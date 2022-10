Mehrheitsaktionär: Segen oder Fluch für den FC Luzern?

Unternehmensstrukturen mit Mehrheitsaktionären sind ein Erfolgsmodell. Unzählige internationale Forschungsstudien zeigen auf, dass starke Kontrollaktionäre ein Unternehmen besonders dynamisch und wirksam steuern. Mehrheitsaktionäre denken zudem typischerweise langfristig.

Der wirtschaftliche Leistungsausweis von Gesellschaften mit Mehrheitsaktionären ist deshalb – forschungsmässig belegt – besser als derjenige von Publikumsgesellschaften, in welchen die Kleinaktionäre nach der Pfeife von Verwaltungsrat und Management tanzen müssen.

Zur Person

Joël Hunn/NZZ

Karl Hofstetter

Karl Hofstetter, wohnhaft in Meggen, ist Titularprofessor für Privat- und Wirtschaftsrecht an der Universität Zürich. Er publizierte und unterrichtete zu Fragen der Corporate Governance im In- und Ausland. Mitte Oktober wird er an der Harvard University in Boston/USA zum Thema «Corporate Governance und Mehrheitsaktionäre» dozieren. Hofstetter war lange Jahre Verwaltungsrat der Schindler Holding AG und der ALSO Holding AG, beides Unternehmen mit Mehrheitsaktionären.