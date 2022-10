Fussball Zu wenig effizient und anfällig: FCL muss sich gegen St. Gallen mit einem Punkt begnügen Das 3:3-Remis des FC Luzern gegen St. Gallen ist zwar spektakulär, aber bereits das vierte Spiel in Folge ohne Sieg. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 19.10.2022, 23.53 Uhr

Zum Schluss dieses turbulenten Tages und nach einem wilden, aber spektakulären Heimspiel gegen den FC St. Gallen skandierten die FCL-Fans in der Kurve «Alpstaeg raus»-Rufe. Der Frust über den unberechenbaren Mehrheitsaktionär Bernhard Alpstaeg kam wieder auf. Das 3:3-Unentschieden gegen die Gäste aus der Ostschweiz hatte ebenfalls nicht für Hochgefühle und eine kurzfristige Entspannung gesorgt.

Die FCL-Fans machten Stimmung in der Swisspor-Arena. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 19. Oktober 2022)

Luzern-Trainer Mario Frick fasste in der Medienkonferenz nach der Begegnung zusammen: «In der ersten Halbzeit hätten wir aus unseren zahlreichen Chancen mehr machen und somit deutlich führen sollen.» Seiner Mannschaft fehlte einmal mehr in den vergangenen Wochen die Effizienz im Abschluss. Mohamed Dräger, der statt als rechter Verteidiger wieder einmal im Mittelfeld zum Einsatz kam, erhielt in den ersten 45 Minuten gleich vier hervorragende Vorlagen.

Allerdings nutzte der tunesische WM-Fahrer lediglich zwei zu Toren. Beim 2:2 direkt vor der Pause profitierte er von einem zu kurzen Rückpass des St. Galler Abwehrmanns Patrick Sutter. Die 1:0-Führung erzielte Dräger nach einer schnellen Passkombination über Max Meyer und Pius Dorn, der sich den Assist gutschreiben lassen durfte.

Mohamed Dräger trifft doppelt. Marco Burch (rechts) jubelt mit ihm. Bild: Urs Flueeler / KEYSTONE

Doch auch die Luzerner zeigten sich in der eigenen Zone zu anfällig: Nur zwei Minuten nach dem 1:0 wurden Innenverteidiger Marco Burch und Mittelfeldspieler Lorik Emini von St. Gallens Sturmtank Emmanuel Latte Lath ausgespielt. Mit einem unhaltbaren Schuss in die hohe Torecke erzielte er in er 9. Minute den 1:1-Ausgleich.

Der Schweizer U21-Internationale Burch patzte in der 40. Minute so richtig: Er verlor den Ball an Latte Lath. Chadrac Akolo hatte seine Füsse im Spiel und via Latte Lath kam das Spielgerät zu Jérémy Guillemenot, der herrlich in die tiefe Torecke zur 2:1-Führung der Gäste traf.

Marius Müller muss sich geschlagen geben. Bild: Martin Meienberger / freshfocus (Luzern, 19. Oktober 2022)

Beide Mannschaften suchten ihr Glück in der Offensive, beide Trainer liessen ihre Teams hoch pressen. Für den FCL begann die zweite Hälfte besser als für die Mannschaft von Peter Zeidler: St. Gallens Innenverteidiger Matei Maglica köpfelte den Ball zu kurz in Richtung Torhüter Ati Zig, profitieren konnte von der unfreiwilligen Vorlage Dejan Sorgic. Der Luzern-Stürmer wurde von Zigi mit einem klaren Foul im Strafraum gestoppt. Der souverän agierende Schiedsrichter Luca Piccolo entschied sofort auf Elfmeter. Den fälligen Penalty verwertete Max Meyer in der 51. Minute zur 3:2-Führung aus Sicht der Gastgeber.

Doch die Innerschweizer konnten den Eintorevorsprung nicht verwalten. Auch die Einwechslungen der Stürmer Asumah Abubakar und Joaquin Ardaiz brachten nicht die erhoffte Entlastung. Im Gegenteil: Die Ostschweizer hatten mit Julian von Moos, Stefano Guidotti und Ricardo Alves die deutlich besseren Offensivkräfte eingewechselt. Von Moos schoss in der 84. Minute den Treffer zum 3:3-Endstand.

Julian von Moos und seine Mannschaftskollegen jubeln nach dem Tor zum 3:3. Bild: Martin Meienberger / freshfocus

Zeidler sprach denn nach dem Schlusspfif auch davon: «Unsere Einwechselspieler machten den Unterschied. Mit etwas Glück hätten wir in der 90. Minute sogar den Siegtreffer schiessen können. Aber insgesamt ist das Unentschieden das richtige Ergebnis.»

Latte Lath vergab die letzte Torchance des Spiels im Duell gegen FCL-Keeper Marius Müller.

Für die Innerschweizer bedeutet das Remis den zweiten Punkt aus den letzten vier Partien. Seit dem 6:0-Sieg am 10. September in Winterthur konnte der FCL nicht mehr siegen. Frick nahm seine Defensive trotz der Anfälligkeit in Schutz:

«Denis Simani ist unser Abwehrchef. Mir fehlt kein Sommertransfer für die Verteidigung. St. Gallens Angriff weist technische Qualitäten auf und ist sehr schnell.»

Das 1:4 im letzten Spiel gegen St. Gallen sei noch in den Hinterköpfen seiner Schützlinge gewesen, sagte der FCL-Coach.

Mario Frick äussert sich nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Das sagt Pascal Schürpf nach dem Spiel. Video: PilatusToday

Das sagt Ardon Jashari nach dem Spiel Video: PilatusToday

Luzern – St. Gallen 3:3 (2:2)

Swisspor-Arena – 10’366 Zuschauende – SR Piccolo

Tore: 7. Dräger (Dorn) 1:0. 9. Latte Lath (Schmidt) 1:1. 40. Guillemenot (Latte Lath) 1:2. 45. Dräger (Sutter) 2:2. 51. Max Meyer (Foulpenalty) 3:2. 84. Von Moos (Alves) 3:3.

Luzern: Müller; Dorn, Simani, Burch, Frydek; Jashari; Dräger (69. Abubakar), Emini; Max Meyer (77. Chader); Sorgic (69. Ardaiz), Schürpf (85. Campo).

St. Gallen: Zigi; Sutter (61. Von Moos), Stillhart, Maglica, Guindo; Witzig (72. Alves), Quintillà, Schmidt; Akolo, Latte Lath, Guillemenot (61. Guidotti).

Bemerkungen: Luzern ohne Beloko (gesperrt), Kadak, Leny Meyer und Vasic (alle verletzt). St. Gallen ohne Görtler (gesperrt), Schubert, Schneider und Besio (alle verletzt). – Verwarnungen: 65. Dräger (Foul), 67. Guidotti und Max Meyer (beide Unsportlichkeit), 74. Schmidt, 86. Burch, 87. Emini (alle Foul), 87. Von Moos (Unsportlichkeit).



