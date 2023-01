Stefan Wolf im Interview. Video: Daniel Wyrsch

Fussball Würde ein passendes Angebot für FCL-Star Ardon Jashari eingehen, könnte der Verwaltungsrat sofort reagieren Der FC Luzern ist seit Freitag in Marbella im Trainingscamp. Neben Captain Ardon Jashari und vielen jungen Talenten ist auch der komplette Verwaltungsrat vor Ort. Daniel Wyrsch, Marbella Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ardon Jashari beim Jonglieren mit seinen FCL-Teamkollegen im Trainingslager in Südspanien. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023)

Stefan Wolf zeigte sich gestern Freitagabend am Spielfeldrand beim ersten Training in Marbella entspannt und zufrieden. Der Präsident hatte mit der FCL-Delegation eine reibungslose Anreise erlebt, Wolf nahm Bezug auf die Infrastruktur der Sportanlage «Dama de Noche», wo derzeit auch Borussia Dortmund trainiert: «Alles ist einwandfrei organisiert, die Plätze sind top, sogar das Wetter stimmt.»

Mit Luca Jaquez, Nando Toggenburger, Pascal Loretz, Severin Ottiger, Leny Meyer, Luuk Breedijk und Ronaldo Dantas Fernandes haben die Luzerner sieben eigene Nachwuchsspieler ins Trainingslager mitgenommen – rechnet man den 20-jährigen FCL-Captain Ardon Jashari dazu, sind es sogar deren acht. Das ist rund ein Drittel des Kaders. Wolf, der 1990 unter Meistertrainer Friedel Rausch den Durchbruch bei Blau-Weiss schaffte, mag es den Nachwuchskräften gönnen: «Ich finde es super, dass man die Jungen aus der U21 belohnt. Sie lieferten in der Vorrunde sehr gute Resultate und überzeugten mit ihren Leistungen. Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen.»

Trainer Mario Frick und dessen Staff würden vorausgehen. Man habe vor einem Jahr gesehen, wie schnell es gehen kann: Jashari kam zu den Profis und wurde unter Frick zum Leistungsträger.

Wegen Jashari-Offerten ist man in der Führung parat

«Wahrscheinlich ist Ardon für die Jungen, die hier sind, ein Vorbild», sagte Wolf und lächelte verschmitzt. Er verriet aber nicht, wen er sich als neuen Shootingstar vorstellen könnte. Der bei attraktiven ausländischen Klubs (Eintracht Frankfurt, RB Leipzig, Leeds, Napoli, Celtic Glasgow und Ajax Amsterdam) begehrte Jashari trainierte gestern wie schon seit dem Trainingsstart beim FCL. Wolf: «Stand jetzt absolviert er die Vorbereitung und fängt auch die zweite Saisonhälfte bei uns an. Bis jetzt haben wir keine Anzeichen, dass dies ändern könnte.»

FCL-Präsident Stefan Wolf über den begehrten Mittelfeldspieler Ardon Jashari: «Stand jetzt absolviert er die Vorbereitung und fängt auch die zweite Saisonhälfte bei uns an.» Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023)

Natürlich interessiert, ob es beim FCL eine Schmerzgrenze gibt, ab welchem Angebot man den Nationalspieler ziehen lassen würde. Wolf antwortete: «Diese Frage stellt sich für uns aktuell nicht.» Die ersten vier Tage ist der gesamte vierköpfige Verwaltungsrat in Marbella. Das Gremium mit Präsident Wolf, Vizepräsident und Aktionär Josef Bieri sowie Laurent Prince und Ursula Engelberger könnte bei einer Topofferte – in Insiderkreisen wird von sechs bis acht Millionen Euro gesprochen – sofort reagieren.

Verwaltungsrat ist hauptsächlich zum Arbeiten in Spanien

Doch deshalb ist die Führung nicht vor Ort. Was ist der Grund, dass der komplette Verwaltungsrat vier Tage in Spanien weilt? «Wir wollen die Gelegenheit nutzen, um in aller Ruhe gewisse Dinge zu besprechen. Natürlich wollen wir auch die Trainings anschauen, uns mit den Spielern, Trainern und Betreuern austauschen, aber in erster Linie sind wir hier, um zu arbeiten.» Wolf wollte nicht näher auf die Gesprächsthemen eingehen.

Nach den Ereignissen an der Generalversammlung vom 21. Dezember ist eine Aufbruchstimmung in der Klubführung zu erkennen, obwohl die offene Ausgangslage im Machtkampf mit Bernhard Alpstaeg nach wie vor sehr schwierig ist. Wolf erklärte: «An der GV wurde ein erster Schritt gemacht, wir wissen aber, dass weitere nötig sind. Wir erledigen unsere Arbeit neben dem Platz, für den sportlichen Teil ist die Mannschaft und der Staff verantwortlich. Der Verwaltungsrat tut, was er beeinflussen kann. Das sind wir dem Team, den Mitarbeitenden und den vielen Fans, die uns stark unterstützen, schuldig.» Und:

«Wir machen weiter, glauben an unseren Weg.»

Präsident Stefan Wolf (links) zusammen mit Vizepräsident und Aktionär Josef Bieri (rechts) beim FCL-Auswärtsspiel in Bern gegen YB. Bild: Martin Meienberger/Freshfocus (Bern, 13. November 2023)

Mut macht Wolf, dass die Mannschaft «sehr interessant ist». Nach guten Leistungen «sah man zwar in den letzten Spielen vor der Winterpause, dass sie mental wohl etwas müde war, in den Testspielen im Dezember gegen Freiburg und Stuttgart hat sie aber wieder grosse Lust und Freude am Fussball ausgestrahlt».

Viel mehr positive Rückmeldungen als Kritik

11'700 Fans hat Luzern heuer im Schnitt pro Heimspiel. Trotz Unruhe konnte der FCL zusätzlich fast 200 Abocards für die Rückrunde verkaufen. Wolf und Co. erhalten viel mehr Zuspruch als Kritik. Der Klubchef stellte fest: «Nach über zwei Monaten Pause spüren wir, dass die Leute das Team wieder spielen sehen wollen. Alle freuen sich, dass es wieder um den Sport geht!» Heute Samstag (18 Uhr) in zwei Wochen ist der Restart der Meisterschaft mit dem Heimspiel gegen den FC Zürich.

Pascal Schürpf und seine Teamkollegen bei der Arbeit. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Die Mannschaft auf dem Trainingsplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) FCL-Trainer Mario Frick gibt seinen Spielern Anweisungen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Akrobatische Einlage auf dem Trainingsplatz. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Teamarzt Siegfried Reichenbach, Spieler Max Meyer, Sportphysiotherapeut Raffael Schumacher und Spieler Samuele Campo (von links) bei der Ankunft im Gran Hotel Guadalpin Banus in Marbella. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) FCL-Trainer Mario Frick kommt im Gran Hotel Guadalpin Banus in Marbella an. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) In diesem Fünf-Sterne-Hotel logiert der FC Luzern. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Marbella, 6. Januar 2023) Luca Jaquez (hinten) und Leny Meyer im Flughafen in Malaga. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Ex-FCL-Spieler Remo Arnold reist seinen Mannschaftskollegen nach, da er beim offiziellen Hinflug des FC Winterthur noch erkältet war. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Gut gelaunt im Flughafen Malaga: Joaquin Ardaiz, Dejan Sorgic und Samuele Campo (von links). Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Auf dem Weg in Richtung Hotel am Flughafen Malaga (von links): Denis Simani, Ismajl Beka, Ardon Jashari, Vaso Vasic, Luca Jaquez und Noah Rupp. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Gut gelaunt im Flugzeug (von links): Samuele Camp, Ismajl Beka und Denis Simani. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Ardon Jashari im Flugzeug nach Spanien. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Auch Dejan Sorgic reist mit ins Trainingslager. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Mit Tablet und Kopfhörer: Mohamed Dräger. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (6. Januar 2023) Mit einem Swiss-Flug in der Economy Class gehts nach Marbella. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 6. Januar 2023) Torhüter Pascal Loretz am Flughafen. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Wartet in Zürich auf den Flug: Asumah Abubakar. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Zürich, 6. Januar 2023) Frühmorgens besteigt Lorik Emini den Gössi-Car vor der Swissporarena. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Pius Dorn steigt in Luzern in den Car, der ihn nach Zürich Flughafen bringt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Auch Torhüter Marius Müller hat seinen Koffer gepackt. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023) Das Gepäck von Marius Müller wird im Anhänger verstaut. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Luzern, 6. Januar 2023)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen