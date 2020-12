FUSSBALL Trotz klarer Überlegenheit schiesst der FCL kein Tor – nur ein 0:0 gegen defensiven FCZ Dem FC Luzern gelingt der angestrebte vierte Saisonsieg zu Hause gegen einen nur auf Gegenstösse lauernden FC Zürich nicht. Trotz einem phasenweisen Powerplay und 29 Abschlüssen des FCL kommt es zu einem torlosen Unentschieden. Daniel Wyrsch 16.12.2020, 20.07 Uhr

Luzern-Angreifer Varol Tasar (links) ist bis zu seiner Auswechslung in der 69. Minute der auffälligste Spieler auf dem Platz. Hier kommt er vor dem Zürcher Offensivmann Aiyegun Tosinn an den Ball.

Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Luzern, 16. Dezember 2020)

Der FCL dominiert die erste Halbzeit. Allein die zahlreichen Möglichkeiten kann die Mannschaft von Fabio Celestini nicht zu Torerfolgen nützen. Nur eine Konterchance hat der FCZ: Kramer, Gnonto und Tosin können diese zu dritt gegen zwei Luzerner Feldspieler nicht nützen. Die Innerschweizer haben ein klares Chancenplus von 6:1 bis zum Halbzeitpfiff.

Auch im zweiten Umgang beherrschen die Innerschweizer das Geschehen. Doch die Kugel will einfach nicht ins Netz: Luzerns bester Abschluss fliegt in der 65. Minute nach Varol Tasars Direktabnahme an den Pfosten.

Die FCL-Startelf gegen den FC Zürich:

14. Minute: Louis Schaub schiesst einen Freistoss 17 Metern gleich zweimal in die Zürcher Mauer.

15. Minute: Silvan Sidler kann trotz zwei Gegenspielern im Strafraum flanken, am zweiten Pfosten schiesst Martin Frydek. Der Tscheche schiesst Mittelstürmer Dejan Sorgic an.

15. Minute: Pascal Schürpf verzieht seinen Schuss nach einem Prellball.

24. Minute: Frydek mit einem gefährlichen Weitschuss, sein Aufsetzer wehrt Yanick Brecher aber sicher ab.

27. Minute: Kramer, Gnonto und Tosin kommen zum Konter gegen Knezevic und Tasar. Schliesslich kann Varol Tasar gegen Wielfrid Gnonto im Strafraum klären.

35. Minute: Marvin Schulz flankt auf Tasar, der nur mit der Schulter zum Ball kommt. Für Brecher kein Problem.

38. Minute: Nach einem Zweikampf zwischen Ousmane Doumbia und Pascal Schürpf kommt Filip Ugrinic zum Abschluss, sein Ball fliegt knapp übers Zürcher Tor.

+ Pause +

48. Minute: Tasar schiesst aus guter Position am FCZ-Tor vorbei.

58. Minute: Der eingewechselte FCZ-Stürmer Assan Ceesay schiesst zuerst ans Aussennetz und sein zweiter Schuss geht aus 20 Metern etwas am Tor vorbei.

63. Minute: Tasar zwingt Brecher zu einer Parade. Die Vorarbeit kommt von Schaub.

65. Minute: Schürpf passt steil auf Frydek, dessen Flanke setzt Tasar an den Pfosten.

69. Minute: Yvan Alounga kommt für Tasar und Christian Schwegler für Sidler. Das sind die ersten Einwechslungen beim FCL, also ein sogenannter Doppelwechsel.

73. Minute: Alounga bleibt bei einem Schussversuch an der FCZ-Abwehr hängen.

87. Minute: Sorgic lässt seinen Frust am jungen FCZ-Verteidiger Wallner ennet der Seitenlinie ab. Domgjoni rächt sich bei Sorgic. Für beide gibt es die gelbe Karte.

Luzern - Zürich 0:0

SR Tschudi.

Luzern: Müller; Sidler (69. Sidler), Lucas, Knezevic, Frydek; Schulz; Schaub, Ugrinic; Tasar (69. Alounga), Sorgic, Schürpf (77. Ndiaye).

Zürich: Brecher; Wallner, Sobiech, Nathan, Aliti; Domgjoni, Doumbia; Tosin (74. Rohner), Marchesano (57. Schönbächler), Gnonto (46. Winter); Kramer (46. Ceesay).

Bemerkungen: Luzern ohne Ndenge, Emini, Binous und Burch (alle verletzt) und Grether (rekonvaleszent). Zürich ohne Kololli, Omeragic, Britto, Hekuran Kryeziu (alle verletzt) und Janjicic (krank). 65. Pfostenschuss Tasar. Verwarnungen: 22. Doumbia (Foul), 30. Nathan (Foul), 61. Ugrinic (Foul), 88. Sorgic (Unsportlichkeit), 88. Domgjoni (Unsportlichkeit), 89. Alounga (Foul).

Alles anzeigen