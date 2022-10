Das droht dem FC Luzern mit Alpstaegs Beraterfirma

Fussball So bewegt sich der FCL im internationalen Vermittlergeschäft – und das droht ihm mit Alpstaegs Beraterfirma Der FC Luzern hat in den letzten Jahren gute Geschäfte mit selbst ausgebildeten Spielern gemacht. Bei internationalen Transfers sind Berater unerlässlich. Sie helfen auch bei prominenten Neuzugängen wie jenem von Max Meyer. Schwierigkeiten kämen auf den FCL zu, wenn Toptalente wie Ardon Jashari auf Vereinbarungen mit der neu gegründeten Agentur von Bernhard Alpstaeg eingehen würden. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 06.10.2022, 17.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Begehrte FCL-Profis: Ardon Jashari (links) und Max Meyer beim Torjubel. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Winterthur, 10. September 2022)

Die Spielervermittler-Branche gilt als eine der umstrittensten Bereiche des Profi-Fussballs. Allgemein verfügt die Spezies der Vermittler, Berater und Agenten nicht gerade über den besten Ruf. Trotzdem herrscht aber die Meinung vor, Spielervermittler seien im komplexen Fussballgeschäft, in dem etwa Reglements-, Rechts- sowie Versicherungs- und Steuerkenntnisse wichtig sind, nicht mehr wegzudenken. Dabei sind allerdings die sogenannten Seriösen gemeint, die über entsprechende Fachkenntnisse verfügen.

Am Schluss geht es darum, mit den Spielern Geschäfte zu machen. Nur wer bei einem Übertritt dabei ist, sei es als Beauftragte eines Spielers oder eines Klubs, kann sich fette Honorare ausrechnen. Nicht zuletzt wegen des Beraterstreits um den neuen Schweizer Nationalspieler Ardon Jashari ist beim FC Luzern der Machtkampf zwischen Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg und der Klubführung ausgebrochen.

Vertrauensvolle Beziehungen zu den Agenten

Dabei sind seriöse Spielervermittler wichtig für einen Klub. Der FCL pflegt zu ihnen ein vertrauensvolles Verhältnis. Ein positives Beispiel ist der Deutsche Roger Wittmann von der Agentur Rogon.

Nachdem bereits Marius Müller und Mohamed Dräger gute Erfahrungen in Luzern gemacht hatten, hat auch Max Meyer dank Wittmann den Weg in die Innerschweiz gefunden. Der FCL konnte den vierfachen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten, ihm nach schwierigen Jahren die Chance einer Neulancierung der Karriere bieten.

FCL trainiert wieder vollzählig Bei der enormen Unruhe, die seit dem aufsehenerregenden Interview von Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg beim FC Luzern und im Umfeld herrscht, geht die erste Mannschaft beinahe vergessen. Bei einem Augenschein auf der Allmend konnte festgestellt werden, dass sich die Mannschaft von Mario Frick fokussiert auf die kommende Begegnung vom Sonntag (14.15 Uhr) in Genf gegen Servette vorbereitet. Die Luzerner sind wieder vollzählig, können Stand jetzt mit dem kompletten Team zum zweitplatzierten Servette reisen. Die im Heimspiel gegen YB (1:2-Niederlage) verletzt ausgefallen Stürmer Dejan Sorgic und Joaquin Ardaiz sowie der grippekrank dispensierte Mittelfeldspieler Pius Dorn trainieren wieder mit dem Team. Und auch der kräftige Mittelfeldmann Nicky Beloko, der gegen YB verletzt ausschied, ist zurück.

Im volatilen Fussballgeschäft gehen die Pläne der Berater mit den Klubs nicht immer auf. Das zeigen die Spieler von Sascha Empacher von Spocs Global Sports, welche nach Luzern wechselten. In der Sportchef-Zeit von Alex Frei musste der hochbegabte Ägypter Mahmoud Kahraba aus disziplinarischen Gründen den FCL verlassen. Während derselben Periode konnte der FC Basel mit Mohamed Salah (zu Chelsea) und Mohamed Elneny (zu Arsenal) fast 30 Millionen Euro Ablöse aus der Premier League einstreichen.

Die eigenen Spieler spülen Geld in die FCL-Kasse

In jüngster Vergangenheit hatte der FCL mit Spielern von Empacher weniger Pech, das grosse Los zog er aber auch nicht: Ibrahima Ndiaye hatte mit seinen Toren grossen Anteil am Cupsieg 2021, in Sachen Ablöse brachte der aktuelle Spieler von Zamalek Kairo aber nichts ein. Samuel Alabi kostete die Innerschweizer fast eine Million Franken, gegenwärtig ist der Offensivmann ausgeliehen an seinen Ex-Klub Ashdod in Israel.

Sowieso hat der FCL seit Anfang 2016 und den Verkäufen von Remo Freuler (zu Atalanta Bergamo) und Dario Lezcano (zu Ingolstadt) keine Millionensummen mit auswärtigen Spielern mehr eingenommen. Allein die eigens ausgebildeten Spieler Jonas Omlin, Ruben Vargas, Darian Males und Filip Ugrinic brachten hohe Transfereinnahmen – plus Trainer Gerardo Seoane bei seinem Wechsel im Sommer 2018 zu YB.

Bei den Transfers von Vargas zu Augsburg und von Males zu Inter Mailand profitierte der FCL von den internationalen Kontakten der Agenten. Vargas wurde im Duo von seinem väterlichen Berater Seppi Jost und IFM-Vizedirektor Franco Moretti betreut. Im Fall von Males waren Gezim Ibrahimi von Footuro und der damals international tätige Scout Agron Krasniqi beteiligt. Dank des direkten Drahtes zu Inter-Sportdirektor Piero Ausilio war Krasniqi Türöffner für Males.

Petralito zu spät gekommen für Jashari?

Seit Sommer ist der 44-jährige Krienser nicht mehr Scout, er löste seine jahrelange Tätigkeit beim FC Barcelona auf. Stattdessen kümmert er sich als Berater ums FCL-Juwel Jashari. Krasniqi sagt:

«Ardon ist der beste Spieler der Super League.»

FCL-Juwel Ardon Jashari (rechts) Mitte Juni bei der Vertragsverlängerung mit dem FC Luzern bis zum 30. Juni 2026. An seiner Seite der Berater Agron Krasniqi aus Kriens. Bild: PD

Zu spät für den Verhandlungstisch und die grossen Honorare mit Jashari dürfte der 72-jährige Giacomo Petralito sein. Der schillernde Berater und Ex-Weinhändler aus dem Aargau war schon in eine ganze Reihe von Transfers zum FCL involviert: Marco Branca, Hakan Yakin, Davide Chiumiento, Gerardo Clemente, Jacopo Ravasi, Joetex Frimpong, Djamal Mesbah, Dario Lezcano, Francesco Margiotta und zuletzt im Sommer Joaquin Ardaiz.

Petralito hätte die Bildrechte via Krasniqi von Jashari für die neu gegründete Beraterfirma von Alpstaeg kaufen wollen. Ein Insider sagt: «Wenn er diese bekommen hätte, hätte jeder Klub, der Jashari kaufen wollte, nochmals mit Alpstaegs Agentur über Nutzung der Bilder verhandeln müssen.» Denn ohne Bildrechte kann der neue Klub keine Werbung mit Jashari machen, ihn nicht mal auf einem Teamfoto abbilden.

«Alpstaeg hätte mitverdient oder wenn nicht genug bezahlt worden wäre, den Transfer verhindern können.»

FCL-Fans demonstrieren beim Cupspiel in Bellinzona mit einem Transparent gegen den umstrittenen Berater Giacomo Petralito. Bild: Daniel Wyrsch (Bellinzona, 17. September 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen