Fussball Vertragsverlängerung für FCL-Trainer Fabio Celestini? Das sagt Sportchef Remo Meyer Die schon länger erwartete Vertragsverlängerung mit Fabio Celestini soll in der Winterpause Tatsache werden. Das erklärt Luzern-Sportchef Remo Meyer anlässlich einer Medieninformation. Daniel Wyrsch 21.12.2020, 14.14 Uhr

FCL-Sportchef Remo Meyer sagte anlässlich des Gesprächs mit Journalisten in der Swisspor-Arena: «Grundsätzlich sind wir mit der Punkteausbeute und dem Tabellenplatz nicht zufrieden, dafür haben wir während der Mini-Vorrunde eine gute spielerische Entwicklung gemacht.» Die Mannschaft von Fabio Celestini hat in 13 Spielen 13 Punkte gesammelt, die letzte Partie vor der einmonatigen Winterpause steht am Mittwoch (18.15 Uhr) zu Hause gegen den FC Basel noch auf dem Programm.