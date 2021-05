fc Luzern Seine Teamkollegen prophezeiten sein Tor: Der Holländer Jordy Wehrmann erlebt im Cupfinal einen grossen Moment Mittelfeldspieler Jordy Wehrmann erzielt im Cupfinal seinen ersten Treffer im FCL-Dress. Ob er auch noch in der nächsten Saison das blau-weisse Trikot trägt, ist ungewiss. Turi Bucher und Janick Wetterwald 24.05.2021, 22.39 Uhr

Jordy Wehrmann (Luzern) bejubelt sein Tor zur 2:0 Führung. Bild: Martin Meienberger / Freshfocus (Bern, 24. Mai 2021)

Der FC Luzern hatte ihn in der Winterpause geholt, aber es lief in den ersten Wochen und Monaten nicht nach Wunsch für den 22-jährigen Jordy Wehrmann von Feyenoord Rotterdam. Er konnte sich im Mittelfeld nicht nachhaltig durchsetzen, fiel bei Trainer Fabio Celestini sogar mal aus dem Aufgebot, wurde aufgefordert, sich im Training aggressiver zu präsentieren.

Im Cupfinal nun sein grosser Auftritt: Wehrmann erzielte kurz nach Ablauf der ersten halben Stunde das wegweisende 2:0 – es war sein erster Treffer für den FCL überhaupt. FCL-Dirigent Louis Schaub hatte den Ball in den Fünferraum zu Wehrmann gelupft. Der Holländer tat nicht das, was alle erwarteten (insbesondere sein Gegenspieler Miro Muheim), köpfelte nicht, sondern bändigte den Ball mit der Brust und netzte danach aus kürzester Distanz volley ein.

«Ich kann es kaum fassen, meine Teamkollegen haben mir vor dem Spiel prophezeit, dass ich ein Tor erzielen werde.»

Doch rund zehn Minuten nach diesem 2:0 ermöglichte Wehrmann mit einem Fehlpass den St.Gallern jenen Gegenstoss, der zum 1:2-Anschlusstreffer führte. Wehrmann: «Ich habe mich so schuldig gefühlt. Das ganze Glücksgefühl war weg.» Mit dem 2:1 ging’s in die Pause, da wurde Wehrmann nochmals aufgemuntert. «‹Weitermachen›, haben mir meine Kollegen zugerufen, ich sei der beste Mann auf dem Platz.»

Wehrmanns Verbleib in Luzern ist ungewiss

Während Papa Wehrmann den Cupfinal in Luzern verfolgte – «und dann wahrscheinlich in der Stadt mitfeierte» –, fieberte der Rest der Familie daheim in Holland mit. «Sie haben speziell für alle FCL-Spiele ein Abonnement bei einem TV-Kanal gelöst.» Nach dem Schlusspfiff wurde Wehrmann in der Interviewzone von den FCL-Spielern mit Bier geduscht, die Fragen beantwortete er in englischer Sprache. Zum Beispiel jene Frage, ob er denn nun beim FCL bleibe oder zurück nach Rotterdam gehe. Denn im klubeigenen Feyenoord-TV soll er kürzlich gesagt haben, dass er zurück in die Niederlande wolle. «Jetzt will ich zuerst die Party geniessen», sagte Wehrmann im Wankdorf. «Ich habe gesagt, dass ich mich nach dem Cupfinal entscheiden werde.»

Nach dem Cupfinal – das ist jetzt. Aber die Party dauert womöglich immer noch an. Fürs Erste also: «Gefeliciteerd», Gratulation zum ersten Tor für den FCL und zum Cupsieg.