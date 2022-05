FC Luzern schlägt FC Sion 3:1 – Rettung im Abstiegskampf ist nah

Fussball «Wir haben nun zwei gute Chancen»: Die Rettung für den FC Luzern ist nach dem 3:1 gegen Sion greifbar nah Luzern schockt Sion und siegt im Wallis verdient mit 3:1 (1:0). Jetzt wird der Kampf um Rang 8 immer spannender. Turi Bucher und Daniel Wyrsch, Sion Jetzt kommentieren 11.05.2022, 23.35 Uhr

Das ist ein grossartiger Coup des FC Luzern: Die Mannschaft von Trainer Mario Frick gewinnt den Kampf am Tabellenende auswärts in Sion überzeugend und eindrücklich mit 3:1 (1:0). Den 9. Rang verlässt der FCL in dieser Runde noch nicht, doch Luzern hat zwei Spiele vor Schluss zu den Grasshoppers aufgeschlossen und ist nur noch einen Zähler hinter Sion platziert. Jetzt ist die Rettung für die Luzerner greifbar nah, so konkret wie noch nie zuvor in diesem Jahr. Nervenflattern in diesem Abstiegsduell, in diesem «Spiel des Jahres»? Keine Spur davon beim FC Luzern. Wenn, dann bei den Sittenern.

Der FCL trat in der ersten halben Stunde im Tourbillon zwar nicht wie ein Team auf, das dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte und musste. Eher vorsichtig, mit solider Defensivarbeit, dezent die Gegenstösse suchend. Das war keineswegs – trotz eigentlichem Siegzwang – die falsche Taktik. Denn die letzten Luzerner Spiele gegen Lausanne (3:0) und Servette (4:0) hatten gezeigt: Die Torchancen, ja die Tore, sie kommen bestimmt. Fazit nach den letzten drei FCL-Partien: 3 Siege, Torverhältnis 10:1!

In Sion musste Abwehrturm Birama Ndoye schon in der 12. Minute den Ball von der Torlinie schlagen, nachdem Luzerns Marvin Schulz den Ball nach vorne getrieben und Samuele Campo beinahe von Loris Benitos schlechte Abwehr profitiert hatte. Dann herrschte eine ganze Weile beidseits dezente Funkstille, bis Luzerns Mittelstürmer Dejan Sorgic in der 35. Minute aus vier Metern Distanz aufs Sion-Tor köpfeln konnte. Kevin Fickentscher, der Walliser Keeper, fischte den Ball von der Linie. Drei Minuten später flog der Ball nach einem Schuss von Marvin Schulz Millimeter am Sion-Posten vorbei.

Und die 1:0-Führung für den FCL: Samuele Campo flankte in der 44. Minute von der rechten Angriffsseite in den Fünferraum, Fickentscher griff daneben, hinter ihm versorgte Sorgic den Ball im Netz. Ein empfindlicher Rückschlag für das Heimteam von Trainer Paolo Tramezzani so kurz vor dem Pausenpfiff. Der FCL aber lag verdient in Führung.

Dejan Sorgic trifft zum 1:0 für Luzern. Bild: Jean-Christophe Bott / Keystone (Sion, 11. Mai 2022)

Schulz und Dräger treffen nach der Pause

Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernahm Sion sofort das Spieldiktat, rückte und drückte vehement nach vorne. Der FCL? Er blieb ruhig, liess praktisch nichts anbrennen. Nur bei einer Schulz-Abwehr brauchten die Luzerner etwas Glück, dass die Intervention des Deutschen nicht zum Eigentor wurde.

Luzern lauerte weiter, wartete auf die Gelegenheit ... und schlug im richtigen Moment eiskalt zu. In der 57. Minute konnte Schulz rechts quer der Strafraumlinie entlang in Richtung Mitte laufen: Gegen seinen satten Flachschuss hatte Torhüter Fickentscher keine Chance.

Marvin Schulz (Mitte) trifft zum 2:0, Ardon Jashari (links) und Ibrahima Ndiaye freuen sich. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)

Diese 2:0-Führung, sie fühlte sich in diesem harten Abstiegskampf so gut an, war auch die komplette Zusammenfassung der vergangenen Tage und Wochen, einer Zeit, in welcher der FC Luzern nach oben strebte und Punkt um Punkt der Konkurrenz näher rückte. «Wir sind ready, wir strotzen vor Selbstvertrauen», hatte FCL-Trainer Mario Frick immer wieder betont, und sein Team war Mal um Mal den Beweis angetreten.

Aber es kam noch besser für den FC Luzern. Aussenverteidiger Mohamed Dräger platzierte in der 72. Minute seinen Weitschuss im Sion-Netz. Hier: FCL-Spieler und -Staff, die sich jubelnd in den Armen lagen. Da: Sion-Anhänger, die sich von ihren Tribünensitzen erhoben und gingen, Sion-Fans, die nichts als Pfiffe für ihr Team übrig hatten. Sion konnte mittels Handspenalty (87.) noch auf 1:3 verkürzen, am FCL-Coup änderte dies nichts mehr.

Verteidiger Mohamed Dräger bejubelt sein Tor zur zwischenzeitlichen 3:0-Führung. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)

FCL-Trainer Frick sagte nach dem tollen Sieg: «Die Erleichterung ist gross, wir haben das Schicksal in unsere eigenen Hände genommen.»

Luzern hat gegen YB und den FCZ noch zwei sehr schwierige Partien vor sich. Partien, in den die Superleistung im Wallis bestätigt werden muss. Spielt der FCL aber noch zweimal so wie in Sion – dann wird er diesen verflixten Rang 9 noch los.

1:0-Torschütze Dejan Sorgic sprach nach dem 3:1-Sieg des FC Luzern in Sion von einer «sehr harten ersten Halbzeit, beide Mannschaften spielten äusserst intensiv». Der 32-jährige Stürmer hat sein sechstes Saisontor erzielt, im Tourbillon ist ihm der dritte Treffer der Rückrunde gelungen. Natürlich bestätigte Sorgic, dass sein Führungstor wichtig war. Herausheben wollte er aber, «dass wir eine starke Mannschaftsleistung gezeigt haben und erneut Effizienz an den Tag legten».

Übrigens sind Luzerner Siege im Wallis in den letzten zwei Jahren nicht (mehr) selten gewesen: Aus den letzten fünf Partien im Tourbillon gegen Sion resultierten für den FCL nunmehr drei Siege, zweimal holten die Innerschweizer bei den früher heimstarken Wallisern Unentschieden. Letztmals holte Sion am 25. August 2019 drei Punkte (2:1) gegen den FCL.

Dritter Sieg in Folge gegen welsche Rivalen

Tempi passati! Am Mittwochabend schaffte die Mannschaft von Mario Frick zudem den dritten Vollerfolg in Serie. Vorher hatte das Team des 47-jährigen Liechtensteiners zwei Heimsiege gegen den inzwischen feststehenden Absteiger Lausanne-Sport (3:0) und Mittelfeldklub Servette (4:0) gefeiert. Sorgic wurde aufgrund der Siegesserie gegen die welschen Klubs gefragt, ob dem FCL die Westschweizer Gegner besonders liegen. Er schüttelte den Kopf und erklärte: «Ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht. Was jetzt zählt, sind die neun Punkte, die wir in diesen drei Spielen holten.»

Der FC Luzern ist dadurch aktuell punktgleich mit GC. Die Zürcher spielen heute in Basel. Frick: «In den letzten zwei Spielen gegen YB und Zürich haben wir zwei gute Chancen, der Barrage zu entgehen.»

Sion – Luzern 1:3 (0:1)

Tourbillon. – 9600 Zuschauer. – SR Schärer.

Tore: 44. Sorgic (Campo) 0:1. 57. Schulz (Dräger) 0:2. 72. Dräger 0:3. 87. Grgic (Handspenalty) 1:3.

Sion: Fickenscher; Bamert, Ndoye, Benito; Zuffi; Cavaré (62. Saintini), Baltazar

(87. Araz), Grgic, Itaitinga (87. Adryan); Stojikovic, Karlen (62. Bua).

Luzern: Müller; Dräger (82. Sidler), Burch, Simani, Frydek; Schulz, Jashari, Campo

(70. Cumic), Gentner (82. Schürpf); Sorgic (70. Kvasina), Abubakar (56. Ndiaye).

Bemerkungen: Sion ohne Cipriano (gesperrt), Wesley, Fayulu und Kabashi (alle verletzt). Luzern ohne Ugrinic (gesperrt). Verwarnungen: 13. Karlen, 13. Simani (beide Unsportlichkeit), 20. Baltazar (Foul), 30. Schürpf (Ersatzbank/Reklamieren).

FC Luzern (36 Punkte, 34 Spiele) : Young Boys (h), Zürich (a).

: Young Boys (h), Zürich (a). Grasshoppers (36 Punkte / 33 Spiele): Basel (a), St. Gallen (h), Young Boys (a)

Basel (a), St. Gallen (h), Young Boys (a) Sion (37 Punkte / 34 Spiele): Lausanne (a), Servette (h).

Jubeln nach dem Schlusspfiff (von links): Ibrahima Ndiaye, Samuel Alabi, Dejan Sorgic, Varol Tasar, Denis Simani und Lorik Emini. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Sion, 11. Mai 2022)

