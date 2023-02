Fussball Wiedererstarkter FCL-Abwehrchef Denis Simani über Formtief: «Ich sass zu Recht draussen» Mario Frick hatte Denis Simani vor mehr als einem Jahr aus Vaduz zum FC Luzern mitgenommen. Nach einer überzeugenden Rückrunde schlitterte der Innenverteidiger in eine Krise. Doch gegenwärtig spielt der 31-Jährige wieder solide. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 27.02.2023, 18.54 Uhr

Der aufsässige FCL-Innenverteidiger Denis Simani (Mitte) lässt GC-Stürmer Renat Dadashov (unten) möglichst wenig Raum zur Entfaltung. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 26. Februar 2023)

Denis Simani gehört definitiv nicht zu den Abwehrleuten, die mit technischen Kabinettstücken den Ball aus der Gefahrenzone ins Mittelfeld spielen. Der 31-jährige Gossauer hat andere Qualitäten. Er weiss, wie er seinen 1,87 Meter langen und 85 Kilo schweren Körper zwischen Ball und Gegner stellen kann.

Gegen den gleich grossen und ähnlich kräftigen GC-Stürmer Denis Dadashov demonstrierte Simani am Sonntag seine Abwehrkunst. Dadashov, der 23-jährige frühere Profi von Eintracht Frankfurt und Wolverhampton, erlebte gegen den unbequemen FCL-Abwehrchef einen Nachmittag zum Vergessen.

Simani bestätigte die vielen Eins-zu-Eins-Szenen beim 1:0-Heimsieg gegen die Zürcher: «Es gab in diesem Match viele komische Duelle und viele lange Bälle.» Zufrieden war der Luzern-Spieler nicht. Der FCL sei für die schlechteste Leistung der Rückrunde mit drei Punkten belohnt worden.

Auch die Abwehrarbeit schätzte Simani trotz dem ersten Vollerfolg ohne Gegentor seit 15 Spieltagen als nicht gänzlich erfüllt ein. Wahrscheinlich lag das an drei, vier GC-Chancen, die bei den für ihre Effizienz bekannten Zürchern normalerweise zu mindestens einem Gegentor geführt hätten.

Loretz überträgt seine Ruhe auf die Vorderleute

Zum Glück zeigte der 19-jährige Keeper Pascal Loretz keine Unsicherheit, war stets zur Stelle und beeindruckte auch den zwölf Jahre älteren Simani: «Pasci macht es wirklich hervorragend, er strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Man denkt, das sei nicht erst sein viertes Spiel in der Super League, sondern er besitze mehr Erfahrung. Er gibt uns Vorderleuten ein super Gefühl.»

Die Bilanz mit Loretz lässt sich sehen: Mittlerweile kassierte die Mannschaft von Mario Frick in der Meisterschaft seit 372 Minuten kein Gegentor mehr aus dem Spiel heraus. Der letzte Treffer, der gegen den FCL so geschossen wurde, war der 2:2-Ausgleich (78.) von Andi Zeqiri in Basel. Im Tor stand in diesem am Ende 3:2 gewonnenen Spiel der derzeit verletzte Marius Müller. Pascal Loretz konnte gegen YB (1:1), in Lugano (1:1) und St. Gallen (2:2) nur vom Elfmeterpunkt bezwungen werden.

Denis Simani im Trainingslager in Südspanien. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 9. Januar 2023)

Am gelungenen Loretz-Einstand haben Mitspieler wie Simani und der 20-jährige Captain Ardon Jashari Anteil. Beide sind geborene Führungsspieler und halfen dem Goalie besonders in der ersten Partie gegen YB. Simani ist sowieso einer, der seine Mitspieler schützt. Er riskiert auch mal eine Verwarnung, um sich einen unliebsamen Rivalen vorzuknöpfen.

Gegen GC war das nicht nötig, das Spiel war intensiv, aber beide Teams verhielten sich fair. «GC passte sich einfach schneller den schwierigen Platzverhältnissen an als wir», befand Simani.

Der Profi mit albanischen Wurzeln ist schon aggressiver aufgetreten. In dieser Saison hat er bereits eine rote und sieben gelbe Karten gesammelt. Derzeit ist er nicht wegzudenken aus der Startelf. Das war im Herbst anders. Simani bestätigt ehrlich: «Zum Schluss der Vorrunde hatte ich vielleicht den Fokus etwas verloren. Müdigkeit hatte eine Rolle gespielt und mich beschäftigten private Dinge.» Zum Start der zweiten Saisonhälfte hatte der Vizecaptain wegen des Formtiefs seinen Stammplatz verloren.

Burch-Comeback führt zu Konkurrenzkampf

Am 21. Januar zu Hause beim 2:2-Remis gegen den FC Zürich drückte Simani die Ersatzbank. «Ich sass zu Recht draussen. Möglicherweise habe ich gedacht, meine Form kommt von allein wieder.» Wegen der Verletzung von Marco Burch kehrte er auf den Platz zurück, legte eine Schippe drauf. «Denn von allein kommt nichts.» Wenn Burch wieder fit ist und spielen wird, kämpft Simani mit seinem Kumpel Ismajl Beka um die zweite Position in der Innenverteidigung.

Für Simani zählt die Gegenwart. Der FCL steht neu auf Platz 4, am Samstag (20.30 Uhr) empfängt er Verfolger Basel (6.). «Auch gegen den FCB wollen wir punkten.» Der Abwehrboss wird bereit sein.

