Fussball Renat Dadashov macht GC gefährlich – vor dem Spiel beim FCL sagt er: «Meine Zeit der Skandale ist abgeschlossen» Gegen den FC Zürich und Servette verloren die Grasshoppers ihre letzten beiden Spiele je 1:2. Am Sonntag (14.15 Uhr) ist der Rekordmeister GC in Luzern zu Gast. Mit dem formstarken Mittelstürmer und Penaltyspezialisten Renat Dadashov. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 24.02.2023, 05.00 Uhr

GC-Stürmer Renat Dadashov (rechts) bejubelt mit Dominik Schmid das 1:0-Führungstor im Zürcher Derby gegen den FC Zürich. Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Zürich, 19. Februar 2023)

Von Skandalprofi kann bei Renat Dadashov nicht mehr die Rede sein. Aus der Vergangenheit hat der in Deutschland geborene Fussballer, dessen Eltern aus Aserbaidschan stammen, seine Lektion gelernt. Die Worte, die Eintracht Frankfurts damaliger Sportchef dem «Kicker» sagte, müssen Dadashov wehgetan haben. Fredi Bobic vermisste in dieser Zeit beim deutschen Nachwuchs-Internationalen «körperliche Fitness, Griffigkeit und den Hunger, es wirklich zu wollen – seinen eigenen Schweinehund zu überwinden». Zudem soll er undiszipliniert gewesen sein.

Zur Klarstellung: Die Geschichte ist fünf Jahre her, seit Anfang Saison spielt Dadashov bei GC. Anlass zu Negativschlagzeilen hat er nicht gegeben. Im Gegenteil: Der 23-jährige Mittelstürmer schoss in den ersten fünf Partien drei Tore und gab die Vorlage für einen weiteren Treffer. Und in den letzten sieben Pflichtspielen erzielte er vier Tore und bereitete eines vor. Dadashov zu unserer Zeitung: «Meine Zeit der Skandale ist schon lange abgeschlossen, wie jeder Mensch habe ich aus meinen Fehlern gelernt.»

Auffälligste GC-Figur zusammen mit Kawabe

Über seine ersten acht Monate bei Rekordmeister GC sagt er: «Bis jetzt erlebe ich eine positive Zeit. Als Stürmer hatte ich dazwischen eine Durststrecke. Aber ich gab in jedem Training mein Bestes und versuchte, auf dem Platz immer präsent zu sein.» Dadashov (total sechs Tore, zwei Assists) gehört zusammen mit dem Japaner Hayao Kawabe (acht Tore, vier Assists) zu den auffälligen Figuren bei GC.

Der 1,87 Meter grosse Angreifer ist Rechtsfuss, kann aber auch mit dem linken Fuss sowie dem Kopf Tore erzielen. Beim letzten GC-Auftritt in Luzern am 10. August traf er mit links zum 1:1-Endstand, schockte den in diesem Spiel klar überlegenen FCL. Dadashov erinnert sich: «Das war ein super herausgespielter Konter von uns, ich hatte mich instinktiv gedreht und geschossen.»

Dadashov ist zum Teamplayer mutiert. Angesprochen auf sein kämpferisches Einsteigen, die Laufbereitschaft – kurzum, seine Leidenschaft gepaart mit den technischen Fähigkeiten –, stellt er fest: «Ich kann mich nur so gut darstellen, wie es meine Mannschaft möglich macht. Wir GC-Spieler halten sehr zusammen. Ausserdem habe ich einige Teamkollegen, die ebenfalls positiv auffallen.»

In den vergangenen beiden Partien in Genf gegen Servette und den FCZ setzte es jeweils 1:2-Niederlagen ab. Besonders die erste Saisonniederlage im Zürcher Derby am letzten Sonntag verursachte Herzschmerzen, wie sich Dadashov ausdrückt.

«Doch nach zwei Tagen des Leidens geht es uns wieder, wir haben sofort den Fokus auf das nächste Spiel vom Wochenende in Luzern gelegt.»

GC auf Rang 7 hat nur drei Punkte Vorsprung aufs Schlusslicht Winterthur, aber auch nur drei Zähler Rückstand auf den fünftplatzierten FCL.

Kein Lauern auf Penaltys, aber stets bereit für die Elferchance

In den letzten vier Pflichtspielen verwertete Dadashov drei Penaltys. Bei den Luzernern leuchten wohl die Alarmsignale, wenn sie sich diese Bilanz vor Augen führen. Denn alle ihre vier Gegentore der letzten drei Begegnungen gegen YB (1:1), in Lugano (1:1) und St. Gallen (2:2) entstanden aus Strafstössen nach Intervention des Video Assistant Referee (VAR).

Wartet der GC-Spezialist am Sonntag auf diese Chance vom Punkt? «Auf gar keinen Fall. Sollte es im Strafraum aber zu einem Foul oder Handspiel kommen, würde ich den Elfmeter natürlich annehmen. In diesem Moment musst du als Schütze bereit sein», erklärt Dadashov.

Renat Dadashov mit 100-prozentiger Erfolgsquote aus drei Elfmetern in den letzten vier Pflichtspielen. Hier trifft er gegen Servette-Keeper Jérémy Frick. Bild: Pascal Muller/Freshfocus (Genf, 11. Februar 2023)

Der 19-fache A-Nationalspieler von Aserbaidschan, der sehr gerne für das Heimatland seiner Eltern aufläuft, wirkt zwar eiskalt am Penaltypunkt. Als Gesprächspartner macht er aber einen empathischen Eindruck. Auch persönliche Fragen lässt er zu, bestätigt den Eindruck, ein Ordnungsliebhaber zu sein. Auch seine Frisur müsse sitzen. «Ich habe längere Haare, Gel gehört dazu. Einfach nicht zu viel und nicht zu wenig.»

In Zürich mit dem Kleinwagen unterwegs

Ein guter Uno-Kartenspieler sei er, bestätigt er. «Gerade war meine Freundin zwei Wochen auf Besuch, da habe ich meine Stärke im Uno wieder gezeigt», erzählt Dadashov schmunzelnd. Sein Auto ist ein Smart. «Dieser steht wirklich da draussen. Ein grosses Auto brauche ich nicht als Statussymbol. Ausserdem bist du in Zürich mit der schwierigen Parkplatzsituation im Vorteil mit einem Kleinwagen.»

Bei GC hat der Ex-Wolverhampton-Profi einen Vertrag bis Sommer 2024 plus Option für eine weitere Saison. Der zweite Anlauf (nach einer Verletzung im Herbst 2020) bei den Zürchern soll definitiv gelingen. «Ich bin GC-Spieler, fühle mich wohl hier. Wir wollen nun eine gute Platzierung erreichen», so Dadashov.

