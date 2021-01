Fussball super League Bekommt der FCL trotz Coronakrise die Lizenz für die Saison 2021/22? Der FC Luzern muss Anfang Februar die Unterlagen für die Spielberechtigung der Saison 2021/22 bei der SFL-Lizenzkommission einreichen. In der Situation der ungeklärten Besitzverhältnisse und ohne Zuschauer im Stadion ist das keine einfache Sache. Daniel Wyrsch 07.01.2021, 19.00 Uhr

Inzwischen fast schon Gewohnheit: FCL-Profi Stefan Knezevic tritt in die leere Swisspor-Arena. Auf der Tribüne sitzen Ersatzspieler. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 6. Juni 2020)

Die Klubs der Super League und der Challenge League müssen die Unterlagen für die Lizenz der Saison 2021/22 bis am 2. Februar eingereicht haben. Sanierungsbeiträge und Bankgarantien haben die Vereine bis spätestens am 23. Februar vorzulegen. Nur dann und selbstverständlich mit einwandfreien Dokumenten, welche die Finanzierung bis drei Monate nach Ende der erwähnten Saison (Ende September 2022) garantieren, erhalten sie die Spielberechtigung.

Die finanzielle Lage der Schweizer Klubs ist durch die Coronakrise besonders schwierig. Seit Ende Oktober dürfen die Vereine keine Zuschauer mehr in die Stadien lassen, dabei machen die Ticketverkäufe bei den meisten Klubs über 40 Prozent der Gesamteinnahmen aus. Die Fernsehgelder dagegen nur etwas mehr als 10 Prozent.

Noch immer fehlt der Nachfolger für Sawiris, Schmid und Sieber

Beim FC Luzern ist man glücklich, auf die finanzielle Unterstützung der Aktionäre zählen zu können. Obwohl die dereinst neuen Besitzverhältnisse nach wie vor ungeklärt sind und das alte Aktionariat noch immer nach Lösungen sucht, sagt Aktionärssprecher Bruno Affentranger: «Die Aktionäre, die dann an Bord sind, werden für die Finanzierung des FC Luzern in der kommenden Saison garantieren. Das gehört zum Wesen der Sache.» Das ist entscheidend aus Sicht des FCL. Wenngleich Samih Sawiris, Hans Schmid und Marco Sieber seit geraumer Zeit ihren Aktienanteil von zusammen 34,125 Prozent an der FCL Holding AG verkaufen möchten.

Immer wieder heisst es aus dem Umfeld des FCL, dass ein neuer Aktionär gefunden worden sei, der diesen Minderheitsanteil übernehmen und sogar im Verwaltungsrat Einsitz nehmen würde. Sprecher Bruno Affentranger dementiert dies zum heutigen Zeitpunkt. «Die Verhandlungen sind nicht einfach. Vor allem die angespannte Lage um Covid-19 macht uns immer wieder einen Strich durch die Rechnung beziehungsweise lässt Verhandlungen zwischenzeitlich erlahmen. Es ist keine Überraschung, dass wir alle im FCL mit der Situation nicht zufrieden sind und uns einen schnelleren Abschluss von Gesprächen wünschen.»

Die Hoffnung auf einen personell aufgestockten Verwaltungsrat aber dämpft er. Die Reihenfolge scheint klar: Zunächst muss das neue Aktionariat stehen. Erst danach kann an eine Neubesetzung des Verwaltungsrats gedacht werden.

Verhindern, dass ein Hochstapler zuschlägt

Übrigens: An Interessenten für das freie Aktienpaket mangelt es nicht. Aus dem FCL-Umfeld ist bekannt, das in den letzten Monaten verschiedene Gespräche mit Interessenten geführt worden sind. Aktionärssprecher Affentranger will das weder bestätigen noch dementieren. Er sagt aber: «Bei der Neubesetzung des Aktionariats geht es nicht nur um wirtschaftliche, sondern auch um eine gesellschaftliche Verantwortung in der Zentralschweiz. Entsprechend sorgfältig gehen wir auf der Suche und in den Verhandlungen vor. Es gehört sich umgekehrt auch, dass wir keine Wasserstandsmeldungen abgeben.» Der schlimmste Fall für den FCL wäre, wenn es sich beim neuen Verwaltungsrat um einen Hochstapler handeln würde. Man erinnere sich an den Fall Paul Morlock: Der Deutsche versprach 1999 dem klammen FC Luzern 5,5 Millionen Franken (damals unter Präsident Albert Koller), bevor auskam, dass Morlock wegen Vermögensdelikten zu einer unbedingten Gefängnisstrafe verurteilt war.

Alpstaeg plant langfristig, die Mehrheit zu behalten

Heute ist der Klub weitaus stärker aufgestellt als zur Jahrtausendwende: Der 75-jährige Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg (52 Prozent an der Holding, 60 Prozent am Stadion) hat im letzten Herbst am Rande eines Auftritts öffentlich gesagt, dass seine Tochter Giulia dereinst seine Nachfolge antreten könnte. Damit hat der Swisspor-Patron kundgetan, dass er langfristig mit seinem Vermögen die Mehrheit am FC Luzern behalten will.