präsentiert sich in der Defensive stabil. Trotz grossen Bemühungen nach vorne – die letzte Schlagkraft fehlt bislang noch.

Schiedsrichter Urs Schnyder gibt die zweite Halbzeit frei – und der FC Luzern erwischt gleich einen Kaltstart: Die Luzerner bringen den Ball an der Strafraumkante nicht weg, wobei das Spielgerät unglücklich im Lauf von Genfs Chris Bedia landet. Bedia lässt sich nicht zwei Mal bitten und schiebt den Ball in die Maschen – Marius Müller ist chancenlos. Kleine Randnotiz: Für Bedia ist es das erste Tor in der Super League. Der Treffer zum 1:0 fällt entgegen dem Spielverlauf, können die Luzerner reagieren?

FCL-Trainer Frick reagiert und unternimmt in der 64. Minute den ersten Wechsel: Neuzugang Marko Kvasina kommt für Asumah Abubakar. Für den 25-jährigen Österreicher ist es der erste Einsatz im Dress der Blau-Weissen. Mittlerweile ist das Heimteam deutlich gefährlicher, Luzern wirkt nach dem Tor der Genfer verunsichert und lässt in der Defensive immer mehr Fehler zu. In der 68. Spielminute taucht Timothé Cognat gefährlich nahe vor Marius Müller auf, der FCL-Keeper muss seine Reflexe unter Beweis stellen.

Kurze Zeit später greift Silvan Sidler ins Spielgeschehen ein – er kommt für Mohamed Dräger, der heute nicht seinen besten Tag erwischt hat. Ausserdem kommt Christian Gentner für Samuele Campo. Setzt der Doppelwechsel bei den Gästen aus der Innerschweiz neue Kräfte frei?

Zehn Minuten vor Schluss ist nicht mehr viel von der anfänglichen Dominanz des FC Luzern zu sehen – ein Weitschuss von Ardon Jashari ist noch etwas vom Gefährlicheren. Doch dann, drei Minuten vor Schluss, gleicht der FC Luzern aus: Die Flanke von Martin Frydek landet beim freistehenden Marko Kvasina - dieser köpfelt das Leder aus rund sechs Metern in die Maschen. Für den 25-jährigen Österreicher ist es ein Einstand nach Mass. Der Ausgleichstreffer kommt unerwartet, aber verdient. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen im Stade de Genève eine turbulente Schlussphase. Nikola Cumic erzielt in der 91. Minute das 2:1, doch der Treffer zählt nicht: Abseits. Damit endet die Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Der FC Luzern darf sich über die Punkteteilung nicht beschweren, dennoch wäre heute mehr möglich gewesen.

Servette – Luzern 1:1 (0:0)

Stade de Genève. – 6297 Zuschauer. –

SR Schnyder.

Tore: 53. Bedia 1:0. 87. Kvasina 1:1.

Servette: Frick; Diallo (74. Severin), Rouiller, Sasso, Bauer; Cognat (87. Vouilloz), Douline; Stevanovic, Rodelin (46. Bedia), Imeri

(46. Valls); Schalk (74. Oberlin).

Luzern: Müller; Dräger (76. Sidler), Burch, Simani, Frydek; Schulz, Jashari, Campo

(74. Gentner), Ugrinic (84. Ndiaye); Sorgic (84. Cumic), Abubakar (64. Kvasina).

Bemerkungen: Servette ohne Clichy (geperrt), Fofana und Sawadogo (beide verletzt). Luzern ohne Schürpf, Grether und Monney (alle verletzt). 67. Tor von Bedia aberkannt (Foul). 91. Tor von Cumic aberkannt (Abseits). Verwarnung: 36. Rodelin (Fouls).

Nächste Woche reist die Mannschaft von Mario Frick erneut an den Genfersee – ins Stade de la Tuilière nach Lausanne. Die Romands sind Tabellenletzter und der FC Luzern könnte mit einem Sieg den Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz um 7 Punkte ausbauen. Ab 16.30 Uhr rollt der Ball im Kellerduell.