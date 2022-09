FCL verliert gegen Servette mit 0:2

Fussball Verpatzte Chancen und eine rote Karte: Der FC Luzern findet ohne Dräger und Frydek kein Mittel gegen gut aufgestelltes Servette Der FCL ist ohne die gesperrten Aussenverteidiger Dräger und Frydek berechenbar und verliert 0:2 gegen Servette. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 04.09.2022, 22.23 Uhr

Sinnbildlich für das gesamte Spiel: Asumah Abubakar ärgert sich über eine verpasste Chance. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Warmen Applaus gibt’s am Schluss für eine laue Leistung. Die Fans stehen nach der ersten Heimniederlage dieser Saison weiterhin hinter dem FC Luzern. Selbstverständlich. Viel ist eigentlich nicht passiert. Die Innerschweizer verlieren gegen das Spitzenteam Servette (3.) 0:2, haben auch nach sechs Spielen immerhin acht Punkte auf dem Konto.

Trotzdem können die Beteiligten mit der Leistung nicht zufrieden sein. Auch in Bezug auf die Energie, die FCL-Trainer Mario Frick stets von seiner Mannschaft fordert.

An diesem warmen Sonntagnachmittag im Frühherbst sind die Luzerner längst nicht mehr so energiegeladen wie eine Woche zuvor beim 2:0-Heimsieg über Sion. Liegt’s daran, dass gegen die Walliser bei kühleren Temperaturen am Samstagabend gespielt wurde? Auf jeden Fall wirken einige Spieler der Gastgeber nicht gespannt genug, um den hoch konzentriert agierenden Genfer Paroli zu bieten.

Der Akku ist beim 37-jährigen Captain Christian Gentner in der zweiten Halbzeit leer. Erst in der 83. Minute reagiert Frick, wechselt den müden Deutschen und dessen Landsmann und Mittelfeldpartner Max Meyer aus.

Frick verzichtet auf Kritik an seiner Mannschaft

Der FCL-Coach verneint, bei seinem Team fehlendes Feuer oder mangelnde Energie erkannt zu haben. Frick stellt klar:

«Das war sehr gut, wir legten einen ähnlich starken Start hin wie gegen Sion. Servette war jedoch gut eingestellt auf uns.»

Beim Auftakt der Partie sind die Innerschweizer tatsächlich parat: Nach einem Doppelpass mit Mittelstürmer Dejan Sorgic kommt Ardon Jashari bereits in der 2. Minute zum Torschuss aus kurzer Distanz, doch Servette-Goalie Jérémy Frick vereitelt die frühe Führung der Gastgeber. Ein Weitschuss des sehr aktiven Asumah Abubakar geht danach knapp am Pfosten vorbei. Kurz vor Ablauf der ersten Viertelstunde drückt der 20-jährige Jashari aus 25 Metern ab, zum Torerfolg fehlen dem FCL-Shootingstar nur wenige Zentimeter: Der harte und platzierte Schuss prallt vom Innenpfosten zurück ins Feld.

Statt 1:0 heisst es vor Ablauf einer halben Stunde 0:1: Ronny Rodelin dribbelt sich am Flügel problemlos gegen Marco Burch durch, der Pass in den Rücken der Verteidigung schiesst Timothé Cognat nach einer Körpertäuschung gegen Max Meyer präzise und unhaltbar in die hohe Torecke (29.).

Pius Dorn im Interview. Video: PilatusToday

Gegen konterstarke Genfer schmerzt dieser Rückstand, umso mehr die Luzerner nicht die Dynamik haben, um daraufhin den Erfolg zu erzwingen. Zwar bekommt der slowakische Offensivmann Jakub Kadak in der 41. Minute am hinteren Pfosten eine erstklassige Gelegenheit, um den 1:1-Ausgleich vor der Pause zu erzielen, doch der 21-jährige Kadak schiesst die tolle Hereingabe von Abubakar aus sieben Metern auf die Tribüne hinter Jérémy Fricks Goal.

Abubakar mit Brechstange, Rot für Abwehrchef Simani

Abubakar ist auch sonst ein überaus aktiver Spieler. Doch für die spielerische Qualität der Mannschaft von Trainer Mario Frick spricht nicht unbedingt, wenn ein Stürmer fast andauernd mit dem Ball am Fuss über den halben Platz sprinten muss, um zu Chancen zu kommen.

Immer wieder bleibt der 25-Jährige am Abwehrbollwerk der Servettiens hängen. Mit einer Ausnahme: In der 68. Minute setzt sich Abubakar gegen drei Genfer durch, taucht in Tornähe auf, der Ball gelangt zu Max Meyer, der aber die Lücke ins Tor nicht findet.

Spielerisch findet Luzern kein Mittel, um die starke Defensive von Alain Geiger zu knacken. Die Rotsperren aus dem Sion-Spiel gegen die Aussenverteidiger «Mo» Dräger und Martin Frydek wiegen schwer. Pius Dorn, der aussen verteidigen muss, macht ein gutes Match, doch ihn hätte der FCL im Mittelfeld benötigt. Das bestätigt Frick:

«Dräger und Frydek haben insgesamt gefehlt, wir vermissten ihren Drive.»

Der Coach stellt sich schützend vor den 18-jährigen Leny Meyer nach seiner hölzernen Startelf-Premiere.

Mario Frick nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Leny Meyer ist längst vom Feld, als Servettes Einwechselspieler Enzo Crivelli in der 91. Minute das 2:0 erzielt. Als FCL-Tiefpunkt sieht Denis Simani vor dem Abpfiff die rote Karte: Der Video Assistant Referee (VAR) stellt fest, dass er als letzter Spieler foulte. Nächsten Samstag fehlt Simani gesperrt in Winterthur beim Schlusslicht.

Frick ärgert sich über den VAR

Servette-Trainer Alain Geiger verteilt nach dem 2:0-Auswärtssieg in Luzern Komplimente: «Der FC Luzern ist ein sehr gefährlicher Gegner, seit Mario Frick hier Trainer ist.» Für den 61-jährigen Walliser ist es im dritten Vergleich gegen Frick mit dem FCL der erste Vollerfolg. Im Frühling resultierten ein 1:1 in Genf und ein 4:0-Sieg der Luzerner.

Der 112-fache Schweizer Internationale Geiger lobt nach dem Spiel aber auch das eigene Team: «Luzern hat enorm viel versucht, ohne zu treffen. Meine Mannschaft ist defensiv sehr gut organisiert so früh in der Saison.» Das stimmt: In sieben Partien haben die Genfer nur fünf Gegentore zugelassen. Weniger Treffer hat nur YB kassiert: vier. Wie die zweitrangierten Berner hat Servette nun 14 Punkte auf dem Konto, belegt Platz 3.

Dejan Sorgic im Interview. Video: PilatusToday

Der FCL hat immer noch ein Spiel weniger ausgetragen. Der Nachholmatch gegen Basel aus der 3. Runde findet am Mittwoch, 9. November, um 20.30 Uhr in der Swisspor-Arena statt. Mit acht Punkten aus sechs Begegnungen steht Fricks Team auf Rang 7, zwei Zähler vor dem achtplatzierten FCB.

Mario Frick ärgert sich in der Medienkonferenz über den Video Assistant Referee (VAR):

«Der Schiedsrichter gab Denis Simani zu Recht die gelbe Karte. Dass sich der VAR für ein Foul in der 95. Minute einschalten und unseren Verteidiger so kurz vor Schluss einer entschiedenen Partie mit Rot vom Platz schicken muss, verstehe ich nicht.»

Simani ist am nächsten Samstag (20.30 Uhr) auswärts gegen Winterthur gesperrt. Seine rote Karte ist total bereits die fünfte in sechs Spielen des FCL. «Das ist viel, verdammt viel», so Frick.

Die Noten

Zwei Mal musste sich Goalie Marius Müller bezwingen lassen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Servette-Trainer Alain Geiger verteile nach dem Spiel Komplimente. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Dejan Sorgic verhilft Jashari bereits in der 2. Minute zu einer Torchance. Martin Meienberger / freshfocus Leny Meyer kommt zu seiner Startelf-Premiere. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Dejan Sorgic im Zweikampf mit Nicolas Vouilloz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Trainer Mario Frick verzichtete nach dem Spiel auf Kritik, ärgerte sich aber über die rote Karte. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Denis Simani sieht kurz vor Abpfiff die rote Karte. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Am Schluss gibt's Applaus trotz lauer Leistung. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Nachdenkliche Gesichter bei Trainer Mario Frick, Assistenztrainer Claudio Lustenberger und Assistenztrainer Roman Matter. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Torhüter Jeremy Frick bleibt unbezwungen. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Pius Dorn erhält insgesamt gute Noten. Hier im Zweikampf mit dem Genfer Moritz Bauer. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Captain Christian Gentner wird in der 83. Minute ausgewechselt. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Assistenztrainer Claudio Lustenberger. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Sehr aktiv: Asumah Abubakar, hier im Zweikampf mit Nicolas Vouilloz. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Asumah Abubakar ärgert sich nach einer verpassten Chance. Bild: Martin Meienberger / freshfocus Ardon Jashari kommt bereits in der 2. Minute zur ersten Torchance. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Das Telegramm

Luzern ­– Servette 0:2 (0:1)

Swisspor-Arena. – 11’946 Zuschauer. – SR Schnyder.

Tore: 29. Cognat (Rodelin) 0:1. 91. Crivelli (Kutesa) 0:2.

Luzern: Müller; Dorn, Burch, Simani, Leny Meyer (69. Beka); Jashari; Gentner (83. Emini), Max Meyer (83. Campo); Kadak (60. Ardaiz); Sorgic, Abubakar.

Servette: Frick; Bauer, Vouilloz, Severin, Clichy; Douline (89. Souare); Antunes (70. Kutesa), Cognat (78. Valls); Stevanovic, Rodelin (70. Crivelli), Pflücke (89. Fofana).

Bemerkungen: Luzern ohne Dräger, Frydek und Schürpf (alle gesperrt), Beloko und Klidjé (beide verletzt), Chader (krank). Servette ohne Bedia, Behrami und Cespedes (alle verletzt). – 15. Jashari Pfostenschuss. – Rote Karte: 96. Simani (Notbremse). Verwarnungen: 41. Douline, 52. Rodelin (beide Foul), 81. Pflücke (Unsportlichkeit), 85. Clichy (Foul).

