FC Luzern gegen FC Sion: Unentschieden dank Penalty

Matchbericht Unentschieden dank Penalty: Der FC Luzern kämpft sich zum Punkt in Sion Sechs Stammkräfte fehlen dem FC Luzern in Sion, in der Schlussphase gibt’s dank Emini’s Penaltytor ein 1:1. Daniel Wyrsch aus Sion 23.09.2021, 23.21 Uhr

Lange sah es für den FC Luzern im Wallis nach der vierten Niederlage im siebten Meisterschaftsspiel aus. Der FC Sion führte dank eines Treffers von Guillaume Hoarau in der 42. Minute 1:0. Die Gäste aus der Innerschweiz taten sich schwer im Tourbillon vor nur 4000 Zuschauern. Doch in der Schlussphase versuchte die Mannschaft von Fabio Celestini noch einmal alles, um die erste Niederlage unter dem 45-jährigen Lausanner in Sion zu verhindern.

Tatsächlich kam der FCL durch Dejan Sorgic in der 79. Minute zu einer erstklassigen Torchance. Der Mann aus Unterägeri, der in der vergangenen Saison 13 Ligatreffer erzielt hatte, kam aber nicht zu seinem ersten Meisterschaftstor in dieser Saison. Sein Flachschuss war zu wenig platziert, so dass Timothy Fayulu im Sion-Tor den Ball parieren konnte. Der Nachschuss von Lorik Emini wehrte Fayulu ebenfalls gekonnt ab.

Eingewechselter Berdayes macht Handsspiel im Strafraum

Die Luzerner setzten sich anschliessend noch einmal im Sechzehner der Walliser fest, der Holländer Jordy Wehrmann kam in den Zweikampf mit dem eingewechselten Sion-Profi Théo Berdayes. Diesem sprang der Ball an den Arm. Die Aktion war Schiedsrichter Fedayi San gar nicht bewusst, erst nach dem Eingreifen des Video Assistant Referee (VAR) konsultierte der Unparteiische den Bildschirm am Spielfeldrand und entschied schliesslich auf Handspenalty.

Penalty-Schütze Lorik Emini. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Überraschenderweise legte sich der 22-jährige Mittelfeldspieler Lorik Emini den Ball auf den Elfmeterpunkt. Später erklärte der Rotkreuzer mit Wurzeln im Kosovo, warum er den Penalty schoss:

«Unser etatmässiger Elfmeterschütze Marvin Schulz war bereits aus dem Spiel und Dejan Sorgic fühlte sich nicht gut.»

Die Ehrlichkeit des 32-jährigen Routiniers Sorgic ist bemerkenswert und zahlte sich aus: Für den Captain verwertete Emini den Ball vom Punkt sicher zum 1:1-Endstand.

Typisch Emini erklärte er: «Ich habe meinen Tunnelblick, darauf konnte ich mich verlassen, der Schuss ging rein.» Auch ein Feuerwerk der Sion-Ultras, die ausserhalb des Stadions gegen die personifizierten Stadionzutritte demonstrierten, brachten Emini nicht aus dem Tritt. Besonders ist, dass Emini in dieser Saison in der Super League erstmals in der Startelf stand, nur weil gleich sieben Stammspieler des FCL nicht zur Verfügung standen. Neben dem verletzten Torhüter Marius Müller waren dies, ebenfalls mit Blessuren, die Feldspieler Martin Frydek, Pascal Schürpf, Samuele Campo, der kranke Christian Gentner und der gesperrte Filip Ugrinic. Dazu kommen die schon länger verletzten Tsiy Ndenge und Samuel Alabi.

Eigentlich wollten die Luzerner drei Zähler aus dem Wallis mitnehmen Marvin Schulz ist der polyvalenteste Spieler des FC Luzern. Gefühlt hat der 26-jährige Deutsche ausser im Tor schon auf jeder Position gespielt. Gestern Abend im Sittener Tourbillon musste der nominelle defensive Mittelfeldspieler ausnahmsweise wieder einmal im Sturm spielen. Als linker Angreifer lief er sehr viel, betrieb einen grossen Aufwand, ohne dabei zu grösserem Ertrag zu kommen. Dennoch war seine physische Arbeit wertvoll für die Mannschaft von Trainer Fabio Celestini. Hinterher wurde Schulz gefragt, wie er sich im Angriff gefühlt habe. Für einmal hielt sich seine Begeisterung für den Positionswechsel in Grenzen: «Es geht so, wir haben leider viele Spieler, die entweder verletzt, gesperrt oder krank sind.» Verteidiger Simon Grether sprach nach dem Match davon, «dass wir eigentlich drei Punkte aus dem Wallis mitnehmen wollten. Aber am Schluss fühlt sich das 1:1 und der Punktgewinn wie ein Sieg an.» Auch Lorik Emini, der mit dem Penalty sein zweites Super-League-Tor schoss, sagte: «Den Punkt aus Sion nehmen wir gerne mit, auch wenn wir endlich siegen wollten.» (dw)

Trainer Fabio Celestini ist mit dieser Verletztenliste wirklich nicht zu beneiden. Umsomehr mit Ibrahima Ndiaye noch ein weiterer angeschlagener Spieler dazukommen könnte. Der 23-jährige Senegalese wurde in der 54. Minute von Sion-Captain Geoffrey Serey Dié am rechten Fuss getroffen. Ndiaye war dem Ivorer davongeeilt, bevor dieser ihn überhart foulte. Vor dem nächsten Spiel der Luzerner am Sonntag (14.15 Uhr) zu Hause gegen Lugano werden die Verletzungssorgen bei den Innerschweizern wahrscheinlich noch grösser. Ndiaye, gestern der beste Angreifer, dürfte gegen die Tessiner ausfallen.

Mit grossem Eifer den Ausgleich verdient

Trotz dem Schock nach der wohl gravierenden Fussblessur von «Ibra», wie der Senagelese von den Teamkollegen gerufen wird, spielten die Luzerner mit viel Elan und Eifer weiter. Den Punkt, der erst vierte im siebten Match, haben sie sich verdient. Sie mussten noch eine Schrecksekunde in der Nachspielzeit überstehen: Filip Stojilkovic schoss das vermeintliche 2:1-Siegtor, wurde aber von Fedayi San zu Recht aus dem Abseits zurückgepfiffen. Der erste Saisonsieg lässt zwar weiter auf sich warten, aber wenigstens moralisch darf sich der FCL nach diesem erkämpften 1:1 als Sieger sehen. Ganz egal, dass das spielerisch sicher keine überzeugende Leistung gewesen ist.