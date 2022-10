«Schottisches Modell»: FC Luzern unterstützt FCZ-Antrag

Fussball «Schottischer Modus»: Auch FC Luzern unterstützt den FCZ-Antrag Der Antrag des FC Zürich, von der Einführung von Playoffs in der Super League abzusehen, ist um einen weiteren Befürworter reicher. 22.10.2022, 20.33 Uhr

FCL-Fans machen Stimmung. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (2. Oktober 2022)

Nach YB und St.Gallen unterstützt auch der FC Luzern den vom FCZ vorgeschlagenen «schottischen Modus». «Der FC Luzern habe in den vergangenen Wochen eine Vielzahl von Gesprächen zum Thema des zukünftigen Modus in der Super League geführt, und hat dabei eine klar ablehnende Haltung gegenüber der Einführung dieses Modus gespürt», heisst es in einem Statement.