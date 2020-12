super league Die Zeit als Risiko-Coach scheint vorbei zu sein: Celestini mag die neue Abwehrstärke seines FCL-Teams Obwohl der FC Luzern unter der Woche gegen Zürich nur 0:0 spielte, blicken die Innerschweizer dem nächsten Spiel vom Sonntag (16.00, SRF 2) in Lausanne optimistisch entgegen. Daniel Wyrsch 19.12.2020, 05.00 Uhr

Luzern-Coach Fabio Celestini dankt seinem defensiven Mittelfeldspieler Marvin Schulz nach dem 2:0-Heimsieg gegen Sion.



Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 2. Dezember 2020)

Fabio Celestini steht den Journalisten am Freitagmittag gutgelaunt gegenüber. Das war in den vergangenen Wochen und Monaten nicht immer der Fall. Obwohl der 45-jährige Westschweizer ein auskunftsfreudiger Trainer ist, kann er hin und wieder genervt sein. Das ist menschlich. Besonders in diesem volatilen Geschäft. Das ständige Auf und Ab kann an die Substanz gehen.

Knapp zwei Tage nach dem eigentlich enttäuschenden torlosen Unentschieden gegen den klar dominierten FC Zürich ist Celestini in aufgeräumter Stimmung. Der FCL-Trainer sagt über seine Mannschaft: «Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wir befinden uns in einem Prozess, haben seit Sommer zahlreiche neue Spieler eingebaut und spielen seit meiner Ankunft in Luzern im Januar eine andere Art Fussball.»

Luzerner schaffen Ligarekord in dieser Saison

31 Torschüsse gaben die Luzerner im Heimspiel gegen die tief stehenden Zürcher ab. Das ist in dieser Saison der Ligahöchstwert. Nicht alle Pässe und Aktionen waren perfekt, doch der achtplatzierte FCL brachte den Ball mit seinem kraftvollen Spiel schnell nach vorne in die Abschlussposition.

Dann macht Celestini, der wie kaum ein anderer Schweizer Coach für offensiven Fussball steht, eine überraschende Feststellung: «Wir erzielen gerade nicht viele Tore, erhalten aber auch nicht viele. Die Mannschaft kommt immer besser in Fahrt.» Ähnlich positiv hatte er sich schon nach der Nullnummer gegen den FCZ ausgedrückt. Da sprach der FCL-Trainer von «einem weiteren Schritt in der Entwicklung des Teams: Wir verlieren nicht!» Er lobte die nötige Lust und Konzentration, dieses Spiel ohne Gegentor zu beenden.

Ein Blick auf die Statistik der ersten zwölf Ligaspiele zeigt den enormen Fortschritt, den Celestinis Mannschaft in der Defensive gemacht hat: Nach sieben Spieltagen hatte Luzern 14 Gegentore kassiert. Das ergibt im Schnitt pro Match 2,0. In den letzten fünf Runden waren es 5 Gegentreffer, also nur noch 1,0 pro Spiel. Das heisst: Der FCL reduzierte die gegnerischen Goals um 50 Prozent.

Die konzentrierte Abwehrarbeit zahlt sich aus

Die Beobachter reiben sich die Augen, wenn Risikotrainer Celestini mit seiner Equipe plötzlich nicht mehr als durchschnittlich einen einzigen Gegentreffer bekommt. Zum Vergleich: Mit Aufsteiger Lausanne waren es in seiner ersten Super-League-Saison an der Seitenlinie über 1,7 Gegentore (total 62).

Die Wertarbeit in der Abwehr zahlt sich für Luzern aus: Exakt in diesen letzten fünf Spielen sammelte das Team zehn Punkte, während in den ersten sieben Partien nur drei Zähler errungen wurden. Bleiben wir bei der Zahlenspielerei, dann ist die Punkteausbeute pro Match mit stabiler Defensive 2,0 und mit bloss halb so viel Abwehrkraft 0,43. Kein Wunder, verwandelt sich Fabio Celestini fast in einen Murat Yakin. Bei dieser Rentabilität wertschätzt der FCL-Coach seine kräftigen Verteidiger Lucas Alves, Stefan Knezevic, Silvan Sidler und Marvin Schulz.

Im Mittelfeld ist Schulz klar vor Carbonell gesetzt

Schulz spielt nun zwar im Mittelfeld, aber dort ist der 25-jährige Deutsche eine Bank. «Marvin macht seine Arbeit hervorragend», ist Celestini mehr als zufrieden. In dieser Konstellation bleibt dem spanischen Neuzugang Alex Carbonell wie in den letzten beiden Spielen nur die Ersatzrolle. «Das ist ein schwieriger Moment für ihn», sagt Celestini über Carbonells Situation. Der 23-Jährige, in Barcelonas weltbekannter Talentschmiede «La Masia» ausgebildet, hatte zu viele falsche Entscheide getroffen. Zuletzt bei der letzten Niederlage, dem 2:3 vor 14 Tagen zu Hause gegen YB.

Am Sonntag spielt der FCL zum ersten Mal im neuen Lausanner Stadion La Tuilière. Das Waadtländer Team von Giorgio Contini gewann am Donnerstag mit 2:0 beim letztplatzierten FC Vaduz. Lausanne steht nun mit 15 Punkten auf Platz 6. Für Fabio Celestini ist es eine Heimkehr, sechs Jahre spielte er für seinen Heimatklub, mehr als drei Jahre trainierte er das Fanionteam, «Es hat sich vieles verändert, seit Präsident Alain Joseph und ich dort arbeiteten», meint Celestini. Doch er freut sich auf die Rückkehr nach Lausanne, wohin er mit der Mannschaft schon heute Samstag reist. Ebenso freut er sich auf ehemalige Spieler. «Puertas, Geissmann und Monteiro kenne ich seit vielen Jahren.»