fussball super league Die FCL-Noten der Vorrunde: Müller, Schulz und Sorgic sind die Besten, Carbonell ist die Enttäuschung Der FC Luzern hat während der verkürzten Vorrunde mit mutigem Fussball aufgewartet. Trotzdem steht er nach 14 Runden nur auf Platz 8. Wie in der Vorsaison zählt Goalie Marius Müller zu den Teamstützen. Mittelfeldmann Marvin Schulz und Goalgetter Dejan Sorgic gehören ebenso zu den Leistungsträgern. Daniel Wyrsch 27.12.2020, 10.00 Uhr

Marius Müller, Torhüter: Note 5

Der frischgebackene Vater findet erst in seinem vierten Saisonspiel in Bern zur Bestform. Von diesem Zeitpunkt an ist er der gewohnte Rückhalt. Ärger droht ihm von der SFL, weil er sich kritisch über die Schiedsrichter geäussert hat.

Martin Frydek, Linker Verteidiger: Note 4,5

Auf seiner Seite bringt der Tscheche seit dem Einstand Ende Oktober einen spielerischen Mehrwert. Der 28-jährige ehemalige Captain von Sparta Prag schlägt präzise Flanken und besitzt einen guten Schuss.

Lucas Alves, Innenverteidiger: Note 4

Pech hat er mit der Roten Karte nach Notbremsefoul in Zürich. Auf den tiefen Terrains hat es das 90-Kilo-Schwergewicht nicht immer einfach. Begeisternd ist seine Angriffslust; in der Bilanz stehen bei ihm ein Treffer und ein Assist.

Marco Bürki, Verteidiger: Note 3

Nur auf drei Spiele und total 185 Einsatzminuten kommt der frühere YB- und Thun-Profi. Der Bruder von Dortmund-Goalie Roman Bürki ist seit Februar in Luzern, hat sich bei Trainer Celestini aber noch nicht empfehlen können.

Stefan Knezevic, Innenverteidiger: Note 4,5

Er ist der Konstante in der FCL-Abwehr, hat alle 14 Partien durchgespielt. Das spricht für seine Zuverlässigkeit. Hinzu kommen sein Feuer und Offensivdrang: Immerhin erzielt er ein Tor und gibt eine Torvorlage.

Christian Schwegler, Rechter Verteidiger: Note 4

Nach dem zweiten überstandenen Innenbandanriss am Knie bleibt der Routinier im 37. Altersjahr ein Vorbild in Sachen Professionalität. Im Spiel reicht es nur noch zu Teileinsätzen: Er kommt auf 89 Minuten in sieben Partien.

Silvan Sidler, Rechter Verteidiger: Note 4,5

Das 22-jährige FCL-Eigengewächs aus dem Knonauer Amt schafft mit dem U21-Nationalteam die EM-Qualifikation und erzielt spielerische Fortschritte. Ein Manko ist, dass seine Pässe hin und wieder beim Gegner landen.

Tsyi Ndenge, Defensives Mittelfeld: Note 4

Die Verletzungshexe ist ein treuer Begleiter des Deutsch-Kameruners. Kaum von einem Innenbandanriss genesen, erleidet er Ende November eine Meniskusverletzung. Dazwischen steht er in acht Spielen auf dem Platz.

Alex Carbonell, Defensives Mittelfeld: Note 2,5

Der 23-jährige Spanier ist nicht in der Lage, die für ihn vorgesehene Rolle als Taktgeber zu spielen. Nach nur sechs Partien wird er zum Bankdrücker. Er zieht sich (vorläufig) zurück, geht fünf Tage vor der Mannschaft in den Weihnachtsurlaub.

Lorik Emini, Defensives Mittelfeld: Note 4

Die fast 14-tägige Corona-Isolation bekommt er beim Saisonstart zu spüren. Später ist er verletzt, spielt weniger als 400 Minuten. Seine zentimetergenauen Seitenwechsel zeigt er erst am Schluss – sie sind eine Waffe.

Marvin Schulz, Defensives Mittelfeld: Note 5

Seit dreieinhalb Jahren spielt der Deutsche schon für Luzern – und er wird immer wertvoller. Nicht nur als sicherer Schütze von zwei Elfmetern, sondern vor allem als zweikampfstarke Teamstütze mit einem intelligenten Passspiel.

Filip Ugrinic, Offensives Mittelfeld: Note 4,5

Der Rückkehrer ist eine der positiven Überraschungen. Er agiert mit Elan und Robustheit. In 1040 Spielminuten mit 41 Schüssen ist seine Effizienz mit einem Tor und einem Assist jedoch etwas bescheiden für einen Offensivmann.

Louis Schaub, Offensives Mittelfeld: Note 4,5

Mit zwei Toren und fünf Assists zählt der österreichische Internationale zu den zwei Effizientesten im Team. Trotzdem hätte der von Köln ausgeliehene Edeltechniker noch mehr Zählbares leisten können. Er lässt Topchancen aus.

Pascal Schürpf, Linker Aussenangreifer: Note 4,5

Wegen den Adduktoren kommt er nur zu zehn Spielen mit total 665 Einsatzminuten. In dieser Zeit zählt man beim Kämpfer 31 Torschüsse. Er markiert immerhin drei Tore und zwei Assists. Seine Mentalität benötigt der FCL.

Ibrahima Ndiaye, Rechter Aussenangreifer: Note 4

In der Hinrunde der Vorsaison noch einer der Lichtblicke, hat er aufgrund der mangelnden Effizienz den Stammplatz verloren. Dem Ersatzmann aus Senegal gelingt mit dem Treffer zum 3:1 bei Servette die Siegsicherung.

Varol Tasar, Rechter Aussenangreifer: Note 3,5

Der Ex-Flügel von Servette ist noch nicht die erhoffte Verstärkung. Er spielt nur 512 Minuten, wirkt defensiv wie ein Fremdkörper. Sein Traumtor zum 2:1-Sieg in Sion hat den Knopf nicht gelöst. Er braucht einen zweiten Anlauf.

Dejan Sorgic, Mittelstürmer: Note 5

Dem Rückkehrer kann man nicht wie den meisten anderen FCL-Offensivleuten Ineffizienz vorwerfen: Mit fünf Toren und zwei Assists ist er der Topskorer des Teams. Diese Bilanz erreicht er in insgesamt 942 Minuten.

Yvan Alounga, Mittelstürmer: Note 4,5

Er wurde als Perspektivenstürmer für 500’000 Franken vom FC Aarau geholt. Obwohl er taktisch und von den Laufwegen her noch lernen muss, sind sein Dribbling und seine Wucht eine Naturgewalt. Er ist der Matchwinner gegen Sion.

Lino Lang, Stürmer: Note 4

Wie Bürki kommt er nur zu drei Einsätzen. Allerdings steht er gerade mal an den ersten drei Spieltagen total 66 Minuten auf dem Rasen. Könnte der Rothenburger mit der guten Schusstechnik allenfalls leihweise Kriens helfen?

Ohne Noten: David Zibung, Ashvin Balaruban, Samuel Alabi und Mark Marleku (je 1 Spiel), Simon Grether, Marco Burch und Aziz Binous (alle verletzt)

Notenschlüssel



6 - Grossartig

5 - Gut

4 - Mittelmässig

3 - Unterdurchschnittlich

2 - Schlecht

1 - Untauglich