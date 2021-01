Fussball Süper Lig Ex-FCL-Profi Idriz Voca: «In der Türkei herrscht mehr Druck ohne Fans als in der Schweiz mit Publikum» Mittelfeldspieler Idriz Voca wechselte vor vier Monaten vom FC Luzern zu Ankaragücü in die türkische Süper Lig. Der 23-jährige Kosovo-Internationale aus Stansstad hat sich dort schnell eingelebt. Daniel Wyrsch 25.01.2021, 11.30 Uhr

Für Idriz Voca ist das Auslandabenteuer in der Türkei am 23. September losgegangen. An diesem Tag unterschrieb das Luzerner Eigengewächs beim MKE Ankaragücü einen Vertrag bis Sommer 2022. «Obwohl Ankara eine riesige Stadt ist, habe ich mich schnell eingelebt», erzählt der 23-jährige Stansstader am Telefon. Zuerst wohnte er im Hotel, der Klub half dem Neuzugang bei der Wohnungssuche. «Als ich vom ersten Auswärtsspiel nach Ankara zurückkehrte, hatten mein Vater und meine Freundin schon unsere Wohnung übernehmen können.»

Idriz Voca mit seiner Freundin Annette im Eryaman-Stadion von MKE Ankaragücü. Bild: PD (Ankara, September 2020)

In der türkischen Hauptstadt leben 5,6 Millionen Menschen. Seit vier Monaten auch der Kosovo-Internationale Idriz Voca und seine Partnerin Annette.

«Ich bin froh, hat sie mich begleitet. Zwar habe ich zu Hause in Stansstad bei den Eltern oft mitgeholfen, aber trotzdem ist es eine Erleichterung, wenn meine Freundin hier kocht und wascht.»

Die Partnerin kann in Ankara übrigens online weiter für das Geschäft ihrer Eltern tätig sein. «Sie fühlt sich ebenfalls wohl, hat Kontakt geknüpft zu Frauen meiner Mitspieler. So ist sie nicht allein, wenn ich mit der Mannschaft mehrere Tage weg bin.»

Vier Fünftel des Teams wohnen im selben Hochhaus

Das Paar wohnt in einem besonderen Hochhaus. Nicht weniger als 80 Prozent der Ankaragücü-Profis leben in diesem Gebäude. «Das hat den Vorteil, dass ich mit den Teamkollegen unkompliziert abmachen und etwas trinken gehen kann. Die Atmosphäre untereinander ist familiär», so Voca. Er sei gut aufgenommen worden. Mit den meisten spricht er Englisch, denn das Team ist international aufgestellt. Und Hochdeutsch verlernt Voca in Ankara sicher nicht: Drei Mitspieler sind Deutsch-Türken.

Idriz Voca (rechts) kämpft im Dress von Ankaragücü um den Ball. Sein Gegenspieler ist Bernard Mensah von Besiktas Istanbul. Bild: Halil Sagirkaya/Anadolu Agency via Getty Images (Ankara, 24. Dezember 2020)

Einer davon heisst Emre Güral. Der 31-jährige Mittelstürmer kam Ende September von Türkgücü München. «Emre ist unser Unterschiedspieler, passt man ihm den Ball, macht er etwas damit», sagt Voca. Aus seiner Sicht hat die türkische Süper Lig die besseren Einzelspieler als die Schweizer Super League.

«Während hervorragende Trainer in der Schweiz Wert auf die Taktik legen, setzt man hier mehr aufs Laufen und Kämpfen. Teilweise wird überhart eingestiegen. Auf der anderen Seite gibt es pro Team mindestens einen Topspieler, der den Match entscheiden kann.»

Gegen Falcao, Turan und Özil spielen

Idriz Voca freut sich, dass er «in dieser einzigartigen Liga» auf Weltstars wie Radamel Falcao und Arda Turan von Galatasaray Istanbul sowie Mesut Özil, der gerade von Arsenal zu Fenerbahce Istanbul gewechselt ist, trifft. Die Begeisterung der Menschen für den Fussball kenne keine Grenzen. «In der Türkei herrscht mehr Druck ohne Fans als in der Schweiz mit Publikum», stellt Idriz Voca fest. «Andererseits werden wir auf Händen getragen, wenn wir ein paar Spiele hintereinander gewonnen haben.»

Die Fanbasis von Ankaragücü sei riesig. «Wir sind die Nummer 1 in Ankara. Die ganze Stadt freut sich mit, wenn es uns läuft – oder ist traurig, wenn wir verlieren.» Zuletzt haben die Profis im dunkelblauen Dress mit den gelben Streifen meist Niederlagen bezogen, der bereits erwähnte Topskorer Emre Güral fiel verletzt aus, wurde vermisst. «Emre ist für uns auf und neben dem Platz ein extrem wichtiger Spieler», sagt Voca und erklärt: «Ab der 60. Minute spielen hier alle nach vorne. In dieser heiklen Phase brauchst du Profis, welche die Liga kennen. Güral, der früher für Trabzonspor spielte, ist so einer. Wenn's sein muss, kann er auch schauspielern und so den Spielrhythmus brechen.»

Obwohl Ankaragücü mitten im Abstiegskampf steckt, macht sich Voca keine Sorgen. «Wir haben ein breites und starkes Kader von 30 fast gleichwertigen Profis. Ich bin überzeugt, dass wir da unten rauskommen.» Aufgrund des Konkurrenzkampfes müsse er «in jedem Training immer alles geben». Wenngleich Voca nur in acht seiner 14 Spiele in der Startelf stand, den Transfer weg vom FCL hat er nicht bereut:

«Ich möchte mich hier etablieren, um anschliessend einen grösseren Sprung zu wagen.»

Nach Corona-Erkrankung sofort 78 Minuten gespielt

Zu den FCL-Kollegen pflegt Voca engen Kontakt, er weiss vom Team in Quarantäne. Er hatte in Ankara selbst Covid-19, lag drei Tage schlapp und mit Rückenweh im Bett. Der Geruchssinn ist noch immer nicht zurück, doch im nächsten Match spielte er schon wieder 78 Minuten. Wie schaffte er das? Und was sollen die Ex-Mitspieler in Luzern tun, damit sie nach der Quarantäne ebenfalls fit auf den Rasen zurückkehren? Idriz Voca: «Nicht zu viel essen und den Schlafrhythmus beibehalten. Allerdings schlief ich in Quarantäne miserabel. Mein Glück war, dass wir unten im Hochhaus ein Fitnesscenter haben. Wir durften es benutzen, das war perfekt für mich.»