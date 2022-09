Fussball Zerreissprobe für den FC Luzern – warum gründet Alpstaeg eine Sportberatungsfirma? Die Mannschaft von Mario Frick ist sportlich gut unterwegs. Mit Ardon Jashari stellt der FC Luzern erstmals seit Alain Wiss und Adrian Winter im Jahr 2012 einen Spieler in der Schweizer Nationalmannschaft. Störend wirken dagegen die Nebengeräusche um Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 23.09.2022, 05.00 Uhr

In einem Krimi wähnt sich, wer in diesen Tagen den FC Luzern verfolgt. Dabei geht es nicht um spannende Entscheidungen auf dem Fussballplatz wie im Frühling, als der Ligaerhalt zum zweiten Mal in der Klubgeschichte erst in der Barrage gesichert wurde. Die neue Saison beginnt sportlich erfreulich und mehrere Neuverpflichtungen sind Verstärkungen. Nur neben dem Rasen liefert der FCL negative Schlagzeilen – in einem Moment, wo niemand damit rechnet.

FCL-Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg bei einem Super-League-Spiel in der Swisspor-Arena. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Luzern, 21. Juni 2020)

Wie aus heiterem Himmel sind die Negativschlagzeilen aus der Swisspor-Arena gedrungen. Angefangen hat alles mit einem Stadionverbot, ausgesprochen von der Holding mit Mehrheitsaktionär und Stadionbesitzer Bernhard Alpstaeg gegen Agron Krasniqi, den Berater des 20-jährigen Luzern-Juwels Ardon Jashari. Krasniqi ist seit Sommer Agent des gerade erstmals fürs Schweizer Nationalteam aufgebotenen Jashari.

Es geht um die Bild- und Werberechte des Spielers

Für Berater Krasniqi haben die Probleme begonnen, als ihm der umstrittene Italo-Schweizer Berater Giacomo Petralito im Auftrag von Bernhard Alpstaeg die Bild- und Werberechte von Jashari abkaufen wollte – und Krasniqi auf den Deal nicht eingegangen ist. Die Retourkutsche erfolgte in Form des erwähnten, unbegründeten Stadionverbots in und um die Swisspor-Arena.

Über Krasniqi muss Alpstaeg sehr verärgert sein. Dabei hat Krasniqis Klient Jashari Mitte Juni seinen Vertrag beim FCL trotz anderen, lukrativeren Angeboten bis Sommer 2026 verlängert. Hört man auf den italienisch-spanischen Transferexperten Matteo Moretto, wird der defensive Mittelfeldspieler und junge FCL-Captain bereits heiss gehandelt für das Transferfenster vom Januar 2023: Arsenal, Nizza, Real Sociedad San Sebastian und Ajax Amsterdam wollen Jashari. Vier bis fünf Millionen Euro Ablöse sind realistisch, damit wäre Jashari der neue Luzerner Rekordtransfer.

FCL-Fans, die sich über den Geldsegen freuen, muss allerdings in Erinnerung gerufen werden, dass der Covid-Kredit von 4 Millionen Franken bald zur Rückzahlung an den Bund fällig ist. Immerhin wäre die Summe bei einem Verkauf des jungen Baarers in diesem Umfang vorhanden.

Klubbesitzer gründet Sportberatungsfirma

Offensichtlich freut sich Holding-Mehrheitsbesitzer Alpstaeg nicht mit. Der Swisspor-Patron nimmt für sich in Anspruch, Jashari lange unterstützt zu haben – leitet Alpstaeg daraus den Anspruch ab, jetzt via Petralito wie erwähnt die Bild- und Werberechte des hoch gehandelten Spielers kaufen zu dürfen?

Luzern-Shootingstar Ardon Jashari befindet sich derzeit mit der Schweizer Nationalmannschaft in der Vorbereitung auf die Spiele der Nations League in Spanien und gegen Tschechien. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Bad Ragaz, 19. September 2022)

Und jetzt kommt die am 25. August 2022 gegründete und wenig später ins Handelsregister eingetragene BA Sport AG in Horw ins Spiel. Einzige eingetragene Person ist Alpstaeg Bernhard Traugott aus Dürrenäsch in Horw. Im Eintrag heisst es: «Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Bereich sportliche Aktivitäten, insbesondere den Erwerb, die Verwaltung und die Verwertung von Bildrechten an Sportlern, Profis und Nicht-Profis sowie der damit verbundenen digitalen Rechte aller Art.»

FCL testet am Freitag um 18 Uhr zu Hause gegen Aarau Der FC Luzern überbrückt die Länderspielpause mit einem Testspiel gegen den FC Aarau heute Freitag (18 Uhr) in der Swisspor-Arena. Die Aargauer spielten zuletzt am vergangenen Sonntag im Sechzehntelfinal des Schweizer Cups zu Hause gegen den FC Basel. Dabei bot die Mannschaft von Trainer Stephan Keller dem 20-fachen Schweizer Meister während 90 Minuten Paroli. Nach einem 1:1-Remis in der regulären Spielzeit verlor der FCA aus der Challenge League die Partie in der Verlängerung 1:3. , Für Spieler und Fans des FCL kommt es zum Wiedersehen mit Flügelspieler Varol Tasar, der nach Aarau ausgeliehen wurde. Ein Wiedersehen gibt es auch mit FCA-Goalie Simon Enzler, einst ausgebildet in Luzern.

Die Firma bezwecke weiter das Marketing, Merchandising und die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Sports sowie Verwaltung, Verhandlung und/oder Übertragung der wirtschaftlichen und finanziellen Rechte.

Mit Spielern Geld verdienen oder Herzensangelegenheit FCL

Mit anderen Worten: Der 77-jährige Bernhard Alpstaeg steigt nach zwölf Jahren als Mehrheitsaktionär (zuerst mit Walter Stierli, später allein) auch ins Spielerberatungsgeschäft ein. Ihm zur Seite steht der 72-jährige Giacomo Petralito, der unter anderem bei Juventus Turin mit dem 2006 verurteilten und lebenslang gesperrten Manager Luciano Moggi mitmischte. Eine Rolle in der neuen Beraterfirma soll der 30-jährige Daniel Schrecker, Alpstaegs Schwiegersohn in spe, spielen.

Alpstaeg, Schrecker, Petralito, Krasniqi und der FC Luzern beantworten keine Fragen. Bei der Neuausrichtung des Klubs am 11. Februar 2021 versprach Klubbesitzer Alpstaeg:

«Der FCL ist für mich eine Herzensangelegenheit und ein Ziehkind – ein solches lässt man nicht einfach fallen, sondern nimmt es mit.»

Es stellt sich die Frage: Was machen Sie gerade, Herr Alpstaeg?

