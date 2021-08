FC Luzern: David Zibung verstärkt Marketing

Fussball Torhüterlegende David Zibung verstärkt Vermarktungsteam des FC Luzern David Zibung bleibt dem FC Luzern erhalten: Der 37-Jährige wird beim FCL in der Vermarktung tätig und gibt sein Wissen den Junioren weiter. 30.08.2021, 13.29 Uhr

Nach 18 Jahren als Profi für den FC Luzern hat David Zibung im Frühling seine Karriere beendet. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 10. Mai 2021)

David Zibung wird ab dem 1. September 2021 in einem 50%-Pensum das Vermarktungsteam des FC Luzern verstärken und damit seine Arbeit auf der FCL-Geschäftsstelle aufnehmen. «Ich bin dankbar für die Möglichkeit, die mir der FC Luzern auch nach meiner Karriere bietet», sagt die FCL-Legende zur neuen Aufgabe. «Ich freue mich auf die Herausforderung, erste Erfahrungen in der Arbeitswelt zu sammeln und damit ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen.»