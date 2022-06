Fussball Was läuft denn da zwischen Joaquin Ardaiz und dem FCL? Die Chancen steigen, dass Schaffhausen-Stürmer Joaquin Ardaiz den Trainingsstart am 13. Juni beim FC Luzern in Angriff nimmt. Gemäss unseren Informationen verhandelt der 23-jährige Stürmer aus Uruguay mit den FCL-Verantwortlichen. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 05.06.2022, 09.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schaffhausens Joaquin Ardaiz freut sich über den 2:2-Ausgleich im Barrage-Hinspiel gegen den FC Luzern. Zu diesem Treffer gab er den Pass. Bild: Patrick B. Krämer/Keystone (Schaffhausen, 26. Mai 2022)

Joaquin Ardaiz hat eine starke Saison in der Challenge League hinter sich: 20 Tore erzielte er für den FC Schaffhausen, wurde Torschützenkönig in der zweithöchsten Liga des Landes. Der 23-jährige Uruguayer hat zudem grossen Anteil, dass die Schaffhauser das stärkste Team der Rückrunde stellten und sich auf Platz 2 für die Barrage qualifizierten.

In der Barrage heizten Joaquin Ardaiz, Raul Bobadilla, Danilo Del Toro und Co. dem FC Luzern so richtig ein. Vor allem im Hinspiel: Ardaiz war ein steter Unruheherd, riss die Abwehr des Super-League-Teams mehrmals schonungslos auf, so dass Altmeister Bobadilla und das Schaffhauser Eigengewächs Del Toro die Tore zum 2:2-Endstand schiessen konnten.

Lange und innige Umarmung mit Simani

Im Rückspiel in Luzern am vergangenen Sonntag gab's dann für Sturmtank Ardaiz und seine Mitspieler kein Durchkommen mehr, der FCL siegte 2:0 und schaffte den Klassenerhalt im letzten Saisonspiel. Ardaiz hat trotzdem einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen (wir berichteten am Freitag darüber). Zudem überraschte er mit einer langen und innigen Umarmung von Luzern-Innenverteidiger Denis Simani. Als aufmerksamer Beobachter bekam man das Gefühl, dass der Südamerikaner die Nähe der FCL-Spieler suchte. Oder war's kein Zufall, könnte er bald an der Seite von Simani, Marius Müller und Co. spielen?

Schaffhausen-Stürmer Joaquin Ardaiz (Nummer 9) und FCL-Innenverteidiger Denis Simani (Mitte) umarmen sich nach dem Barrage-Rückspiel in Luzern. Screenshot Blue Sport (29. Mai 2022)

Gemäss unseren Informationen weilte Ardaiz am Freitag zusammen mit seinem Berater Pablo Betancourt zu Verhandlungen in Luzern. Der 23-jährige Ex-Stürmer von Lugano möchte zurück in die Super League, wo er von seinen Fähigkeiten her auch hingehört. Finden der FCL und Ardaiz einen gemeinsamen Nenner für eine Verpflichtung des Angreifers, würden die beiden Ex-Lugano-Profis Asumah Abubakar und Joaquin Ardaiz wieder Seite an Seite stürmen.

Betancourt macht den Preis und will am Weiterverkauf partizipieren

Auch für FCL-Mittelstürmer Dejan Sorgic würde der Neuzugang Ardaiz wahrscheinlich Positives bedeuten. Denn der Südamerikaner besitzt Durchsetzungsvermögen, so bekäme der 32-jährige Zuger aller Voraussicht nach mehr Platz, um seine Torgefährlichkeit im Strafraum auszuspielen.

Doch der Deal mit Ardaiz dürfte noch nicht in trockenen Tüchern sein. Der Stürmer hat beim FC Schaffhausen einen gültigen Vertrag bis Sommer 2024. Der 23-Jährige mit Vergangenheit bei Royal Antwerpen, Frosinone, Chiasso, Vancouver Whitecaps und Lugano dürfte derzeit um 800'000 Franken wert sein. Kommt auch auf Pablo Betancourt an, der bei einem Weiterverkauf sicher partizipieren möchte. Der Peruaner hatte übrigens früher 40-Prozent-Anteil am FC Lugano, heute gehört ihm Challenge-League-Aufsteiger AC Bellinzona.

Weghorst zu Besiktas – und Ardaiz passt besser zum FCL

Gemäss Spekulationen zeigte auch Besiktas Istanbul Interesse an Ardaiz. Inzwischen heisst es aber, der türkische Traditionsklub wolle den niederländischen Nationalspieler Wout Weghorst (Ex-Wolfsburg) vom Premier-League-Absteiger FC Burnley holen.

Für Ardaiz dagegen dürfte der FCL der passende nächste Karriereschritt sein. Vielleicht wird der 1,86 Meter grosse «Uru» aus Salto bereits nächste Woche als Neuverpflichtung vorgestellt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen