Fussball Wiedersehen für den FCL mit Christian Gentner und dessen abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart Der FC Luzern absolviert nach dem 2:2-Remis beim SC Freiburg heute Freitag (16.00 Uhr/Sky) ein Testspiel beim VfB Stuttgart. Liegt es an den Beziehungen, dass die Innerschweizer gerade öfter gegen Bundesligisten testen? Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Umgangssprachlich scherzhaft bedeutet «Vitamin B», dass Beziehungen geholfen haben. Im Fall des FC Luzern und seinen attraktiven Bundesliga-Gegnern in den Testspielen könnte man auch von Vitamin B ausgehen. Doch weder Christian Streich, der seit elf Jahren Trainer des SC Freiburg ist, noch Ex-FCL-Profi und VfB-Stuttgart-Rückkehrer Christian Gentner hatten Einfluss auf die Festlegung der Testpartien gegen den FCL.

Luzern-Trainer Mario Frick: «Unser Teammanager Dante Carecci oder meist Agenturen übernehmen die Organisation von Testspielen. Unsere Spieler sind natürlich topmotiviert, wenn sie gegen attraktive Gegner antreten können.»

Nahbare Trainerlegende aus Deutschland: Christian Streich, der seit elf Jahren den SC Freiburg coacht, am vergangenen Freitag nach dem Testspiel gegen den FC Luzern. Bild: Daniel Wyrsch (Freiburg, 9. Dezember 2022)

Frick kennt Streich zwar von einer Stage während seiner Trainerausbildung, die Begegnung sei aber schon abgemacht gewesen, als er im Vorfeld einen Anruf aus Freiburg erhielt. «Christian Streich erklärte, auch U21- und U23-Spieler einsetzen zu wollen. Er ist wirklich ein bodenständiger Typ, dass er mich vorab darüber informierte», so Frick. Die Partie endete 2:2.

Gentner beim VfB Stuttgart bereits in der Planung dabei

Der Testkick von heute Freitag beim VfB Stuttgart, der um 16 Uhr angepfiffen und auf dem Pay-TV-Sender Sky live gezeigt wird, ist auch nicht dank der Beziehung zu Christian Gentner zustande gekommen. Der 37-jährige Ex-Profi hat bekanntlich seinen noch bis Ende Saison laufenden Vertrag mit dem FCL per Ende 2022 aufgelöst. Nach zwei Saisons bei Union Berlin und eineinhalb Saisons in Luzern kehrt der frühere Captain zu seinem Ausbildungsverein VfB Stuttgart zurück.

Der Vertrag als Leiter Lizenzspielerabteilung beim abstiegsgefährdeten Bundesliga-16. läuft eigentlich erst ab dem 1. Januar, aber «Gente» ist für den fünffachen Deutschen Meister bereits in der Planung tätig. Das bestätigte der neue VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth anlässlich einer Medienkonferenz am vergangenen Montag: «Christian Gentner hat das Trainingslager mitgeplant, er hat den Trainingsplan mit umgesetzt.»

FCL-Trainer Mario Frick (rechts) umarmt Christian Gentner nach dem gewonnenen Barrage-Rückspiel gegen Schaffhausen. Ersatzkeeper Vaso Vasic (links) freut sich mit. Bild: Philipp Schmidli/Keystone (Luzern, 29. Mai 2022)

Gentner selbst hatte schon im September gesagt: «Die Möglichkeit, die mir der VfB gibt, ist ein toller Einstieg im Anschluss an mein abgeschlossenes Zertifikat Management im Profifussball.»

Die Stuttgarter Verantwortlichen erwarten von Gentner wichtige Impulse. Wohlgemuth: «Bis vor wenigen Wochen stand Christian noch auf dem Platz, deshalb erhoffen wir von ihm eine Perspektive, die vielleicht einen anderen Einblick ergibt und eine andere Ansprache zu den Spielern.» Gentners Nähe zum Team sollte ein Trumpf sein, darum ist er als Bindeglied zwischen Sportchef Wohlgemuth, dem neuen und ehemaligen Trainer Bruno Labbadia und dem Team vorgesehen.

Schon um 7.30 Uhr wird unter Labbadia trainiert

Labbadia ist seit Anfang Woche zurück an der Arbeit beim VfB, bereits zwischen Ende 2010 und Ende August 2013 hatte er die Stuttgarter gecoacht. Trainingsbeginn auf dem Gelände an der Mercedes-Benz-Arena ist neu schon um 7.30 Uhr. Frick findet:

«Das ist eine andere Generation. Labbadia will seine Handschrift und Disziplin reinbringen.»

Labbadia sagte am letzten Montag über Gentner: «Ich finde es schön, ist er zurück. Er passt zum VfB, war schon unter mir Captain hier.» Und: «Er kann in seinem neuen Job viel mitnehmen, aber auch den Spielern viel mitgeben. Christian ist eine Stütze im Abstiegskampf.» Schliesslich kennt «Gente» aus eigener Erfahrung das Kämpfen um den Klassenerhalt. Auch in Luzern: Erst via Barrage gegen Schaffhausen schaffte der FCL Ende Mai unter Coach Frick den Verbleib in der Super League.

Aktuell sind die Luzerner Sechste mit 20 Punkten aus 16 Spielen. Das Wiedersehen mit «Gente» und der Testkick gegen den VfB Stuttgart können die Innerschweizer entspannter angehen als die deutschen Gastgeber.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen