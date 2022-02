FC Luzern bleibt nach Niederlage ein angeschlagener Patient

Fussball «Uns fehlt die Leichtigkeit, wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis»: FCL bleibt ein angeschlagener Patient Der neue Trainer Mario Frick hat noch kein Rezept gefunden: Auch in Lugano verliert Luzern – diesmal mit 1:2. Die Gesamtlage der Innerschweizer sieht düster aus. Daniel Wyrsch, Lugano Jetzt kommentieren 06.02.2022, 20.35 Uhr

«Uns fehlt die Leichtigkeit, wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis», sagt der neue Trainer Mario Frick nach der 1:2-Niederlage in Lugano. Erst das zweite Meisterschaftsspiel ist der 47-jährige Liechtensteiner an der Seitenlinie des FC Luzern gestanden, schon tönt er ziemlich bedient. «Den Start habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt», stellt Frick ehrlich fest. Eine Woche nach dem insgesamt von der Leistung her hoffnungsvollen Heimspiel gegen den FC Basel, das am Ende aber deutlich mit 0:3 verloren gegangen war, verliert das Tabellenschlusslicht nun auch gegen die viertplatzierten Tessiner. Diesmal fällt das Ergebnis das eine oder andere Tor sogar zu tief aus.

Gibt Anweisungen: FCL-Trainer Mario Frick. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Lugano, 6. Februar 2022)

Die Gastgeber sind im Cornaredo-Stadion vor nur 2900 Zuschauerinnen und Zuschauern die deutlich tonangebende Mannschaft. In Luzerns Hintermannschaft geben der neue Abwehrchef Denis Simani und der Deutsch-Tunesier Mohamed Dräger ihren Einstand. Sie steigen resolut in die Zweikämpfe, gehen vorbildlich voran.

Das Schlusslicht ist zu fehleranfällig in der Defensive

Trotzdem unterlaufen der Defensive haarsträubende Fehler. Folgenschwer ist der verunglückte Befreiungsschlag von Innenverteidiger Marco Burch in der 20. Minute: Der U21-Nationalspieler versucht, nach einem eigentlich abgewehrten Angriff der Luganesi, den Ball neben das eigene Tor in Corner zu schiessen. Er trifft dabei aber Numa Lavanchy, der aus der Drehung zum 1:0 für Lugano einschiessen kann.

Nur sieben Minuten nach dem Rückstand zeigt sich die bekannte Abwehrschwäche der Luzerner bei Eckbällen: Den Eckball von Sandi Lovric kann der Kopfballspezialist Mijat Maric fast ungehindert aufs Tor köpfeln, die Gäste haben Glück, fliegt der Ball nur an die Latte hinter dem machtlosen und sonst bezwungenen Goalie Marius Müller. Die Luganesi treten die gesamte erste Halbzeit dominant auf, ihnen gelingt kein zweiter Treffer, weil die weiteren Schüsse von Olivier Custodio und Mattia Bottani das Gehäuse von Müller knapp verfehlen.

Luzern Mohamed Dräger (links) gegen Luganos Numa Lavanchy. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Lugano, 6. Februar 2022)

In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hat Filip Ugrinic einen Energieanfall, er bedient den neben ihm stehenden Dräger, der aus 20 Metern abzieht und mit dem Aufsetzer den überraschten Lugano-Keeper Amir Saipi bezwingt. So geht der FCL mit einem schmeichelhaften 1:1 in die Kabine.

Das Momentum scheint nun auf der Seite der Innerschweizer zu sein. Das Spiel wird zu Beginn der zweiten Halbzeit ausgeglichener. Nicht zuletzt, weil die Mannschaft von Mario Frick noch resoluter in die Zweikämpfe steigt, physisch deutlich besser dagegenhält.

Doch das Aufbäumen dauert nicht während den gesamten zweiten 45 Minuten an. Die Auswechslung des früheren Lugano- und Kriens-Stürmers Asumah Abubakar entpuppt sich als Fehler. Varol Tasar kann den kräftigen 24-Jährigen aus Ghana, der nach der Pause deutlich vehementer seinen Körper einsetzt, nicht ersetzen. Der feingliedrige Tasar kommt an der robusten Defensive, die Lugano-Coach Mattia Croci-Torti aufgestellt hat, nicht vorbei.

Die Luganesi haben auch in der zweiten Halbzeit ein klares Chancenplus. In der 83. Minute flankt Lovric zur Mitte, der eingewechselte Maren Haile-Selassie düpiert Burch und trifft durch die von Simani zum 2:1, Müller ist erneut chancenlos.

Die Entscheidung: FCL-Goalie Marius Müller ist in der 83. Minute beim 2:1-Schuss von Lugano machtlos. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Lugano, 6. Februar 2022)

Coach Frick stellt nach dem Match ernüchtert fest: «In dieser Situation müssen wir viel besser verteidigen, solche Fehler gehören künftig abgestellt. Wir haben noch eine ganze Menge Arbeit vor uns.»

Aus den letzten acht Spielen nur einen Punkt geholt

Man kann dem neuen Luzern-Coach bei dieser Feststellung nicht widersprechen. Die Gesamtlage der Innerschweizer sieht nach dieser zweiten Pleite in der zweiten Partie der Rückrunde düster aus. Aus den letzten acht Spielen hat der FCL nur einen einzigen Punkt geholt – beim 1:1-Unentschieden am 17. Spieltag bei den Grasshoppers. Damals hat Interimscoach Sandro Chieffo das Team geführt. In den erwähnten vergangenen acht Partien haben die Luzerner nur vier Tore erzielt und 19 Gegentreffer kassiert. «Wir sind mental angeschlagen», sagt Frick über den Patienten FC Luzern. Am Mittwoch folgt der Cup-Viertelfinal beim FC Biel aus der Promotion League.

Mohamed Dräger zum Spiel Video: PilatusToday

Christian Gentner zum Spiel Video: PilatusToday

Video: Tele 1

Cornaredo. – 2900 Zuschauer. – SR Dudic.

Tore: 20. Lavanchy 1:0. 45. (+1.) Dräger (Ugrinic) 1:1. 83. Haile-Selassie (Lovric) 2:1.

Lugano: Saipi; Hajrizi, Maric, Ziegler; Lavanchy (81. Facchinetti), Sabbatini, Yuri (60. Rüegg); Lovric, Custodio (81. Durrer); Bottani (69. Aliseda); Celar (69. Haile-Selassie).

Luzern: Müller; Dräger, Burch, Simani, Sidler; Jashari; Wehrmann (58. Tasar), Ugrinic, Gentner; Cumic (46. Sorgic), Abubakar (69. Ndiaye).

Bemerkungen: Lugano ohne Amoura, Phelipe, Guidotti und Mahmoud (alle verletzt). Luzern ohne Schulz (gesperrt), Frydek, Grether, Schürpf, Ottiger und Monney (alle verletzt). 27. Kopfball von Maric an die Latte. – Verwarnungen: 14. Cumic, 46. Dräger, 89. Sabbatini (alle Foul).

