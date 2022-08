Fussball Offensivspieler Sofyan Chader wechselt per sofort zum FC Luzern Der 22-jährige Offensivspieler Sofyan Chader unterschreibt beim FC Luzern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Er wird bereits heute mit der Mannschaft von Mario Frick trainieren. 11.08.2022, 09.10 Uhr

Wird mit der Nummer 69 auflaufen: Sofyan Chader spielt ab sofort für den FC Luzern. Bild: PD

Der 22-jährige Offensivspieler Sofyan Chader stösst per sofort zum FC Luzern, wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt. Der gebürtige Franzose wurde in der Nachwuchsakademie von Olympique Lyon ausgebildet. Nach einem kurzen Abstecher zum FC Vaulx-en-Vel erfolgte auf die Saison 2019/20 der Transfer zu Clermont Foot, wo er im Februar 2020 sein Profidebüt in der 2. Liga Frankreichs feiern konnte.

Während der vergangenen Saison war der auf allen offensiven Positionen einsetzbare Chader an den FC Stade Lausanne-Ouchy (28 Spiele, 9 Tore und 2 Assists) in die Challenge League ausgeliehen und konnte so bereits erste Erfahrungen in der Schweiz sammeln.

«Sofyan Chader ist ein schneller und technisch versierter Spieler, der unserer Offensive zusätzliche Elemente hinzufügen wird», lässt sich FCL-Sportchef Remo Meyer in der Mitteilung zitieren.

Sportchef Remo Meyer Bild: Martin Meienberger

«Wir haben ihn bereits seit einiger Zeit intensiv beobachtet und sind glücklich, dass wir ihn nun von einem Wechsel zum FC Luzern überzeugen konnten.»

Sofyan Chader wird beim FC Luzern die Rückennummer 69 tragen. (tos)