Fussball Treue FCL-Fans: «Hopp Lozärn – einisch blau-wiis, emmer blau-wiis» Der FC Luzern wird im Tabellenkeller überwintern. Am Samstag haben sie mit einem Sieg gegen Servette immerhin noch die Möglichkeit, Lausanne zu überholen. Trotz der schlechten sportlichen Leistung stehen die FC Luzern-Fans hinter der Mannschaft. Dies zeigen eure zahlreichen Nachrichten an das Radio-Pilatus-Morgenteam. 18.12.2021, 09.48 Uhr

Luzern freute sich im Mai über den Cupsieg auf der Allmend bei der Messe Luzern. Bild: Boris Bürgisser

«Mein Mann steht bei jedem Wind und Wetter am Spielfeld und kommt heiser nach Hause», schreibt Patrizia aus Meggen dem Online-Portal Pilatustoday. Er glaube fest an «seinen» FCL und Patrizias Mann ist nicht der Einzige. Obwohl es dem FC Luzern gerade schlecht läuft, nur einmal in der Hinrunde gewinnen konnte und derzeit auf dem letzten Tabellenplatz ist, geniesst der Club den Rückhalt der Fans.

In der Radio-Pilatus-Morgenshow sind zahlreiche Rückmeldungen und Wünsche an den FCL per WhatsApp eingegangen.

Viel Kraft, Liebe und Hoffnung ist aus den Nachrichten der FCL-Fans herauszulesen. Walter Huber aus Wauwil fasst diesen Optimismus gut zusammen: «Lach niemals jemanden aus, der einen Schritt zurückmacht, denn er könnte Anlauf holen. Greng abe ond hü.»

Unter all den Menschen, die eine Nachricht an den FCL verfasst hatten, hat das Portal Pilatustoday ein Trikot von FCL-Spieler Filip Ugrinic verschenkt.(Pilatustoday)